Adı pek fazla duyulmamış sessiz sakin 20 köy

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şehrin kargaşasından uzaklaşmak ve sessiz sakin günler için köy hayatı nezih bir hayat sunar insana… Sabah uyandığınızda peri masallarından fırlamış gibi duran ovalar, dağlar, deniz ve temiz hava tüm yorgunluğunuzu unutturur. Köy seyahatini sevenlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için National Geographic Travel adı pek duyulmamış 20 köy/kasabayı listeledi. İşte pek fazla bilinmeyen o yerler…
Şehrin kargaşasından uzaklaşmak ve sessiz sakin günler için köy hayatı nezih bir hayat sunar insana… Sabah uyandığınızda peri masallarından fırlamış gibi duran ovalar, dağlar, deniz ve temiz hava tüm yorgunluğunuzu unutturur. Köy seyahatini sevenlerin planlarını biraz daha kolaylaştırmak için National Geographic Travel adı pek duyulmamış 20 köy/kasabayı listeledi. İşte pek fazla bilinmeyen o yerler…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Erice / İtalya Erice antik çağlarda Truva’dan göç etmiş ‘Elimi’ kavmi tarafından kurulmuş eski bir antik şehir… Günümüzde İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan Trapani şehrinde yer alıyor. Venüs’ün öpücüğü olarak da bilinen bulutların arasında sık sık kaybolan dağın tepesinde ortaçağ işaretleri bulunuyor. Buraya ulaşım teleferik aracılığıyla sağlanıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Pagan dininin ibadet yeri olarak ortaya çıkmasıyla bilinen bu köyde, el sanatları ve el işi halıların yapıldığı atölyeler bulunuyor. Çalışanlar Sicilyalı esnaf geleneklerine sadık kalıyorlar.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Blokzijl / Hollanda Hollanda’nın doğusunda bulunan Overijssel’in eyaletinin doğusunda kurulmuş bir köy. Köyün etrafı göl, gölet ve kanallarla çevrili olmakla beraber su sporlarıyla ünlü…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Bölgede gezmek için yerel balıkçı tekneleri kiralanabilir, yürüyüş parkurlarında yürümek için Weerriben-Wieden Milli Parkı’nı tercih edebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Warth / Avusturya Avusturya’nın batısında bulunan Vorarlberg eyaletine bağlı karlarla kaplı küçük bir köy. Alplerin en karlı bölgesi olduğu iddia ediliyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Bölgenin genelinde dağ evleri bulunuyor. Snowboard ve kayak sporu ile ilgilenen ziyaretçiler kış ayların yoğun bir ilgi gösteriyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Sovana / İtalya İtalya’nın kuzeyinde yer alan Lingua bölgesinde bulunan önemli bir liman kenti. Tek sokaklı bir güney Toskano köyü olan Sovana, sanat tarihi adına önemli kalıntılar bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Sovana’nın merkezi sayılan Piazza del Pretorio, ortaçağ döneminden kalma evlerle çevrili. Bölgede bulunan Santa Marie Kilisesi’nde 15. yüzyıldan kalma Meryem Ana’nın freski bulunuyor. Ayrıca Romenesk Sovana Katedrali, özenle oyulmuş mermerlerle süslü.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Monemvasia / Yunanistan Dönem gereği kuzeyli kavimlerin saldırısından korunmak amacıyla Spartalılar tarafından kurulmuş bir şehir. Günümüzde Mora yarımadasının güney doğu ucunda yer alan büyük bir kayanın eteğinde surlarla çevrili bir köy.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Bizans, Osmanlı ve Venedik mimarisinin karışımı yapılarıyla dolu olan bu köy dar bir geçit ile ulaşım sağlanıyor. Bizans döneminden kalma Agia Sofia ve Agios Nikolaos Kilisesi günümüze kadar ayakta kalabilmiş ender yapılar.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Moustiers-Sainte-Marie / Fransa Fransa’nın güneydoğusunda bulunan Provence-Alpes-Cote-D’Azur bölgesinde yer alan Avrupa’nın en derin kanyonunda bulunan kapalı bir toplum. Falezlerle çevrili, Saint Croix Gölü’ne ev sahipliği yapan bu köy sakin ve huzurlu yapısıyla dikkat çekiyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Bu köy yıllar boyunca fayans üretimi konusunda seramik ticaretinin merkezi olmuş. Bölgede aktif bir şekilde çalışan Bondil, Lallier ve Soleil atölyeleri bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Eguisheim / Fransa Fransa’nın kuzeydoğusunda Şarap Yolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en sakin köylerinden. Alsas’ta şarabın doğduğu yer olarak kabul edilen Eguisheim köyü Şarap yolu üzerindeki en önemli durak.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Güzel dar sokakları, şirin ahşap binaları, büyüleyici mimarisiyle harika bir gezinti imkânı sunuyor. 16. Yüzyıldan beri faaliyette olan Domaine Emile Beyer dükkânı eski tarz mahzenlerinde şarap tadımlarına ev sahipliği yapıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Apeiranthos / Yunanistan Zamanında Giritlilerin yaşadığı mermerlerle döşenmiş sokaklarıyla ünlü Naxos Adası’nda bulunan bir köy. Taştan yapılmış kuleler, eski tarz evler, kiliseleri, muhteşem mimarisi ve manzaralarıyla ünlü.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Tarih bilincini oluşturan köyde Jeoloji Müzesi, Apeiranthos Arkeoloji Müzesi, Tabiat Müzesi gibi müzeler bulunuyor. Ayrıca köy, el dokuma tezgâhlarında geleneksel tarzda üretim yapan bir grup kadına ev sahipliği yapıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Firle / Birleşik Krallık İngiltere’nin doğu Sussex bölgesinde yer alan eski bir tarım topluluğuna ev sahipliği yapan köy. Ünlü Roman yazarı Virginia Woolf’un da dahil olduğu Bloomsbury Grubu’nun yaşadığı merkez haline gelmiş.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Günümüze kadar birçok önemli kişiye ev sahipliği yapan köyü ziyaret eden turistler canlı duvar resimleri ve eski tarz eşyalara sahip Charleston kır evini keşfedebilirler.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Fornalutx / İspanya Balear takımadalarında bulunan Mallorca Adası’nda yer alan taşlarla dolu Fornalutx köyü… Köyün mimarisi taş ve kırmızı kiremitleri olan yeşil camlı ahşap evleriyle ön plana çıkıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Bölge limon ve portakal bahçeleriyle dolu enfes manzaralara sahip. Ayrıca Serra de Tramuntana dağlarına yayılan adanın ünlü bisiklet yoluna kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Kerteminde / Danimarka Danimarka’nın merkezinde bulunan Funen Adası’ndaki liman kenti… Kerteminde’de balık restoranı, Viking Müzesi, araştırma ve sergi kurumu bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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20. Yüzyılın başlarında bir sanatçı kolonisine ev sahipliği yapmış. Ayrıca Funen Ressamları’nın İskandinav tarzdaki tuvalleri, yerel Johannes Larsen Müzesi’nde sergileniyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Miltenberg / Almanya Almanya’nın Bavyera eyaletinde nehir kıyısında konumlanmış bir kasaba. Yarı ahşap evleri, eski köprü ve mimari yapılarıyla görülebilecek az nüfuslu bir kasaba.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Dar ve kıvrımlı sokaklarıyla büyüleyici bir manzara sağlayan Miltenberg birahaneler şehri olarak da biliniyor. Faust bira fabrikasıyla yerel biraları tadabilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ballycotton / İrlanda İrlanda’nın doğusunda bulunan Cork şehrindeki bir balıkçı köyü. Şehrin 2 km dışında eskiden inşa edilmiş deniz feneri bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca bu köy balina gözlemciliği yapmak için de tercih ediliyor. Ballymaloe House’ta öne çıkan İrlanda mutfağı yemeklerini tadabilir, keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Monsaraz / Portekiz İspanya sınırına yakın Alentejo ovalarına bakan beyaz duvarlı evlerle donanmış bir Portekiz köyü. Portekiz’in eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen bu köyde tarih öncesi çağlara ait megalit taştan anıtlar bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Sao Gans Gözetleme Kulesi, Mannerist Telheiro Çeşmesi gibi tarihi yapılar da bulunuyor. Ayrıca bölgede kilim zanaatının canlandırılmasına yardımcı olan Alentejena Mizette Fabrikası’na ev sahipliği yapıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Mariefred / İsveç İsveç’in başkenti Stockholm’un batısında yer alan tarihi yerlere ev sahipliği yapan şehir. Gripsholm Kalesi, şehrin öne çıkan tarihi yerlerinden…
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Renkli evleri ile harika bir mimari yapılar sunan küçük şehirde ayrıca Doğu Södermanland Demiryolunun bulunduğu tarihi bir demiryolu müzesi bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Telc / Çekya 1992 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Güney Moravya’da bulunan bir Çek kasabası. Telc şehrine girdiğinizde gördükleriniz adeta bir sanat eseri özelliği taşıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Rengarenk barok ve Rönesans dönemi mimarisinin izlerini taşıyan bu yapılar sizleri büyülüyor. Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezerken kasabada bulunan Telc Kalesi, St.James Kilisesi gibi tarihi yerleri keşfedebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Aups / Fransa Alplerin eteklerine kurulmuş, 2. Dünya Savaşı’nda Fransız direnişinin merkezi olarak kabul edilen tarihi kasaba. Kasaba Fransa’nın en büyük üçün trüf mantar pazarına ev sahipliği yapıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Kasım ayının sonundan mart ayına kadar her perşembe düzenleniyor. Ayrıca her çarşamba ve cumartesi yerel ürünler ve el sanatlarından oluşan renkli bir Provence pazarı bulunuyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Dozza / İtalya İtalya’nın Bologna şehrinde bulunan iki yılda bir eylül ayında gerçekleşen boyalı duvar festivaliyle ünlü şehir.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Festival boyunca ulusal veya uluslararası ünlü sanatçılar evlerin duvarlarına kalıcı eserler çiziyor. Ayrıca Dozza Kalesi ve yerel şarap barları ile şehrin farklı yönlerini keşfedebilirsiniz.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Guarda /İsviçre Küçük bir İsviçre kasabası olan Guarda, rengârenk boyalı evleri ve 17. Yüzyıldan kalma tarihi mimarisi ile ön plana çıkıyor.
Çeviri: Erdem Enginar / Fotoğraflar: Alamy
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Alp dağlarının arasında kurulan bu kasaba yeni başlayan yürüyüş sporcularına ev sahipliği yapıyor. Köyün çevresinde bulunan Engadine Vadisi’nde 16 farklı yürüyüş yolu bulunuyor.Kaynak: National Geographic Travel