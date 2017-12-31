Adrenalin peşinde dünyayı geziyorlar! Hayalleri 'hortum avı'na çıkmak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kübra Karatatar Diker (29) endüstri ürünleri tasarımcısı. İstanbul’da 12 yıl yaşadıktan sonra geçen sene işinden ayrıldı ve eşi Uğur (36) ile doğup büyüdüğü İzmir’e geri döndü. Şimdiyse hayatlarında çok köklü bir değişiklik onları bekliyor. Bahreyn’e yerleşecekler. Diker çiftinin ortak noktaları seyahat. En çok kendilerini zorlayacak rotaları tercih ediyorlar. Adrenalin olmazsa olmazları… Okyanusta dalış da yaptılar, Namib Çölü’nde dünyanın en yüksek kumullarından Dune 45’e de tırmandılar. Hatta en büyük hayalleri ise Kuzey Amerika’da hortum avına çıkmak…
Kübra Karatatar Diker (29) endüstri ürünleri tasarımcısı. İstanbul’da 12 yıl yaşadıktan sonra geçen sene işinden ayrıldı ve eşi Uğur (36) ile doğup büyüdüğü İzmir’e geri döndü. Şimdiyse hayatlarında çok köklü bir değişiklik onları bekliyor. Bahreyn’e yerleşecekler. Diker çiftinin ortak noktaları seyahat. En çok kendilerini zorlayacak rotaları tercih ediyorlar. Adrenalin olmazsa olmazları… Okyanusta dalış da yaptılar, Namib Çölü’nde dünyanın en yüksek kumullarından Dune 45’e de tırmandılar. Hatta en büyük hayalleri ise Kuzey Amerika’da hortum avına çıkmak…
Fotoğraflar: Kübra Karatatar Diker
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İstanbul’un kalabalığı mı sizi tekrar İzmir’e geri döndürdü? - Kesinlikle… Üniversite için İstanbul’a çok severek gelmiştim. Mezun oluncaya kadar da şehre yaşadım. İş hayatına atıldıktan sonra İstanbul’un farklı bir yüzüyle tanıştım. Günde en az üç saatimi işe gitmeye harcamak, bir süre sonra hiç normal gelmemeye başladı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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"İstanbul’da aradığım her şey var. Bir daha asla İzmir’e dönmem” diyordum ama zamanla insanın fikirleri ve tercihleri değişiyormuş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şimdi neler yapıyorsunuz? - İşimden ayrıldım. Bir süre evden çalışarak biraz para kazandım. Örgü oyuncak yapıp sattım ama ev geçindirecek kadar değil. Böyle bir işi oturtup düzenli gelir elde etmek için biraz zamana ihtiyaç var. O zamanı elde edene kadar da Bahreyn’e taşınma durumu ortaya çıktı. Artık ülkeye veda etmeyi bekliyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahate olan ilginiz nasıl başladı? - Aynı anda beş duyu organımı dolu dolu beslediğim vazgeçilmez bir araç benim için seyahat etmek. Her seferinde farklı lezzetler tadıyorum, bulunduğum ortamın kendine has kokusunu içime çekiyorum, bambaşka dilde konuşan insanları dinliyorum, alışkın olmadığım yapılar veya canlılar görüyorum. Dokunma da var elbette. Gittiğim yerin havasına dokunuyorum sürekli.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki size ‘gezgin olmanın altın kuralı nedir?’ desem, neler söylersiniz? - Kişiden kişiye değişebilir bu belki ama ben kuralları alt üst ederek gezmekten yanayım. Yüreğinin götürdüğü yere giden bir seyyah gibi gezmiyorum tabii ki. Seyahat öncesi düzinelerce blog okuyup, araştırmamı yapıp planımızı belirliyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En iyi restoranları ben de listeliyorum ama canım çekerse yol üstünde gördüğüm uyduruk bir pizzayla karnımı doyurup o an bütün planı çöpe atabiliyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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O zaman “Şunu yapmadan gelirsen orayı gezmiş sayılmazsın” gibi cümlelere katılmıyorsunuz? - Seyahat etmek bir görev değil. Günlük hayatta düzinelerce görevimiz varken seyahati de onlardan biri haline getirmek istemiyorum. ‘
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En çok nasıl keyif alabilirim, nasıl daha çok öğrenebilirim, ileride torunlarıma anlatacak ne hikâyeler biriktirebilirim’ ona bakıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Eşinizde sizin gibi bir gezgin, birlikte ilk nereye gittiniz? - İlk Yunanistan’a gittik. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda hakemlik yaptık. Sebebini hatırlamadığım bir şey yüzünden kavga ettiğimiz için pek keyifli geçtiğini söyleyemem.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Selanik’teki bütün fotoğraflarımda suratım asık. İlk düzgün seyahatimiz Maldivler oldu. Giderken şnorkel takımımızı da götürmüştük. Dalış yaptık, okyanusta balık tuttuk, yunusları seyrettik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Adrenalin seyahatlerinizin en önemli parçası sanırım… - Çok seviyoruz. Özellikle ikimiz de belgesel seyretmeyi çok seviyoruz. İster istemez etkileniyoruz, bu yüzden gideceğimiz yerlerde büyük rol oynuyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kültürel geziler yapmayı da seviyorum elbette ama çok iyi seçmek gerektiğini düşünüyorum. Kültürün, turistik olarak para getirdiği anlaşıldığı anda olay biraz şova dönüşüyor ve bu beni rahatsız ediyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu yüzden son Afrika seyahatinde tamamen macera odaklı ilerledik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nereleri gezdiniz? - Güney Afrika, Namibya, Botsvana ve Zimbabve’yi boydan boya dolaştık. Afrika’da gördüğüm her ülkeden ayrı ayrı etkilendiysem de şu anda bir numara Botsvana.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Vahşi doğanın sonuna kadar korunduğu başka bir ülke görmedim. İlk defa kendimi insan gibi değil de doğaya ait sıradan bir canlı gibi hissettim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Biraz bu maceranızda akılınızda kalan anlardan bahsedebilir misiniz? - Namibya’da dünyanın en eski kanyonu olan Fish River Canyon’u gördük. Namib Çölü’nde dünyanın en yüksek kumullarından Dune 45’e tırmandık. Swakopmund’da uzun zamandır çok istediğimiz ‘sandboard’u (kum sörfü) yaptık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hayatımızın unutulmazları arasında yerini alan ‘skydiving’i denedik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yemeklerimiz ise bundan sonra zebra, deve kuşu ve antilop çeşitlerinden oluştu. Botsvana’da Okavango Deltası ortasındaki bir adada üç gün kamp yaptık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Timsah ve su aygırlarının yuvası olan delta içinde mokoro adındaki yöresel kanolarla adalar arasında ilerledik. Şimdi Kuzey Amerika’da Hortum Avına çıkmak istiyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hortum avı mı!.. O nasıl bir macera? - Bir ara, Nebraska gibi hortumun çok fazla meydana geldiği eyaletlerden birinde kısa süreli yaşamayı geçirdim kafamdan…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hangi dönemde daha sık görüldüğüne dair araştırma yaparken, sosyal medyada hortum fotoğrafları paylaşan kişileri yakın takibe aldım ve bu vesileyle yaklaşık 15 yıldır hortum avı turlarının düzenlendiğini öğrendim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Uzman bir kadro eşliğinde, kasırga sezonunda, arazide 10-15 gün gözlem yaptığınız bir aktivite. Bu bir doğa olayı olduğu için görme garantisi yok fakat bence denemeye değer.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şimdi Bahreyn macerası sizi bekliyor, nasıl gelişti bu süreç? - Uğur çevre mühendisi, yurt dışında çalışma isteğimizi çalıştığı firmaya bildirmişti. Bahreyn çıktı şansımıza.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Daha önce hiç görmediğimiz bir ülke, tamamen bir bilinmeze gidiyoruz, kültürünün bize uzak olması beni daha da heyecanlandırıyor çünkü yepyeni bir dünyaya adım atacağım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Belki yeni bir dil öğreneceğim, çölde nasıl yaşanırmış onu göreceğim. Bu taşınma olmasaydı çok uzun bir sure Arap ülkelerine seyahat etmeyi düşünmüyordum. Önyargılarımı kırmam için önemli bir adım olacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Dünyayı hiç gezmemiş olanlara en büyük tavsiyem ’erteleme’ kavramını hayatlarından çıkartmaları.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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En önemlisi ise okuyabildiğiniz kadar gezgin tavsiyesi ve hikâyesi okuyun ama mutlaka kendi hikâyenizi yaşayın.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kübra Karatatar Diker, seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@kurumsalturist’ Instagram adresinden paylaşıyor.