Adana'daki tarihi köprüye büyük ayıp!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Adana'da, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Adana'da, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü’nün üzerine kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. Yazılan yazıları gören vatandaşlar tepki gösterdi.
İHA
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Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius’a inşa ettirilerek ’Justinian Köprüsü’ adı verilen, zamanla Taşköprü adını alan ve halen kullanılan bin 635 yıllık Taşköprü’ye sprey boyalarla yazılan yazıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
İHA
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“Ben hayalimi küllükte taşıyorum. Deryam. Emrah, Erdal Şen ortaklar çapraz. Ali Sami. Hadi gel buluşalım. Baran, Beren, Polat” şeklindeki yazıları kimlerin yazdığı ise bilinmiyor.
İHA
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Dünyanın halen şehir içi trafikte kullanılan en eski köprüsü olma özelliğini de taşıyan Taşköprü’de sprey boya yazılan yazılardan bazılarının, yine aynı renk boyalar ile üzerinin boyanmak istendiği görüldü.
İHA
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"KÖPRÜMÜZE BAKMIYORLAR" Yazılara tepki gösteren vatandaşlardan Ali Çalışır, “Köprümüz, son zamanlarda turist çeken bir yer ama bakımsız. Yeni belediye seçimleri oldu, bizde yeni belediyeden beklentilerimiz var.
İHA
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Esnaf buradan para kazanıyor. Buraya bir güvenlik görevlisi görevlendirseler. Temizliği zayıf buranın. Çocuklar yazıyor, biz elimizden geldiği kadar bakıyoruz ama şu yazılara bakın.
İHA
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Yazılar 2-3 seneden beri var. Temizlenmeli. Köprümüze bakmıyorlar, köprü Adana’mızın simgesi” diye konuştu.
İHA
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Ömer Ataş isimli vatandaş ise “Tarihi eserleri korumamız gerekiyor. Bu tür yazıları kimse beğenmiyor. İnsanlar işine, çocuklar okula gidiyor bu mantıksız bir şey.
İHA
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Burası turistlerin geldiği bir yer. Belediye bakım yapmalı. Burası dünyanın en eski köprülerinden birisi” diyerek tepkisini gösterdi.
İHA
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"GÖZE HOŞ GÖZÜKMÜYOR" Öğrenci Berfin Pekta de, "Ben her sabah bu yoldan gidip geliyorum böyle eski bir köprü yazılar falan yazıyorlar hoş değil. Giderken de hoş gözükmüyor gözümüze.
İHA
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Buranın bir tarihi var. Bunların silinmesini isteriz. Gerekli kişilere buradan söyleyelim” ifadelerini kullandı.
İHA
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Adana’nın simgesi olarak kabul edilen ve aslen 21 gözlü olan Taşköprü, Seyhan Nehri’nin ıslahı sırasında 7 gözünün toprak altında kalmasıyla 14 gözlü olarak hizmet veriyor. Taşköprü, 8,7 metre genişliğinde ve 291 metre uzunluğunda.