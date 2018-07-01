7 tepeli kent

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Avrupa’nın hiçbir yerine benzemeyen bir ritmi ve aynı zamanda çok benzer özellikleri var Lizbon’un. Kozmopolit, renkli ama aynı zamanda çok daha salaş ve sakin. Bu günlerde Dünya Kupası heyecanının en yükseklerde yaşandığı ve 2018’in en popüler yerlerinden biri haline gelen Portekiz’in başkenti Lizbon’da mutlaka size hitap eden bir şeyler bulacaksınız.
Avrupa’nın hiçbir yerine benzemeyen bir ritmi ve aynı zamanda çok benzer özellikleri var Lizbon’un. Kozmopolit, renkli ama aynı zamanda çok daha salaş ve sakin. Bu günlerde Dünya Kupası heyecanının en yükseklerde yaşandığı ve 2018’in en popüler yerlerinden biri haline gelen Portekiz’in başkenti Lizbon’da mutlaka size hitap eden bir şeyler bulacaksınız.
Fotoğraflar: Elvin Levinler, Bülent Hacıömeroğlu
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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İlk duyduğumuzda ‘Lizbon’da mı 7 tepe!’ diye şaşırmıştık. Sonra bitmeyen yokuşlarınının hakkını verdik. Lizbon bir Akdeniz ülkesi ama Akdeniz’e kıyısı yok. Doğrudan Atlas Okyanusu’na açılıyor. Sadece Avrupa şehirleri ile değil, pek çok şehirle benzerlik var.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Deniz kenarına indiğimizde karşımıza çıkan köprü manzarası, rengi ve şekli itibariyle Golden Gate’i anımsattığı için San Francisco gibi...
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Köprünün yanındaki heykele bakarsanız Rio gibi diyebilirsiniz, sokaklardaki tuk tukları görünce ise Yeni Delhi veya Bangkok’u anımsayabilirsiniz.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Dünyanın en eski şehirlerinden Lizbon’a, ‘7 tepe’ ismini kolonileşme zamanı Romalılar koymuş. Bugün gerçekten de bu 7 tepe şehre bambaşka bir hava katıyor. Her tepede ‘miradouro’ diye anılan manzara noktaları var. Fakat bu noktalar mola verip manzarayı seyrettiğiniz ve belki birkaç kare fotoğraf çektiğiniz bir seyir terası olmanın çok ötesinde gün boyu hatta gece boyunca hem lokallerin hem turistlerin favori alanlarından biri.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Şehrin en yüksek noktalarına kurulmuş bu panoramik alanlarda dinlenebilir, kitabınızı okuyabilir, sokak müzisyenlerini dinleyebilir veya kalabalık gruplar halinde oturup şamata yapabilirsiniz. Şehirde 7 tane var, ama özellikle planlamasınız bile yürüyerek şehri keşfedenlerdenseniz mutlaka 7’sinden de yolunuz geçiyor.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Bizim en çok sevdiğimiz Alfama bölgesindeki çatıların ardından nehre bakan ‘Miradouro Das Portas Do Sol’ oldu. Gün batımının ve renklerin çok güzel olduğu ve siesta hariç gün battıktan sonra bile durmayan bu şehrin tadını en güzel çıkarabileceğiniz yerlerden biri.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Seramik sanatı azulejoManzara keyfini bir de o yokuşu tırmanan bacaklara sormak lazım. Metro veya tramvay kullanmadan yürüdüğümüz Lizbon günlerinde, mesafelerden çok çıktığımız kat sayısı şaşırtıcıydı. (Yurtdışında her yeri yürüyerek keşfetmeyi sevdiğimiz için gün içinde minimum 15 km yürümüş oluruz ama Lizbon’da bu mesafeler 23km + 77 kat gibi akıl almaz rakamlara ulaştı)
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Fakat yine de her sabah uyandığımızda yeni bir heyecanla yürüyerek yollara koyulduk çünkü bu şehirde beni en çok etkileyen şeylerden birisi de yürürken dört bir yanımı saran, hayran kaldığım için sürekli durmak zorunda kaldığımız Portekiz seramik sanatı ‘azulejo’.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Şehrin eski-yeni her sokağında karşınıza çıkan bu seramikler başka bir hikâyenin anlatıcısı…
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Yanından hızlıca geçip giderseniz bir hoşluk olarak eminim hafızanıza kazınacaktır ama bence ayrıntılarına kulak verip, zaman ayırıp onları dikkatlice dinlemek gerekir.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Tram 28Şehrin altını üstüne getirmek isteyenler için, hatta yürüme sevdalılarının bile aklını çelecek çok güzel opsiyonlar var. Bunlardan ilki şüphesiz Elevador da Bica. Lizbon’un ikonik ve tarihi Tram 28’i, sadece şehrin alt ve üst kısımlarını birbirine bağlamıyor, hemen hemen tüm eski şehir mahallelerinden geçip Lizbon’un ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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7 tepenin basamaklarını geride bırakıp zirveye çıkmak için geleneksel fünikülerine binerseniz 7 km’lik yolculuk yaklaşık bir saat sürüyor. Bu esnada şehrin antik dokusunu yakından görebilirsiniz. Tramvay, bazen o kadar dik ve dar sokaklardan geçiyor ki, bugün hâlâ hasarsız ve kusursuz bir şekilde çalıştığına insan hayret ediyor.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Şehri keşfetmek için binebileceğiniz üç tekerlekli tuk tuklar ise Yeni Delhi ve Bangkok’tan sonra bir de başkent Lizbon’da var. Diğer Avrupa şehirlerine göre trafiğin ve trafik kurallarının çok daha başına buyruk aktığı Lizbon’da her köşe başında bulabileceğiniz tuk tukları ulaşımınız için veya turistik bir tur yapma amacıyla kullanabilirsiniz.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Şehrin genel dokusunu biraz hissetmeye başladınız ama tam olarak anlayabilmek için sokaklarında kaybolmak, yemeklerini tatmak ve müziklerini dinlemek gerek.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Söz konuu ‘fado’ysa... Asmalı’nın eski halini hatırlayanlar ve sevenler, Bairro Alto’da kendilerini çok iyi hissedecekler! Gün kararınca bambaşka bir kılığa bürünen bu sokaklarda eğlence için adres aramadan kaybolmanızı tavsiye ederim.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Söz konusu fado ise, durum başka. Fado, latince keder anlamına gelen bir ağıt. Kocaları denize açılıp dönmeyen denizci eşlerinin ağıdı… Sözleri anlamasan da tüyleri diken diken eden ve kalbine dokunan bir müzik.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Alfama bölgesi ise birçok tavernasıyla fadonun merkezi olarak kabul ediliyor. Bu tavernalar genelde küçücük ve kalabalık ama müzik başladığında ışıklar kararıyor ve çıt çıkmıyor.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Fadista, Portekiz gitarı eşliğinde şarkılar söylerken ünlü Portekiz kırmızı şarabını içip Portekiz’e özgü petiscos denen küçük atıştırmalıkları deneyebilirsiniz. Kışı da yazı da ılık geçen Lizbon’u her mevsim ziyaret edebilirsiniz. Üstelik Avrupa şehirlerinden çok daha uygun. Biz tam yazın gelişinin kutlandığı ve Lizbon’un en çılgın gecesi diye anılan ‘Sardunya Festivali’ zamanına denk geldiğimiz için ekstra kalabalık ve balık kokuluydu.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Özellikle mayıs-haziran ayları daha kalabalık ve keyifli. Unutmamanız gereken en önemli detay rahat ve kaymayan ayakkabılar giymek ve her mevsim rüzgâra hazırlıklı olmak.
Elvin LEVİNLER / Instagram & youtube: @elvinimin
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Dünya kupası bitmeden giderseniz maçları açık alanlarda büyük bir coşku içinde izleyebilirsiniz.