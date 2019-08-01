‘Ağustos’ta mutlaka gidilmesi gereken yerler! Hepsi Türkiye'de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazın en keyifli ayı Ağustos'a geldik. Hâlâ tatile çıkmadıysanız sizin için güzel bir liste hazırladık. İşte tüm yılın yorgunluğunu atacağınız adresler…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Biraz yeşil biraz mavi: Fethiye Vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıyla Fethiye, genç neslin vazgeçilmezi. Kadim geçmişiyle de konuklarına unutamayacakları bir tatil vaat ediyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yazın son zamanları olacağı için diğer aylara göre biraz daha sakin olacak Fethiye’de mutlaka yapılması gerekenlerden biraz bahsedelim.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Çalış Plajı’nda deniz keyfi, Ölüdeniz’de rüzgâr sörfü, Kelebekler ve Kabak’ta kafa dinleme, 12 Adalar’a tekne turu, Babadağ’ın eteklerinde yamaç paraşütü ve Dalaman’da rafting…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Püfür püfür rüzgârlarıyla Bozcaada ve Gökçeada Kuzey Ege Bölgesi'nin en güzel tatil rotalarından biri Bozcaada… Denizi, eşsiz kahvaltıları, üzüm bağları ve gün batımıyla kalbinizde derin izler bırakan bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Üstelik festivalleriyle her zaman da neşeli… Bu yaz adada yeni açılan birçok mekân var. Üstelik Bozcaada yaz sıcağından biraz olsun uzaklaşmak için de iyi bir tercih. Gökçeada ise ayrı bir güzellik…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelse de, adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kumlara basmanın yasak olduğu plaj: Sedir Adası Marcus Antonius’un sevgilisi Kleopatra’ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa siluetini kazıttığı yer. Sedir Adası’ndaki bembeyaz kumlar Mısır’dan getirilmiş. Kleopatra Koyu’nun etrafı ağaçlarla çevrili, denizi berrak ve irili ufaklı adacıklarla süslü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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6. yy’la uzanan geçmişiyle adada yer alan Kedrai Antik Kenti’ndeki surlar, tapınak kalıntıları ve tiyatro oldukça iyi durumda bulunuyor. Burada manzara ilginç. Plajın altın sarısı küçük kumsalı bomboş. Çünkü adaya özgü kumlar koruma altında, ayak basmak bile yasak.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Altın renkli kumların Kleopatra ve Antonius’un burada buluşmaları onuruna gemilerle Mısır’dan taşındığı inanışı yaygın. Bilim insanları kumların kalkerli yapıdan oluştuğuna ilişkin çalışmayı ortaya koysa da Kleopatra efsanesi adayı daha ilgi çekici kılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Bodrum kadar kalabalık değil: Didim Yeşilkent taraflarına giderseniz, oldukça kaliteli bir tatil geçirebilmeniz mümkün. Bodrum ile kıyaslanırsa pek kalabalık sayılmaz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Bu nedenle de Ağustos'ta gidilebilecek ideal yerlerden biri. Denizi ise oldukça güzel. Özellikle Altınkum Plajı, ince kumu ve şehir merkezinde bulunması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kumunun renginden dolayı Altınkum adı verilen, bin 606 metre uzunluğunda ve 24 bin 103 metrekare büyüklüğündeki plajda güzel vakit geçireceğiniz garanti…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Karadeniz’in batısında şirin bir kasaba: Amasra Yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Hatta Fatih Sultan Mehmet’in gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu güzellik. Ufak bir yer olsa da 1942 yılında Türkiye’nin ilk turizm beldesi olma özelliğini taşıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Amasra özellikle dönemin ünlü siyasi isimleri ve sanatçılarının vazgeçilmez yazlığıymış. İsmet İnönü’den, Zeki Müren’e kadar birçok isim için önemliydi… Birkaç günlük Amasra gezisine neler sığdırılır?
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Öncelikle Küçük Liman’daki çay bahçelerinde çayınızı kahvenizi içip manzaranın tadını çıkarmalısınız. Amasra Kalesi, Kuş Kayası Anıtı ve Çekiciler Çarşısı gezilecek yerlerden bazıları. Amasra’nın denizi de çok güzel. Çakraz Plajı ve Küçük ve Büyük Liman plajlarına mutlaka uğramalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Mini Karadeniz turu: Sinop, Ordu, Giresun Hem deniz hem de yeşili bol bir tatil arayanlar Karadeniz’in bu üç güzeli iyi bir seçenek. Diğer zamanlarda Karadeniz'in yağışları meşhur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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En az yağış alan ay ağustos olduğu için zamanlamanız iyi olacaktır. Sinop’ta; Tarih, Sinop Cezaevi, Sinop Kalesi ve Balatlar Kilisesi görülecek yerlerden bazıları...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Ordu ve Giresun'da ise denize girilecek çok güzel plajlar bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kafa dinlemek isteyenlere: Kuşadası Bizanslılar döneminde adı ‘Ania’ sonra da ‘Scala Nuova’ olan Kuşadası Limanı alüvyonlarla dolan antik Efes şehrinin sahildeki devamı olarak kurulmuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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İlçe bugünkü adını üzerinde Cenevizlilerin inşa ettiği bir kale bulunan Güvercin Adası’ndan alıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kuşadası Milli Parkı, Güvercinada ve Zeus Mağarası'na mutlaka gitmelisiniz. Ayrıca Kuştur Plajı'nda da denizin keyfini çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Büyüleyici güzellik: Faselis (Phaselis) Plajı / Kemer Antalya’da Kemer yakınlarındaki antik kent, Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde çam ve sedir ormanları arasında yer alıyor. Kent MÖ 7. yüzyılda Rodos'lular tarafından kurulmuş. Uzun yıllar Likya'nın doğu kıyısının en önemli liman özelliğini korumuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Faselis'in dört limanı var: Kuzey Limanı, Savaş Limanı veya Korunmuş Liman ve Güneş Limanı. Denize kadar ulaşan kızılçam ağaçları arasında tertemiz, berrak, masmavi Akdeniz’le buluşup muhteşem bir manzarada zaman geçirmek harika…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yeşille mavinin buluştuğu koylarda plajlar ince taşlı çakıl. Tarihle iç içe bu antik limanlarda, koylarda ve plajlarda yüzmek gerçekten çok farklı bir deneyim…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Ege sahillerini aratmıyor: Mollakasım Halk Plajı / Van Ağustos ayında Van Gölü ve çevresinin büründüğü güzellik gerçekten görülmeye değer. Özellikle denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj olan Mollakasım Halk Plajı’na mutlaka gitmelisiniz. Plaj; cankurtaran hizmeti, su sporlarının yapıldığı alanlar ve engelliler için de birçok olanak sağlıyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Akdeniz’in portakal kokulu güzeli: Çıralı / Antalya Bir tarafı efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafı hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş’la çevrili, Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri Çıralı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanıp organik bir kahvaltıyla güne başlamak, küçük beyaz çakıl taşlarıyla kaplı kumsalında denizin ve güneşin keyfini sürmek, hamağınızda uzanıp cırcır böcekleri eşliğinde yıldızları izlemek ve derdi tasayı geride bırakmak istiyorsanız eşsiz güzelliği ile Çıralı’yı mutlaka görmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Çıralı’ya nasıl gidilir? Çıralı Antalya merkeze 84 km Kemer ilçesine ise 40 km uzaklıkta. Eğer aracınız yoksa Antalya otogarından Kumluca istikametine giden otobüslere binip Çıralı kavşağında inebilirsiniz. Buradan Çıralı dolmuşlarını kullanarak Çıralı'ya ulaşım sağlayabilirsiniz. Antalya havaalanından Antalya otogarına otobüsle ya da tramvayla ulaşabilirsiniz.