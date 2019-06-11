Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ABD'li genç zoru başardı! 21 yaşında rekor kırarak tarihe geçti...
Dünyanın en genç gezgini olan Lexie Alford'u ve onun rüya gibi fotoğraflarını görmeye hazır mısınız? Büyük bir cesaret örneği sergileyen bu kadın neredeyse gezmediğim ülke kalmadı diyor. İşte en genç maceracı...
Amerikalı gezgin Lexie Alford, 31 Mayıs 2019'da Kuzey Kore'ye vardığında bir dünya rekorunu kırmış oldu. Genç gezgin, dünya üzerindeki 196 bağımsız ülkenin tamamını gezerek Guinness Dünya Rekoru'nu, 28 yaşındaki Cassie de Pecol'den aldı. İşte Lexie'nin dünya turunun hikayesi...
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Bazen alıp başını gitmek ister insan. Yeni yerleri keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak... Bulunduğu yerde mutlu hissetmeyenler için bir kurtuluştur uzaklara gitmek, kaybolmak! Ya yerleşik hayatın getirdiği sorunlar sıkar insanı ya da aynı işler ve aynı yüzler…
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Dünya gözümüze uçsuz bucaksız ve belirsizliklerle dolu görünse de çoğumuz o büyük bilinmeyeni keşfetmenin hayalini kurarız.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Lexie Alford da bu hayalini gerçekleştirmek için yollara düştü. Dünya üzerindeki 196 ülkeyi 21 yaşında gezmeyi başardı.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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31 Mayıs 2019'da Kuzey Kore'ye vardığında hayalini gerçekleştirmiş oldu. 28 yaşındaki Cassie de Pecol’e ait olan Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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2 Haziran 2019'da Lexie, Instagram hesabına "Resmi olarak dünyadaki her ülkeye seyahat etti" yazısı ile bir fotoğraf yükledi. Fotoğrafta, üzerinde yazılı "Kuzey Kore 31 Mayıs 2019, ülke no 196" yazılı bir kağıt tutuyordu. Böylelikle Lexie, Kuzey Kore seyahatiyle birlikte dünyada üzerindeki her ülkeyi gören en genç insan oldu.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Seyahat etmenin kendini bildi bileli yaptığı bir şey olduğunu söyleyen Alford’un Instagram'da 200 binden fazla takipçisi bulunuyor. Her an dünyanın farklı bir bölgesinden fotoğraf paylaşımı yapan Lexie'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seyahat acentesi olan ailesi Lexie'yi Mısır piramitlerinden, Dubai'nin pahalı otellerine, Kamboçya'nın yüzen köylerine kadar götürerek, yaşamın çeşitli açılarını göstermiş.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Bu şekilde Lexie, farklı insanların yaşamları hakkında daha da meraklanmış. Lexie, aslında ilk zamanlar yalnızca farklı yerleri görmek ve dünyayı tanımak amacıyla seyahatler yapsa da, daha sonra etrafındaki insanlar, özellikle de genç kadınlara ilham verdiğini fark etmiş.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Ardından da dünyanın her yerinde iyiliğin olduğunu herkese göstermeyi amaçlamış. Lexie tüm seyahatlerinin masraflarını kendi karşılıyor. Seyahat halindeyken birkaç marka ile reklam kampanyası yaparak gezisine maddi destek sağlasa da, hiç sponsorluk anlaşması yapmamış.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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"En ucuz ulaşım kampanyalarını bulmak için bol bol araştırma yapıyordum, biriktirdiğim puanları ve milleri kullanıyordum.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Otellerde ücretsiz konaklama karşılığında onlara reklam ve sosyal medya metinleri yazıyordum.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Eve döndüğüm zaman ise mutlaka ailemle kaldım. Herhangi bir öğrenci kredi borcum ya da kredi kartı borcum yok. Paramı da asla gereksiz eşyalara harcamıyorum" diyor.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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"Gittiğim ülkelerde hiç SIM kartı almadım. Bir şeye ihtiyacım olduğunda çevremdeki insanlarla konuşup onlardan rica ediyordum" diyen genç gezgin insanların tehlikeli olarak bahsettiği Pakistan ve Venezuela'da çok fazla iyilik ve doğal güzellik gördüğünü ve bunları herhangi bir turistik yerde göremeyeceğinizi söylüyor ve bir beklentiniz olmadan gezdiğinizde resmen ayaklarınız yerden kesiliyor diyor.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Tüm risklere rağmen Çernobil’e gittiLexie'nin gezdiği en ilgi çekici yerlerden birisi de şu sıralar dizisiyle çok konuşulan Çernobil oldu. Tüm risklere rağmen Lexie burada terk edilen bölgeyi ziyaret etti.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Lexie'nin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi ise karşılaştığı en büyük zorluklardan biri oldu çünkü Kuzey Kore ABD'li vatandaşlar için yasak uyguluyor. Guinness Rekorlar Kitabı, iki ülke arasında bulunan, ortak güvenlik alanındaki mavi odaya giriş yapmayı, Kuzey Kore'yi ziyaret etmek olarak saydığı için Lexie'nin rekoru kabul edildi. Lexie ise ülkeyi gezemediği için oldukça mutsuz.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Şimdilerde internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarını sürdüren genç kadın bir kitap yazıyor. Seyahatlerinden çıkardığı dersleri ise şöyle maddeliyor:
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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1- Her şey mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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2- Paranızı gereksiz eşyalara harcamayın, mümkün olduğunca para biriktirin, gerekirse ailenizle yaşayın. Eğer dünyayı gezmek sizin için önemliyse bunun için fedakarlık yapmanız gerek.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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3- Bu dünyada kesinlikle kötülükten çok iyilik var.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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4- Deneyimlenecek güzel yerler asla bitmez.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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5- Her ülkeye ulaşılabilir ve her birinden öğreneceğimiz çok şey var.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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6- Ne zaman internetten kopsam, çevremde olan her şeye daha çok bağlanıyorum. Malesef bugünlerde bu çok nadir olan bir şey.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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7- Bunu yapmak isteyen gençlere tavsiyem, aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabileceğinize inanın. Eğer ki seyahat etmeyi hayatınızdaki diğer her şeyin önüne koyarsanız, bunu gerçekleştirmeniz sadece an meselesidir.
Hürriyet Seyahat | Fortoğraf: Instagram
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Lexie Alford maceralarını ‘lexielimitless’ isimli Instagram hesabından paylaşıyor.