Adı pek fazla duyulmamış 8 cennet ada

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Adalar, ana karayla doğal bağlantıları olmadığı için insanlarda her zaman merak uyandırır. Bazıları, plajları, otelleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlence hayatlarıyla turizmin gözdesiyken, bazıları ise insan yaşamına elverişli olmamaları, tuhaf özellikleri ve hikâyeleri ile ilgi çeker. National Geographic Travel çok fazla bilinmeyen sekiz cennet adayı seçti. İşte o saklı güzeller…
Adalar, ana karayla doğal bağlantıları olmadığı için insanlarda her zaman merak uyandırır. Bazıları, plajları, otelleri ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlence hayatlarıyla turizmin gözdesiyken, bazıları ise insan yaşamına elverişli olmamaları, tuhaf özellikleri ve hikâyeleri ile ilgi çeker. National Geographic Travel çok fazla bilinmeyen sekiz cennet adayı seçti. İşte o saklı güzeller…
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Lopud Adası / Hırvatistan Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrine yakın 13 adanın içindeki yaşam sürülen üç adadan biri Lopud Adası.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tekne ve yelken turizminin artmasıyla ilgi çekici bir hal almaya başlayan ada, yemyeşil doğasıyla gelenleri karşılıyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Çam ağaçlarıyla kaplı, at nalı şeklindeki Sunj plajı, ortaçağ kalıntılarının arasında ön plana çıkıyor. Ayrıca adadan bulunan 15. Yüzyıl Frensiskan manastırında tarihi bir gezinti yapabilirsiniz.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Pico Adası / Portekiz Amerika ve Avrupa’nın ortasında bulunan Portekiz’in Azores takımadalarında bulunuyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Adanın genelinde ve kıyılarındaki fauna çeşitliliği oldukça fazla. Sakin ve güzel plajlarının yanı sıra yüzlerce mercan resifine ev sahipliği yapıyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Denizinde yüzerken bir anda karşınıza yunuslar çıkabilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Streymoy /Faroe Adaları Faroe takımadalarını oluşturan 18 adanın en büyüğü ve en kalabalığı olan Streymoy adası, dünyanın en dikkat çekici yerlerinden.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kayalıkların arasındaki labirenti andıran dar sokaklarındaki damları yeşil olan evler göze çarpıyor. Ayrıca deniz üzerinde balık çiftlikleri ve birçok ada görülebiliyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Pantelleria / İtalya Sicilya ve Tunus arasında bulunan egzotik bir ada.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bilindik kumlu plajların aksine kayalıklardan oluşan plajlarıyla misafirlerini ağırlıyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Arap stili kubbeli küçük evler adanın dikkat çekici yerlerinden. Buradaki tenha koylarda şnorkelle rahatça yüzebilir, özel İtalyan makarnasının tadını çıkarabilirsiniz.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Vega Adası/ Norveç Kuzey kutbunun güneyinde Norveç’in batı kıyısında bulunan adaların en büyüğü Vega Adası. 2004 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ada birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Geleneksel balıkçı tekneleri ve evlerinin göze çarptığı adada tekne turu yaparak keşfetme imkanı bulabilirsiniz.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Adanın her yerine dağılmış renkli küçük köy evleriyle harika fotoğraflar çekebilirsiniz
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Muhu Adası / Estonya Başkent Tallinn’e 160 kilometre uzaklıktaki Baltık Denizi’nin ev sahipliği yaptığı ada.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Etkileyici evleri ve Pagan dini sembolleriyle oyulmuş trapez mezar taşlarıyla ortaçağ manzarası sunuyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca adada yaşayan birçok insan geleneksel balıkçı köylerinde yaşıyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Mull Adası / İskoçya Efsanevi dağları, sevimli köyleri, sakin koylarıyla sene içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Adayı ziyaret ettiğinizde 966 metre yükseklikteki Ben More’a tırmanabilir, balık tutabilirsiniz.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihi kalıntıları ve eşsiz doğa manzaralarıyla birlikte harika fotoğraflar çekebilirsiniz. 800 yılı aşkın bir tarihi olan en eski şatolardan Duart Şatosu’nu da mutlaka görmelisiniz.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kastellorizo (Meis Adası) / Yunanistan Türkiye’ye çok yakın bir mesafede bulunan Yunanistan’ın sahip olduğu 12 adadan biri.
Derleyen: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Zamanında Mısır ve Napoli tarafından işgal edilmiş ardından 1923 yılına kadar Osmanlı’nın hükmü altında kalan Meis Adası, antik kale kalıntıları ve büyüleyici doğa manzaralarıyla dolu. Likya Kaya Mezarı, Mavi Mağara ve kaleleriyle tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.