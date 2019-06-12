Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Akdeniz'in cennet köşeleri! Huzur arayanlar şimdi tam zamanı...
Antalya’nın yaz mevsimine kapılarını açmasıyla birlikte rotamı şehrin batısına çevirmeye başladım. Bu yazıda Akdeniz’in en çok sevdiğim ve herkesin mutlaka gelip görmesi gereken, yan yana dizilmiş cennet köşelerinden bahsetmek istiyorum. Batı Antalya rotasında sırasıyla karşınıza çıkarak sizi büyüsü altına alacak bu üç güzel Çıralı, Olimpos ve Adrasan. İşte detaylar…
Yaz mevsimi gelince ailece çıkılacak keyifli bir tatil ya da arkadaşlarla toplanıp gidilecek eğlenceli tatil kaçınılmaz oluyor. İster sakin bir deniz tatili yaparak isterseniz de macerası bol bir tatil planlayarak tüm kışın yorgunluğunu üzerinizden atabilir ve tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Özellikle Çıralı, Adrasan ve Olimpos'un şu sıralar tam zamanı...
Çıralı, bir tarafı efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafı hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş’la çevrili Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri. Hemen yanı başındaki Olimpos ağaç evleri, tertemiz denizi ve antik kenti ile meşhur. Adrasan ise muhteşem koylara sahip. Katılacağınız tekne turu ile Akdeniz’in turkuaz renkli koylarını doyasıya keşfedeceksiniz.
ÇIRALI Çıralı tüm yıl boyunca zaman zaman gittiğim benim için vazgeçilmez tatil kasabalarından biri. Baharı ayrı yazı ayrı güzel. Portakal bahçelerinin arasında kurulmuş bungalovlarda bir hafta sonumu geçirmek müthiş bir keyif ve huzur veriyor.
Bahçe keyfinden kopabilirseniz de küçük beyaz çakıl taşlarıyla kaplı kumsalında denizin ve güneşin keyfini sürerek güne devam edebilirsiniz. Çıralı akşamları sessiz ve karanlıktır. Çıralı caretta carettaların üreme alanı ve akşamları yollarını bulmaları için plajda geceleri ışıklandırma yasak.
Cırcır böcekleri eşliğinde yıldızları izlemeye hazır olun., Tahtalı Dağı’nın eteklerinde konumlanmış Çıralı cennetten bir köşe adeta. Sahili 3 km. uzunluğunda, bir ucu Olimpos diğer ucu Yanartaş’a dayanıyor. Şezlonglar ve otopark ücretsiz.
Yürüyüş biraz yorucu ancak karşınıza çıkan büyüleyici manzara buna fazlasıyla değer. Doğal gaz çıkışından kaynaklanan, taş içinden çıkan alevlerin verdiği atmosfer özellikle akşamları büyüleyici. Taşların arasından çıkan alevler hiç sönmüyor. Yanartaş’a çıkarken yanınıza bu doğal ateşte pişirmek için sucuk almayı unutmayın.
Konaklama için önerim daha önce konakladığım Bahçe Villa, Villa Lukka, Mercan Bungalows ve Villa Arcadia. Çıralı sahili boyunca sıralanmış birçok balık restoranı var. Bunlardan Karakuş ve Black Cat’i öneririm. Black Cat yeni açılmış hem dekorasyonu hem de yemekleri çok güzel. İçeri taraflarda ise gözlemeciler ve yemek yiyebileceğiniz diğer alternatifler var.
ADRASAN Sessizliği, sakinliği ve dinginliğiyle Akdeniz’in bir diğer güzeli ise Adrasan. Adrasan, Çıralı ve Olimpos’tan daha büyük ve nüfus olarak daha kalabalık bir yer. Sit alanı olması sebebiyle doğallığını koruyan Adrasan sakin bir tatil için en güzel adreslerden biri.
Biraz kafa dinleyip bisiklete binmek, Akdeniz’in berrak sularında yüzmek, yöresel lezzetleri tatmak ve Türkiye’nin bir başka Maldivlerini görmek isterseniz rotanızı Adrasan’a çevirebilirsiniz. Adrasan’ın olmazsa olmazı tekne turu.
Muhteşem koyları var. Tekne turlarının en gözde durağı ise Suluada. Özellikle denizinin berraklığı ve kumlarının beyazlığı ile Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan Suluada’ya mutlaka bir tekne turu yapmalısınız.
Denizi akvaryum gibi, kumu ise içerisinde yaşayan foraminifera adlı mikroorganizmalardan dolayı bembeyaz. Suluada’da fotoğraf çekmeye doyamazsınız, ada harika manzaralar sunuyor. Bir de adada kayanın içinden akan şifalı sudan içmeyi unutmayın, bu şifalı su gençleştiriyormuş.
Adrasan’da konaklama ve yeme-içme Adrasan’da konaklamak isterseniz küçük oteller, pansiyonlar ya da bungalovlarda uygun fiyata kalabilirsiniz. Ayrıca bölgede kamp da yapabilirsiniz. Adrasan’da Akdenizin yöresel lezzetleri ile taze balık yiyebileceğiniz birçok seçenek var.
Nehir üzerindeki köşklere de yeme-içme için mutlaka uğrayın. Benim için Adrasan’ın en keyifli mekânlarından biri Chill House Lounge, burada mutlaka bir akşamüzeri ya da akşam bir şeyler içmek için zaman geçirin.
OLİMPOS Olimpos’a daha önce gitmediyseniz bile adını mutlaka duymuşsunuzdur. Olimpos daha çok sırt çantalı gezginlerin tercih ettiği bir bölge. Burası birinci derece sit alanı olduğu için deniz kenarında hiçbir işletme yer almıyor.
Sahilde çadır kurulmasına izin verilmiyor. Olimpos ülkemizin doğallığını koruyan nadir beldelerinden biri. Olimpos’un güzelliklerinden biri de doğa ve tarihin iç içe olması. Kaldığınız pansiyondan denize antik kentten geçerek gideceksiniz.
Sahilde çadır kurulmasına izin verilmiyor. Olimpos ülkemizin doğallığını koruyan nadir beldelerinden biri. Olimpos’un güzelliklerinden biri de doğa ve tarihin iç içe olması. Kaldığınız pansiyondan denize antik kentten geçerek gideceksiniz.
Olimpos Antik Kenti M.Ö. 1.yy’da korsanların yerleştiği bir yermiş. Antik kenti mutlaka ziyaret edin. Müzekart ile giriş yapabilirsiniz. Olimpos ayrıca doğa sporları ile de meşhur. Çok sayıda tırmanış rotası var.
Kaya tırmanışı, kano turu, hiking ve ATV turu yapabilirsiniz. Suluada’ya Olimpos’tan da tekne turu ile gidebilirsiniz. Kaldığınız pansiyonlardan turları organize edebilirsiniz. Olimposa 5 km uzaklıktaki büyüleyici güzellikteki Ceneviz Koyu’nu da turunuza dahil edin.
Olimpos’ta konaklama ve yeme-içme Olimpos’ta Çıralı ve Adrasan’a göre daha ekonomik pansiyonlar var. Daha çok kamp kafasındaysanız Olimpos, biraz daha konfor arıyorsanız Çıralı ve Adrasan’daki bungalov ve otelleri tercih edin. Olimposta’ki işletmelerin çoğu salaş ve sade. Kadir’in Ağaç Evleri Pansiyon’un namı Türkiye sınırlarının dışına çıkmış durumda, çok sayıda yabancı misafiri de ağırlıyor. Burada konaklamasanız bile tesis içindeki Hangar Bar’da keyif yapabilirsiniz. Olimpos’ta çok sayıda bar var. Cafe Cactus ve Orange Bar’ı da eğlenmek için tercih edebilirsiniz. Gündüz ise deren kenarında kurulmuş çardaklarda bir öğle uykusu paha biçilmez olacaktır.
Çıralı, Olimpos ve Adrasan’a ulaşım Antalya’nın bu üç güzeli aynı rota üzerinde yer alıyor. Antalya’dan batıya doğru yola çıktığınız zaman Kemer ve ilçelerini geçtikten sonra ilk olarak karşınıza Çıralı tabelası çıkacak. Çıralı Antalya merkeze 80 km uzaklıkta. Çıralı’dan Olimpos’a sahilden yürüyerek geçebilirsiniz ancak araç ile geçmek istiyorsanız ana yola çıkmanız gerekecek.
Olimpos Antalya merkeze 85 km, yol araba ile yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Adrasan ise Olympos sapağını geçtikten sonra çıkıyor karşınıza. Antalya merkezden 90 km. uzaklıkta.Eğer aracınız yoksa Antalya otogarından Kumluca istikametine giden otobüslere binip Çıralı, Olimpos ya da Adrasan kavşağında inebilirsiniz. Buradan dolmuşları kullanarak bu bölgelere ulaşım sağlayabilirsiniz. Antalya havaalanından Antalya otogarına ise otobüsle ya da tramvayla ulaşabilirsiniz.
Bu rotanın en çok sevdiğim yanlarından biri yol üstü lezzet durakları. Sabah kahvaltısı için dere kenarında yer alan Yarıkpınar Meydan Restoran müthiş bir seçim olacak. Yemek yemek isterseniz de mutlaka Ulupınar’a uğrayın.
Ulupınar’ın altından ırmaklar akan restoranlarında kiremitte alabalık, kiremitte kaşarlı mantar ve saç kavurma yemenizi öneririm. Yol üzerinde sadece yeme-içme değil çok sayıda gezip görebileceğiniz yerler de var. Phaselis Antik Kenti’ni gezip berrak sularında yüzebilirsiniz. Ayrıca 2.374 m yüksekliğindeki Olimpos (Tahtalı) Dağı’na teleferikle çıkıp muhteşem manzaralara tanıklık edebilirsiniz.