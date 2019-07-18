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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatAkdeniz’in en güzel 10 sahil kasabası
Seyahat

Akdeniz’in en güzel 10 sahil kasabası

Tatil için yaz aylarında Akdeniz gibisi var mı? Harika kumsallar, plajlar, mavi ve yeşilin buluştuğu yerleşimler, tarihi antik kentler, mağaralar, eğlence merkezleri ve mutfak lezzetleriyle dönmek istemeyeceğiniz Akdeniz sahil kasabalarını sizler için derledik.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yer Akdeniz sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal… İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken 10 Akdeniz kasabası…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Yeşil ve mavi bir arada: TEKİROVA / ANTALYA
Antalya'nın Kemer ilçesinde mavi ve yeşili ile gelenlerini karşılıyor Tekirova. Birçok ekstrem sporunu da yapabileceğiniz Tekirova'da, aslında doğanın bir parçası olduğunuzu daha çok hissedeceksiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Özetle burası çam ağaçları ve masmavi denizin kucaklaştığı mükemmel bir tatil yeri. Ultra lüks otellerin de olduğu kasaba son yıllarda dalış sporu tutkunlarının da uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Portakal diyarı: FİNİKE / ANTALYA
İlk Finike, Fenikeliler tarafından MÖ 5. yüzyılda Phanikos adı ile Aykırıcay Suyu'nun denize döküldüğü yerde kuruldu.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Uzun yıllar Likya'nın başkenti olan Limyra'nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman görevi yapmış. Bu özelliğiyle Fenikelilerin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş Finike…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Üç tarafı dağlarla çevrili olan kıyı kasabasının 10 km’lik incecik kumlu bir kumsalı var. Finike portakal ağaçlarının mis gibi kokusunun etrafta dolaştığı sakin ve sıcacık bir liman…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Şu sıralar sessizlik arıyorsanız biçilmiş kaftan… Ayrıca buraya geldiğinizde Arykanda, Limyra Antik kentleri ve Suluin Mağarası da mutlaka görülmeli.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Ayrılmak zor: ANAMUR / MERSİN
Antik kenti, kalesi, geniş kumsalı, tertemiz denizi ve eğlence hayatıyla Anamur ayrılmak istemeyeceğiniz bir tatil kasabası.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Tertemiz, masmavi denizin kenarında oturup yemyeşil Torosları izlerken ruhunuzun nasıl da dinlendiğine hayret edeceksin.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olan yerleşimde yerli halkın yaz aylarında gittiği Toroslar’daki yayla köylerini de mutlaka görmelisiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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İnsanın hiç yaşlanmayacağı yer: TİSAN / MERSİN
Aphrodisias Antik Kenti olarak bilinen Tisan, hem bir yarımada hem de bir adadan oluşuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Yarımadaya bağlanan yerde sırt sırta vermiş incecik kumlu iki koy, koyun hemen birinin önünde duran ada ile muhteşem bir manzaraya sahip burası.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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İnsanın hiç yaşlanmayacağı yerler arasında Silifke'ye bağlı Tisan'a mutlaka uğramalısınız.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Keşfedilmeyi bekliyor: SİDE / ANTALYA
Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kuru Side…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları ve görülecek birçok yeriyle keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğa hem de tarih tutkunuysanız burası tam size göre…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Özellikle şu sıralar masmavi ve ince kumlu denizde yüzmek istiyorsanız şimdiden planınızı yapın… Buraya geldiğinizde Apollon Tapınağı’nın yanı başında güneşin denizin üzerinden süzülerek batış sahnesi size unutulmaz anlar sunacak.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Sakin kalmış bir sayfiye bölgesi: SAMANDAĞ / HATAY
Hatay'da yer alan Samandağ bir zamanlar ilin gelir düzeyi yüksek kişilerinin yazlıklarının bulunduğu bir yerken günümüzde biraz daha sakin kalmış bir sayfiye bölgesi. Buraya kadar gelmişken Çevlik bölgesini ve Deniz bölgesini de keşfetmenizde fayda var.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Her şeyin doğalı: ARSUZ / HATAY
Arsuz, Hatay ilinin bir ilçesidir. Arsuz, Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer alıyor. Uluçınar ve Gökmeydan olmak üzere iki mahalleden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Arsuz özellikle bozulmamış mimari dokusu, doğası, her şeyin doğalını yiyebileceğiniz mekânları ve sakinliğiyle dikkat çekiyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Buraya geldiğinizde Maryo Hanna Kilisesi, Meryemana Havuzu ve Arsuz Kalesi’ni mutlaka gezmelisiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Turkuazın en güzeli: KALKAN / ANTALYA
İngiliz turistlerin güzelliğine hayran kalıp yerleştiği şirin turizm kasabası burası!

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Türkiye’nin tanıtımlarında kullanılan cenneti andıran, turkuaz sularıyla ünlü, denizinden çıkmak istemeyeceğiniz Kaputaş Plajı burada yer alıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Gelmişken 13 km. uzaklıkta bulunan, kuruluşu MÖ 8 yy’a kadar uzanan antik Likya Kenti Patara’yı da mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Sakinlik arayanlara: KAŞ/ANTALYA
Antalya’nın en batısındaki ilçe, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikteki koyları, plajları, tarihi antik yerleşimleri ve doğasıyla bu dünyadaki cennet gibi.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Kaş’ta kano, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü etkinlikleri de yapılıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Binlerce yıllık tarihi kalıntılar ve Likya yürüyüş yolu ile Kaş sakinlik arayanların adresi…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Mutlaka görülmeli: KARATAŞ / ADANA
Adana’nın denize açılan iki noktasından biri Karataş… Buraya adım attığınızda tertemiz meydanlar ve parklarla karşılaşacaksınız… Sahil boyunca yürüdüğünüzde denize karşı kahvaltınızı yapacağınız ya da kahve içeceğiniz birçok kafe var. Karataş’ın en önemli yerlerinden Akyatan kuş cenneti…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage
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Özellikle Karataş; Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünleri ile Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının bulunduğu ilçelerden biri. Bu Lagünler arasında Akyatan Lagünü 1998 yılında Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi (Ramsar) kapsamına alınmış ve 2005 yılında ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ ilan edilmiş. Akyatan Lagünü, nesli tükenme aşamasında olan bitki türleriyle birlikte kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Ingimage

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