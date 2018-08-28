Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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90 TL'ye doğanın içinde tatil! Üstelik her yer sessiz, sakin...
Dokuz günlük bayram tatili bitti. Türkiye’nin turizm cennetleri doldu taştı. Şimdi yavaş yavaş kalabalık yerini sakinliğe bırakıyor. Hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız ve stresten, gürültüden, yoğunluktan sıkıldıysanız çok güzel önerilerimiz var. Sizin için konaklama yapabileceğiz ya da günübirlik gideceğiniz yerleri listeledik. İster doğanın içinde bungalovlarda konaklayın ister ailecek doğanın içinde bol bol aktiviteler yaptın. Seçenek çok… Üstelik pek fazla cep de yakmıyor…
Dokuz günlük bayram tatili bitti. Türkiye’nin turizm cennetleri doldu taştı. Şimdi yavaş yavaş kalabalık yerini sakinliğe bırakıyor. Hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız ve stresten, gürültüden, yoğunluktan sıkıldıysanız çok güzel önerilerimiz var. Sizin için konaklama yapabileceğiz ya da günübirlik gideceğiniz yerleri listeledik. İster doğanın içinde bungalovlarda konaklayın ister ailecek doğanın içinde bol bol aktiviteler yaptın. Seçenek çok… Üstelik pek fazla cep de yakmıyor…
Fotoğraflar: Otellerin web siteleri, Alamy
Hürriyet Seyahat
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KONAKLAMA YAPILACAK YERLER Deniz, kum ve güneş: Bodrum Pitos Hotel – MUĞLA Türkiye’de tatil dendi mi akla gelen ilk yer Bodrum. Tarihi bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl turist akınına uğruyor.
Hürriyet Seyahat
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Bayram tatilinde de oldukça kalabalıktı ama şu sıralar çılgın kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. Özetle Bodrum’un şimdi tam zamanı… “Nerede konaklamalı?” diyorsanız Bodrum Pitos Hotel şu sıralar oldukça sessiz…
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Burası kamp olarak açılmıştı. Sonra pansiyon ve apart olarak hizmet vermeye başladı. Bodrum’a 20 kilometre uzaklıkta…
Hürriyet Seyahat
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Aynı zamanda Gökova Körfezi’ne de oldukça yakın ve denize sıfır. İki kişi tek gece konaklama fiyatı 250 TL. Kahvaltı da dâhil…
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Kuş sesleri eşliğinde: Mavi Keçi Otel Mordoğan – İZMİR Bir yer hayal edin, kuşlarının ötüşüyle yorgunluğunuzu ve stresinizi unutturacak. Otel, hâlâ yaşayan bir Türk köyüyle terk edilmiş bir Rum köyünün arasında ve Antik Efes-Mimas yürüme yolunun mola noktasında bulunuyor.
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Yani otelde kalırken, otelin bölgeye yakınlığıyla birçok aktivite de yapabilirsiniz. Burayı özel kılan ise odalarda telefon ve televizyon bulundurmak yerine kitaplığın olması.
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İki kişi tek gece 300 TL. Özellikle bayram tatilinin bitmesiyle etrafta kimse yok otel sessiz sakin…
Hürriyet Seyahat
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Aktivitesi bol: Habitat Mesire Evleri – BOLU Doğanın kucağında huzur dolu bir hafta sonu geçirmek için burası biçilmiş kaftan… Evler ormanın içinde bulunuyor. Ayrıca doğayla ilgili birçok aktivite de yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Aynı zamanda birçok yere de oldukça yakın. Özellikle Yedigöller Milli Parkı… Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleri, buz gibi şifalı pınarları ve birbirinden alımlı gölleriyle Yedigöller, sizi çok etkileyecek. Sakın es geçmeyin…
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Mesire evlerinde stresi ve sıkıntıyı unutacaksınız. Çevrede bulunan Alabalık tesislerinden de faydalanabilirsiniz. Hafta içi tek gece 350, hafta sonu ise 450 TL.
Hürriyet Seyahat
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Çılgın kalabalıktan uzak: Etenna Bungalov Hotel – ANTALYA Uzun sahilleri, sıcak insanları, şehir hayatı ve tatil köyleriyle Türkiye’nin turizm cenneti olarak biliniyor Antalya… Özellikle dokuz günlük bayram tatilinde 2 milyon kişi şehre ayak bastı. Şu sıralar kalabalık yavaş yavaş yerini artık sakinliğe bırakıyor.
Hürriyet Seyahat
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Güzel bir yaz tatili için en doğru zaman… Etenna Bungalov Hotel, gürültüden uzak… Huzurlu bir hafta sonu tatili geçirmeniz için çok ideal. Deniz ve doğa manzarasının içinde, kuş sesleriyle doğa yürüyüşü yapmak size iye gelecek.
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Aynı zamanda tesisin etrafında birçok gezilip görülmesi gereken yer de var. Örneğin, Kimera Yanartaş, Balık Köyü, Olympos ve Tahtalı Dağ Zirvesi’ni mutlaka görün. İki kişi kahvaltı dâhil tek gece konaklama fiyatı 530 TL.
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Kamp yapmak isteyenlere: DOĞA KAMP – ÖLÜDENİZ / MUĞLA Küçük ve mütevazı bir ağaç evde tatil yapmak ister misiniz? Üstelik Ölüdeniz gibi Türkiye’nin en güzel yerinde…
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Kampta ortak kullanımda bir cafe, tuvalet ve duş alanı mevcut. Kamp plaja 700 metre uzaklıkta…
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Kişi başı kahvaltı dâhil bungalow evler ve dağ evi odaları, 90 TL. Eğer çadırda kalmak istiyorsanız 65, kendi çadırınızla gelirseniz 45 TL. Ağaç Ev, 70 TL.
Hürriyet Seyahat
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İstanbul’un yanıbaşında: Mints Hotel Ağva – AĞVA Ağva, Köksu ve Yeşilçay arasındaki deltada kurulu, İstanbul'a yakın oluşu ve doğasıyla tercih edilen tatil mekânlarından biri.
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Doğanın içinde bulunan Mints Hotel Ağva, birçok aktiviteye sahip. Otelden bisiklet kiralayabilir ya da balık tutabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Aynı zamanda Yeşilçay Nehri’ne 1.8 kilometre uzaklıkta. Doğanın rahatlatıcı sesi eşliğinde, hafta sonu tatili için çok uygun.
Hürriyet Seyahat
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Ailecek güzel vakit geçirmeniz için çok ideal olan otelde iki kişi tek gece kahvaltı dahil konaklama fiyatı 450 TL.
Hürriyet Seyahat
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Kaçkar Dağları’na karşı: Seyri Cennet Dağ Evi – RİZE Burada Çamlıhemşin’in güzellikleriyle stresi ve sıkıntıyı geldiğiniz yerde bırakacaksınız. Odalar ise Kaçkar Dağları’nı görüyor. Otel misafirlere restoranda açık büfe köy kahvaltısı hizmeti sağlıyor.
Hürriyet Seyahat
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En güzeliyse müşterilerin restoranda ve bahçede vakit geçirmeleri için otantik olarak tasarlanmış olan şömine ve açık ateşin olması…
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Stresten arınacağınız bu yerde iki kişi tek gece konaklama ücreti 525 TL. Şu sıralar sadece balkonsuz evlerde boş yer mevcut. Burada akşamları çay ya da kahve içmenin keyfi inanılmaz…
Hürriyet Seyahat
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GÜNÜBİRLİK GİDİLECEK YERLER Otantik güzel: GÖKMASLI Gökmaslı köyü, Şile merkeze 33 km. uzaklıkta… Burayı özel kılan geleneksel yapı dokusunun korunmuş olması. Kendinizi güzel bir köy hayatının içinde bulacaksınız.
Hürriyet Seyahat
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Köyde yaşayanların büyük bir çoğunluğunu ‘manav’ olarak adlandırılan yerli halk oluşturuyor. Günübirlik gezebilirsiniz ama isterseniz köyün çevresinde kamping alanları mevcut.
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Bir tatlı huzur: ÖMERLİ BARAJI Aracınızla ya da otobüsle İstanbul’dan yola çıktığınızda 1.5 saatte buradasınız. Konaklama imkânları ve kamp alanları yok. Ama isterseniz kendiniz çadır kurabilirsiniz. Özellikle doğa yürüyüşüyle oksijene doymak için en doğru adres…
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Hep popüler: ERDEK Türkiye’nin en eski tatil beldelerinden… Her zaman kendine özel bir kitlesi mevcut.
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İstanbul’a yakın yerler arasında olduğu için hafta sonu tatilleriniz için tercih edebileceğiniz rotalardan…
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Eskiden Rumların yaşadığı bir bölge olan Erdek, o günlerden kalan kültürel zenginliğini hâlâ koruyor.
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Her zaman güzel: CUMALIKIZIK İmparatorluğu’nda bir köyde yaşamak nasıl bir şeymiş merak ediyorsanız, burası en doğru adres…
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Köy, iyi korunmuşluğu ve Osmanlı’nın kuruluşundaki öneminden dolayı 2014’te UNESCO Dünya Miras Listesi‘ne kabul edildi. Günübirlik turların vazgeçilmez adreslerinde…
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Hafta sonları biraz kalabalık oluyor ama burada kahvaltı yapmak gerçekten çok güzel…