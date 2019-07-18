Akdeniz’in en güzel 10 sahil kasabası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tatil için yaz aylarında Akdeniz gibisi var mı? Harika kumsallar, plajlar, mavi ve yeşilin buluştuğu yerleşimler, tarihi antik kentler, mağaralar, eğlence merkezleri ve mutfak lezzetleriyle dönmek istemeyeceğiniz Akdeniz sahil kasabalarını sizler için derledik.
Yazın hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yer Akdeniz sahilleri. Tertemiz havası, maviyle yeşilin buluştuğu yerleşimler ve antik kentleriyle hem keşfedilecek birçok yeri barındırıyor hem de kafa dinlemek için çok ideal… İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken 10 Akdeniz kasabası…
Yeşil ve mavi bir arada: TEKİROVA / ANTALYA Antalya'nın Kemer ilçesinde mavi ve yeşili ile gelenlerini karşılıyor Tekirova. Birçok ekstrem sporunu da yapabileceğiniz Tekirova'da, aslında doğanın bir parçası olduğunuzu daha çok hissedeceksiniz.
Özellikle şu sıralar masmavi ve ince kumlu denizde yüzmek istiyorsanız şimdiden planınızı yapın… Buraya geldiğinizde Apollon Tapınağı’nın yanı başında güneşin denizin üzerinden süzülerek batış sahnesi size unutulmaz anlar sunacak.
Sakin kalmış bir sayfiye bölgesi: SAMANDAĞ / HATAY Hatay'da yer alan Samandağ bir zamanlar ilin gelir düzeyi yüksek kişilerinin yazlıklarının bulunduğu bir yerken günümüzde biraz daha sakin kalmış bir sayfiye bölgesi. Buraya kadar gelmişken Çevlik bölgesini ve Deniz bölgesini de keşfetmenizde fayda var.
Her şeyin doğalı: ARSUZ / HATAY Arsuz, Hatay ilinin bir ilçesidir. Arsuz, Amanos Dağları ve Akdeniz kıyısı arasında yer alıyor. Uluçınar ve Gökmeydan olmak üzere iki mahalleden oluşan ilçe merkezine tamamı dağlık ve kırsal kesimlerde bulunan 25 köy bağlı.
Mutlaka görülmeli: KARATAŞ / ADANA Adana’nın denize açılan iki noktasından biri Karataş… Buraya adım attığınızda tertemiz meydanlar ve parklarla karşılaşacaksınız… Sahil boyunca yürüdüğünüzde denize karşı kahvaltınızı yapacağınız ya da kahve içeceğiniz birçok kafe var. Karataş’ın en önemli yerlerinden Akyatan kuş cenneti…
Özellikle Karataş; Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünleri ile Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının bulunduğu ilçelerden biri. Bu Lagünler arasında Akyatan Lagünü 1998 yılında Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi (Ramsar) kapsamına alınmış ve 2005 yılında ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ ilan edilmiş. Akyatan Lagünü, nesli tükenme aşamasında olan bitki türleriyle birlikte kuşlara da ev sahipliği yapıyor.