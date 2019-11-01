9 bin TL maaşla dünyayı gezmek isteyen? 

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week’in organizatörleri yeni açtıkları, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki kişi aradıklarını duyurdu. Pozisyona seçilecek insanların 2020 yılı boyunca hiç para harcamadan dünyayı gezeceği açıklandı.
Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week’in organizatörleri yeni açtıkları, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki kişi aradıklarını duyurdu. Pozisyona seçilecek insanların 2020 yılı boyunca hiç para harcamadan dünyayı gezeceği açıklandı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Zorlu bir mülakat sürecinden geçecek adaylar eğer işi alırsa yıllık 15.000 İngiliz poundu maaş alacak.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Ayda yaklaşık 9.000 TL'ye denk gelen bir miktar kazanacak kişilerin tek görevi ise fotoğraf ve video çekerek yazı yazmak.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Bu kapsamda başarılı olan adaylar Kanada, Amerika, Avusturya, Yunanistan, Karadağ ve Virjin Adaları gibi birçok noktaya gidecek ve yiyip içerek birçok deneyime katılacak. Buradaki masraflar ise şirket tarafından karşılanacak.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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İçerik yaratıcısı pozisyonunda çalışmaya başlayan adayların daha önce bu işi yapmış olup olmamasının da önemli olmadığını belirten yetkililer,
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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"Çalışmadan önce adaylara dünyaca ünlü fotoğrafçı Jacob Riglin’den ders verilecek" dedi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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The Yacht Week’in resmi internet sitesinden başvuruların yapılabildiği pozisyon için iki şart var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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Adayların 21 yaşından büyük olması ve geçerli bir pasaportlarının bulunması gerekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
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26 Eylül'de başlayan başvurular 1 Kasım'da sona erecek.