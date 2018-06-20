7 bölgede 7 ayrı yaz tatili rotası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Zorlu geçen kışın ardından artık yaz mevsimi geldi. Peki tatil planlarınızı yaptınız mı? Eğer hâlâ tatil planınız hazır değilse bu yaz gidebileceğiniz en iyi yerleri sizin için derledik. İşte 7 bölgede 7 ayrı yaz tatili adresi…
Zorlu geçen kışın ardından artık yaz mevsimi geldi. Peki tatil planlarınızı yaptınız mı? Eğer hâlâ tatil planınız hazır değilse bu yaz gidebileceğiniz en iyi yerleri sizin için derledik. İşte 7 bölgede 7 ayrı yaz tatili adresi…
Fotoğraflar: 360 Sanal Tur Bartın, Alamy
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 27
1- Marmara Bölgesi: İstanbul / Ağva Doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenler için Ağva sonsuz huzur sunuyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 27
İstanbul’a bağlı olsa da kendisine 97 km uzaklıkta bulunan bu şirin tatil beldesi yeşillikleri ve müthiş doğasıyla tüm tatilseverlerin rağbet gösterdiği bir yer.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 27
Göksu ve Yeşilçay nehirleri ise tüm ihtişamlarıyla sizler için harika bir huzur kaynağı olmaya yetecek cinsten. Ayrıca hem denizi hem de tesisleriyle bu yaz Marmara Bölgesi’nde tercih edebileceğiniz en güzel yerlerin başında geliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 27
Gezilecek yerler listesine, eski yerleşim yerleri olan Hacılıköy ve Kalemköy'e mutlaka almalısınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 27
Kalemköy Roma dönemine ait yapıları ve kilise taşlarıyla ön plana çıkarken Hacılıköy ise içerisindeki Gürlek Mağarası ile dikkat çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 27
Bölgenin civarında yer alan Saklıgöl ise yemyeşil doğasıyla kahvaltı ve piknik yapabileceğiniz güzel mekânlar arasında…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 27
2- Ege Bölgesi: İzmir - Çeşme Eski adı ‘Kyssus’ olan Çeşme, yazın en güzel rotalarından… Günümüzün bu popüler sayfiyesi İyon Birliği’nin 12 şehrinden biriymiş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 27
Osmanlılar zamanında deniz üssü olarak kullanılmış. 1770’te Çeşme açıklarında Ruslar tarafından yakılan Osmanlı donanması hâlâ Ege’nin derinliklerinde yatıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 27
Çeşme’ye gittiğinizde yerlileri gibi Ilıca Plajı’nda yürüyün ya da el ayak çekildikten sonra denize girin. Burası Çeşme’nin en güzel plajlarından biri…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 27
Ayrıca her restoranın kendine özel harika mezelerini mutlaka tatmalısınız.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 27
3- Akdeniz Bölgesi: Antalya – Kaş Sakin akşamlarla eğlenceli geceler arasında bir tercih yapamıyor; bazen kafanızı dinlemek bazen de eğlencenin dibine vurmak istiyorsanız Kaş tam size göre…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 27
Günbatımının en ihtişamlı hallerine burada şahit olacağınıza emin olabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 27
Ayrıca harika plajlar da sizi bekliyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 27
4- Karadeniz Bölgesi: Amasra – Bartın Tarihi liman şehri Amasra, yazın açan çiçekleriyle mutlaka görülmesi gereken bir kıyı kasabası. 3 bin yıllık tarihiyle ikiz limanın, plajın ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 27
Geziye mutlaka kaleden başlamalısınız. Ardından Çekiciler Çarşısı’na uğrayıp buraya özgü tel kırma hediyelik eşyaları incelemek size iyi gelecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 27
Yeşilin içerisine girmek istiyorsanız Göldere Şelalesi iyi bir adres. Son olarak da etkileyici sarkıt ve odacıklara sahip Gürcüoluk Mağarası’nı görebilirsiniz. Ayrıca buraya kadar gelmişken denizin tadını çıkarmadan sakın dönmeyin...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 27
5- İç Anadolu Bölgesi: Nevşehir – Kapadokya Yazın hiç rüzgâr almamasından dolayı Nevşehir’in ünlü Kapadokya’sındaki balonlara gönül rahatlığıyla binebilir ve gökyüzünün tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 27
Ayrıca peri bacaları ve vadi manzaralı otellerin havuzlarında hem bulunmaz bir görsel şölen yaşayabilir hem de yaz sıcağında serin bir yaz tatili geçirebilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 27
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 27
6. Doğu Anadolu Bölgesi: Bitlis Nemrut Gölü, Türkiye’nin en büyük krater, dünyanın ise en büyük ikinci krater gölü olma özelliğini de elinde bulunduruyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 27
Nemrut Gölü’nün etrafında serin ve eşsiz bir kamp tatili size iyi gelecek.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 27
Ayrıca tarih gezilerini sevenler için de Ahlat Mezarlığı, Bitlis Kalesi ve say say bitmeyecek bir sürü kültür miras Bitlis de mevcut…
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 27
7- Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Gaziantep Tarih sevdalılarının mutlaka gezip görmesi gereken bir yer olan Gaziantep’e giderseniz, Zeugma Mozaik Müzesi’nde tarihin en ince ayrıntılarına tanık olabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 27
Rumkalesi’nde harika bir tekne gezisi ya da Dulukbaba Tabiat Parkı’nda harika doğa manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 27
Birbirinden güzel yöresel yemekler ve tatlılar da sizi bekliyor olacak.