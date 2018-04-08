8 adımda Denizli’nin lezzet durakları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Denizli sanayisi, tarihi, doğası ve yeraltı kaynaklarıyla ülkemizin şanslı şehirlerinden… Benim de hem gezi hem de iş amaçlı çok sık yolumun düştüğü ve gitmekten hiçbir zaman bıkmayacağım bir şehir. Tüm bu saydıklarımın dışında mutfağıyla da aslında övgüyü hak eden bir ilimiz. Kaliteli mekânları, fırın kebabı ve yanık yoğurdu gibi harika yöresel lezzetleri var. Sizin için mutlaka uğramanız gereken sekiz mekândan bahsedeceğim…
Denizli sanayisi, tarihi, doğası ve yeraltı kaynaklarıyla ülkemizin şanslı şehirlerinden… Benim de hem gezi hem de iş amaçlı çok sık yolumun düştüğü ve gitmekten hiçbir zaman bıkmayacağım bir şehir. Tüm bu saydıklarımın dışında mutfağıyla da aslında övgüyü hak eden bir ilimiz. Kaliteli mekânları, fırın kebabı ve yanık yoğurdu gibi harika yöresel lezzetleri var. Sizin için mutlaka uğramanız gereken sekiz mekândan bahsedeceğim…
Fotoğraflar: Gürhan Kara
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Garson Şükrü Burası Denizli’nin dillere destan mekânı… Önceden rezervasyon yaptırmazsanız kapıdan geri dönme olasılığınız çok.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Mezeleri harika. Acı biberli ve yoğurtlu tatar, gelin turşusu ve tarla börülcesi öne çıkanlardan. Ara sıcak olan yaprak ciğer, lezzet keyfini doruklara çıkarıyor. Limonlu kavurma eşsiz bir lezzet ve Garson Şükrü’nün annesinin tarifiymiş.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Ayrıca restoranın spesyallerinden olan ‘Nuriş’, mekânın şefinin adını almış. Dışı kıyma, içi kaşar peynirli ve közlenmiş patlıcanlı inanılmaz bir şey!
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kebapçı Baki Denizli’nin en meşhur yemeği Denizli kebabı. Konya Tandır’a benziyor ama Denizlililer kuzu etini fırında odun ateşinde pişiriyor. Kebabı en iyi yapan yerlerin başında Kebapçı Baki geliyor. Bu geleneksel kebapçılarda masada çatal bıçak bulunmuyor. Elle yemeniz bekleniyor çünkü adet öyle. Elinizin tadı geçmeli yediğiniz şeye! Az yağlı veya yağlı olarak sipariş edebiliyorsunuz.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Yanında gelen pidenin içine eti, baharatları ve soğanı sararak tadıyorsunuz. Yanında yöresel yanık yoğurt ve benim şimdiye kadar içtiğim en lezzetli ayran olan yanık yoğurtlu ayran servis ediliyor.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Renes Denize kıyısı olmayan Denizli’de böyle güzel bir balık restoranı görmek sürpriz oldu.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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İstanbul’dakilerle yaraşır düzeyde bir balıkçı ortaya çıkarmışlar. ‘Denizden babam çıksa yerim lakin iyi pişmesi gerek’ gibi bir sloganla pişirme konusundaki iddialarını ortaya koyuyorlar.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Ahtapot tandır ve ısırgan otlu mücver dikkat çekici. Yöreye özgü mantar türü olan kuzu göbeği mantarının içinde Adana kebap ise farkını konuşturuyor.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Bağlı Kokoreç Denizli’ye 45 km mesafedeki Tavaş’ta yer alıyor. Sırf kokoreç için o kadar yolu gidip gelmeye değen bir lezzete sahip. Üstüne bir de beni son gidişimde bahçesinde otururken arı sokmuştu ama yine de kokorecin tadı acıyı unutturmayı başardı. Beş kuşaktır Bağlı ailesi bu lezzeti devam ettiriyor.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Müdavim Ocakbaşı & Bistro Henüz açılalı bir ay oldu, Denizli barosunda yer alıyor. Mekânın bir bölümü bistro bar şeklinde kurgulanmış.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kalan kısmı hem mangallı masalar hem de mangalsız masalar şeklinde tasarlanmış.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Burada en çok yaprak ciğer akılda kalan bir ara sıcak oldu. Adana kebap, lokum ve kuzu pirzolaysa başarılı ana yemeklerdendi.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Değirmen Alabalık Denizli’nin farklı mekânlarından biri. 1957’de yılında un değirmeni olarak faaliyet göstermiş olan ve sonradan da restorana çevrilmiş.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Özelliği alabalık restoranı olması. 32 havuza sahip ve bu havuzlarda 400 bin civarında alabalık var. Ağaçlarla çevrili, su sesinin huzur verdiği bir yer. Mezeleri güzel. Tatlı su balığı bana göre bir lezzet değil ama yine de bu balıkların yavanlığını kaşarlı versiyonlarıyla gidermeyi başarıyorlar.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Buldan Pide Simit Evi Denizli’ye 45 dakika uzaklıktaki Buldan, dokumacılığıyla öne çıkan ilçelerinden…
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Ayrıca mimari açıdan da ilgi çekici evlere ve binalara sahip. Pide ve Simit Evi’nin otlu pidesi çok lezzetli. Üzerine bir de tahinli pidesini denemeden kalkmayın.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Hacışerif Denizli’deyken canınız tatlı çekerse gitmeniz gereken adres 1938 yılından beri hizmet veren Hacışerif olmalı.
Gürhan KARA / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Buranın irmik helvasının lezzeti tüm yurda yayılmış durumda. Ayrıca meyve şekerlemeleri ve çikolatalarıyla da iddialılar. Hatta tahinli çikolatalarının enfes olduğunu söyleyebilirim.