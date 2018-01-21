Adliye koridorlarından Afrika’ya…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ömer Seyfettin Kılıç (33) avukat. Sürekli çakışan duruşmalar ve adliye koridorlarında geçen saatlerin getirdiği stresli günlerin dışında, hayatına renk katan sadece seyahatleri… Belli bir süre seyahat edemediği zaman kendisini mutsuz hissediyor. Özellikle son iki yıldır sık sık yeni ülkelere yelken açıyor. Bugüne kadar Avrupa, Asya ve Afrika’da 40 ülke ve 100’ü aşkın şehri gezdi. En çoksa çocukluk hayali olan Afrika’dan etkilendi. Kıtada kabilelerin evlerine de misafir oldu, sırtlanlarla aynı ortamda da uyudu… Kılıç ile Afrika macerası ve seyahat tutkusunu konuştuk.
Ömer Seyfettin Kılıç (33) avukat. Sürekli çakışan duruşmalar ve adliye koridorlarında geçen saatlerin getirdiği stresli günlerin dışında, hayatına renk katan sadece seyahatleri…
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Belli bir süre seyahat edemediği zaman kendisini mutsuz hissediyor. Özellikle son iki yıldır sık sık yeni ülkelere yelken açıyor. Bugüne kadar Avrupa, Asya ve Afrika’da 40 ülke ve 100’ü aşkın şehri gezdi. En çoksa çocukluk hayali olan Afrika’dan etkilendi. Kıtada kabilelerin evlerine de misafir oldu, sırtlanlarla aynı ortamda da uyudu… Kılıç ile Afrika macerası ve seyahat tutkusunu konuştuk.
Fotoğraflar: Ömer Kılıç
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Hem avukatsınız hem de gezgin... İşleriniz yoğun değil mi, seyahate nasıl zaman ayırıyorsunuz? - Yoğun bir iş temposuna sahip olduğum doğru ama bu hayallerime engel değil. İki yıldır ayda bir kez yurt dışına çıkıyorum. Cuma gününü hafta sonuyla birleştirdiğim planlarda Avrupa’ya, bayram ve adli tatillerdeyse uzak rotalar tercihim.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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“Hayallerime engel değil” dediğinize göre sanırım dünyayı gezmek çocukluktan başlayan bir macera… - Evet… Çocukluğumda coğrafya ansiklopedileri ve dergileri saatlerce okur, fotoğraflara bakar uzak diyarların hayallerini kurardım. En çok ilgimi çeken her zaman Afrika’ydı.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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İlkokuldayken okuduğum Gülten Dayıoğlu’nun ‘Kenya’ya Yolculuk” kitabını kendisine imzalattığım 1995 yılından tam 21 yıl sonra bu hayalimi gerçekleştirerek Afrika kıtasına ayak bastım…
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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‘Küçük Prens’ Afrika’da desenize… - Zanzibar, Darüsselam, Kuala Lumpur, Arusha, Mombasa, Phnom Penh, Tonle Sap gibi isimleri tuhaf ve telaffuzu zor yerlere gidebileceğim kimin aklına gelirdi!
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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O zaman biraz daha gerçekleşen bu hayalinizi anlatın, neler yaptınız Afrika’da? - Tanzanya ve Kenya’da Masai Kabilesine ait köye misafir oldum. 10 dolar bağışla köye girdim. Köyün lideri Micheal beni, sığır gübresiyle toprak karışımından yaptıkları kapısı ve penceresi bulunmayan evinde ağırladı.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Yerel kıyafetleri giyip kabileyle birlikte elimizde sopalarla dans ettim. Erkekleri diğerlerinden daha yükseğe zıplamaya çalışarak dayanıklılık ve çeviklik konusundaki tüm hünerlerini sergiledi. O anı yaşamak inanılmazdı.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Oradaki hayatlar insana hayatı sorgulatıyor, daha kalbe dokunur şeyler yaşadınız mı? - Gerçekten Afrika insanın kalbine işleyen bir kıta… Çelişkilerle dolu bu dünyada insanlar tüm zorluklara rağmen hayatlarından şikâyet etmeden yaşıyor. İlginç bir anım var. Kenya’da altı-yedi haneden oluşan modern dünyadan uzak bir köyü gezdim. İki-üç yaş aralığındaki çocukların daha önce hiç beyaz insan görmediğini öğrendim.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Annelerinin arkasına saklanarak endişe dolu gözlerle beni izlemelerini hiç unutmuyorum. Fotoğraflarını çekip kendilerine gösterdiğimde önce küçük bir şok yaşan minikler, daha sonra kahkahalara boğularak yanımdan bir an olsun ayrılmadılar.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Afrika’da en çok etkilendiğiniz ülke neresiydi? - Bir dönem köle ticaretinin de merkezi haline gelen Zanzibar Adası. Ada bembeyaz kumu, turkuaz sahilleriyle eşsiz bir doğaya sahip.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Rengârenk kıyafetleriyle sokaklarda dolaşan, tüm zorluklara rağmen hayatlarından şikâyet etmeden yaşamaya devam eden yerel halkın yüzü her zaman gülüyor.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Peki Zanzibar’a gitmek isteyenler sizce nereleri gezmeliler? - Adaya 5 km. uzaklıkta bir zamanlar hapishane olarak inşa edilen Prison Island’a mutlaka gitmeliler. Burada Aldabra cinsi, en yaşlısı 190 yaşında olan dev kaplumbağaları elleriyle beslemeliler.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Stown Town’ın İşlemeli kapılarıyla ünlü sokakları, tarihi balık pazarı, Freddy Mercury’nin evi, Sultan Sarayı, bir dönem Afrika’dan kaçırılıp getirilen insanların kapatılıp zincirlendiği ‘Köle Pazarı’ adada görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Ayrıca kırmızı muzu da mutlaka tatmalılar.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Üç kıtada gezdiğiniz 40 ülke ve 100’ü aşkın şehirde, Afrika gibi aklınızda yer eden anılar nelerdir? - National Geographic belgesellerinin çekildiği Serengeti Milli Parkı’nın ortasında korunaksız olarak çadırda kaldım. Gece boyunca ürkütücü kahkahalarıyla beni yalnız bırakmayan sırtlanları hiç unutmuyorum.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Tanzanya’ da tek motorlu uçaklarla film sahnelerini aratmayacak şekilde saatlerce uçtum. Bali Adası’nda Uluwatu Tapınağı’nda güneş gözlüğümü çalmak isteyen maymunların saldırısına uğradım ve bu mücadeleden zaferle çıktım.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Etna Yanardağı’nın hâlâ aktif olduğu aylarda izin verilen noktasına kadar tırmandım. Kamboçya’ da Güney Asya’nın en büyük gölü olan Tonle Sap’ı gidip yüzen köylerdeki yaşama şahit oldum.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Son yıllarda dünyayı gezenlerin sayısı bir hayli arttı. Bu güzel bir şey ama sosyal medya ile sanki biraz farklı bir boyuta da gidiyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? - Aslında bu durum beni de düşündürüyor. Acaba insanlar tüm samimiyetleriyle gerçekten bundan keyif aldıkları için mi, yoksa sosyal medyada popüler olmak istedikleri için mi seyahat ediyor?
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Bence sosyal medya kaygısı kesinlikle eylemi asıl amacından saptırıyor. Bazı hayatlar gerçek duyguları ifade etmeksizin sadece sosyal medyada yayınlanmak için yaşanıyor.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Her şeye rağmen bu konuda biraz daha iyimserim; seyahatin amacı ne olursa olsun gezip görülenlerin, yaşanan deneyimlerin seyahat edenin yanına kar kaldığını düşünüyorum.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Seyahat bütçeniz ortalama ne kadar? - Uzak rotalarda en büyük gideri uçak biletleri oluşturuyor. Tanzanya seyahatinin gidiş-dönüş biletlerini şubat ayında normal fiyatının çok altında olan 1500 TL’ye almıştım.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Dokuz günlük seyahatimin, uçak biletlerini saymazsak bana toplamda 1000 dolara mal oldu. En son gittiğim Makedonya ve Kosova gezimdeyse uçak bileti ve konaklama dahil 950 TL harcadım.
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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“Seyahat, hayata ve insanlara bakış açımı değiştirdi. Gördüğüm zor yaşamlar, hayatın hep daha fazlasına sahip olmak demek olmadığını, azla yetinerek de mutlu olunabileceğini öğretti.”
İsmail SARI / isar@hurriyet.com.tr
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Ömer Seyfettin Kılıç, seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını ‘@omersey’ Instagram adresinden paylaşıyor.