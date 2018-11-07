Afganistan'dan göç etmişlerdi şimdi ise Yalova'ya geldiler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine taşındı.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, bölge turizmine katkı sağlamak üzere Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yeni bir yaşama adım attı.
Anadolu Ajansı
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından burada yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor.
Anadolu Ajansı
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Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.
Anadolu Ajansı
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Elektriğin olmadığı, teknolojiden uzak, televizyon ve telefonun bulunmadığı otağ otelciliği ile turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kırgızlar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaparak ekonomiye katkı sunmak istiyor
Anadolu Ajansı
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Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, yaptığı açıklamada, Erciş Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızların, Anadolu'da daha geniş daha güzel ortamlar aradıklarını duyduklarında, bazı Kırgız aileleri ilçelerine davet ettiklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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TOKİ ile yaptıkları görüşmeler sonunda, Kırgızlar için 300 konut yapıldığını anlatan Karadavut, bunun sonucunda yaklaşık 50 ailenin ilçeye yerleştiğini, bu sayının artmasını beklediklerini belirtti.
Anadolu Ajansı
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"ÇOK SAYIDA VATANDAŞ, OTAĞ VE ATLARI GÖRMEK İÇİN İLÇEMİZE GELİYOR"Kırgız vatandaşların ilçeye gelmesiyle Bozok Kırgız Otağı kurduklarını aktaran Karadavut, şunları kaydetti: "Kırgız vatandaşlarımız için 40 civarında yılkı atı getirdik.
Anadolu Ajansı
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Çok sayıda vatandaş, otağ ve atları görmek için ilçemize geliyor. Dericilik üzerine çok iyi sanatları var, bunu burada geliştirerek Türkiye'de tanıtımını ve satışını sağlamak üzere belediye olarak yardımcı oluyoruz.
Anadolu Ajansı
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Ayrıca geleneksel yemekleri var. Kendi Kırgız yemeklerini tanıtıyoruz tattırıyoruz. Bu sayede hem onlara yeni bir yaşam alanı oluşturmak hem de bölgemiz turizm anlamında katkı sağlamayı amaçlıyoruz"
Anadolu Ajansı
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Kırgız vatandaşlardan Kasımbek Varol, 1982'de Van'a geldiklerini ve Erciş Ulupamir köyünde yaşadıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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Yaklaşık iki ay önce de Yenifakılı'ya yerleştiklerini dile getiren Varol, "Bizim gelenek ve göreneklerimizi daha büyük alanlara tanıtmak İç Anadolu'daki bozkırlarda yaşatmak istiyoruz.
Anadolu Ajansı
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Burada Kırgız otağı üretimi yapacağız. Kırgız, Kazak, Özbek kültüründe yer alan kımız üretimi olacak. Kilim ve dericilik üzerine çalışmalarımız olacak. Burada hayvancılık yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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"İNSANLAR BURADA 1-2 GÜNLÜĞÜNE ELEKTRİKSİZ, TELEFONSUZ HAYAT YAŞAYACAKLAR"Otağ oteli kurarak farklı bir turizm konsepti oluşturmak istediklerini ifade eden Varol, "İnsanlar burada bir iki günlüğüne elektriksiz, telefonsuz, bir hayat yaşayacaklar.
Anadolu Ajansı
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Bu hayatı özleyen insanlar var, biz de özlenen hayatı bir gün de olsa yaşatmayı hedefliyoruz.
Anadolu Ajansı
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Öğrencilerimiz burada atalarımızın nasıl yaşadığını görüp öğrenecek. Biz 38 senedir Türkiye'deyiz, Yozgat'a geldik, kültürümüz yaşatacağız" dedi.
Anadolu Ajansı
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Hatun Tarhan da Yozgat'a gelmekten mutlu oldukların belirterek, "Buradaki insanlar da bize çok yardımcı oluyor. Onlarla kaynaşıyoruz.
Anadolu Ajansı
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Biz onların kültürünü onlar bizim kültürümüzü öğreniyor" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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Ahmet Han Timur ise Belediye Başkanı Yalçın Karadavut'a teşekkür ederek "Burada bize konut yapıldı, devletimiz bizim arkamızda.
Anadolu Ajansı
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Devletimiz destek verirse burada hayvancılık yapmak istiyoruz.
Anadolu Ajansı
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Gençler hayvancılık yapsın çalışsan. Yozgat'ta olmaktan mutluyuz" diye konuştu.