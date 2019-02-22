50’sinden sonra rekortmen turist oldu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
50 yaşından sonra dünya miraslarını gezmeye başlayan ve seyahatlerini hep dünya miraslarını görmek üzere planlayan Atila Ege bugün 75 yaşında. 25 yılda 126 ülkeden 890 dünya mirasını ziyaret etti. Bu rakam ile bir dünya birinciliğini de elinde tutuyor. Eşi Nihal Ege de kadınlar arasında aynı rekorun sahibi. Ege çiftinin 2019 planları hazır: Filipinler, Mısır, Cezayir, Kazakistan, Tacikistan ve Rusya’yı gezecekler.
50 yaşından sonra dünya miraslarını gezmeye başlayan ve seyahatlerini hep dünya miraslarını görmek üzere planlayan Atila Ege bugün 75 yaşında. 25 yılda 126 ülkeden 890 dünya mirasını ziyaret etti. Bu rakam ile bir dünya birinciliğini de elinde tutuyor. Eşi Nihal Ege de kadınlar arasında aynı rekorun sahibi. Ege çiftinin 2019 planları hazır: Filipinler, Mısır, Cezayir, Kazakistan, Tacikistan ve Rusya’yı gezecekler.
Fotoğraflar: Atila Ege
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
2 / 25
Atila Ege ilk seyahatini dil öğrenmek için 1971 yılında İngiltere’ye yaptı.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
3 / 25
Bu ilk seyahatle birlikte her şey değişti, gezmek onun için bir tutkuya dönüştü. Eşi Nihal Ege de tutkusuna ortak olunca seyahat etmeden duramadılar.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
4 / 25
Kaderlerini değiştiren an ise 2001’de Şili’de yaşandı. Orada İsviçreli bir çiftten öğrendiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne özel gezginlik biçimini.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
5 / 25
“O andan sonra ‘Dünya Mirası Turisti’ olmaya karar verdik. O gün bizim için yeni bir günün ve aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcı oldu” diye anlatıyor Atila Ege...
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
6 / 25
“2001’de listede 700 küsur nokta vardı. Bunların bir bölümünü geçmişte gezdiğimi fark ettim.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
7 / 25
Fakat ziyaret ettiğim yerlerin gerçek kıymetini bilmediğimden çoğunu sil baştan yapmaya karar verdik.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
8 / 25
Eskiden boş boş baktığım taşların, ağaçların, heykellerin, göllerin, öylesine dinlediğim şarkıların binyıllara dayanan hikâyelerine vâkıf oldum.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
9 / 25
Şili’den Türkiye’ye hemen dönmedik ve Avrupa’da UNESCO Listesi’ndeki bazı yerleri ziyaret etmeye karar verdik.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
10 / 25
Muhteşem yerlerle karşılaştık. Avrupa’yı gezenlerin normal olarak uğramadıkları yerlerdi bunlar. Almanya’da Wies Katedrali, İtalya’da Alberobello şehri gibi yerleri gördük ve çok ama çok etkilendik!
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
11 / 25
Daha sonra detaylı olarak dünya miraslarının listesini çıkarıp dolaşmaya başladık.”
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
12 / 25
Karavana dönüştürdükleri bir minibüsü var Ege çiftinin. Uçak da sık kullandıkları bir ulaşım aracı.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
13 / 25
Lüks otellerde de kalıyorlar, sırt çantalarıyla dolaşıp uyku tulumlarında da yatıyorlar. Konforlu bir hayata alışkınlar ama fırtınalı çöllerde açıkta uyuyabiliyorlar.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
14 / 25
Yaşlanmaya fırsat yok Yıllar geçse de Atila ve Nihal Ege seyahat tutkularından bir şey kaybetmemiş. Hâlâ köşe bucak dünyanın çeşitli noktalarına seyahat ediyor, zor-kolay ayırmıyor, engel tanımıyorlar.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
15 / 25
“Gezerken kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum. Eşimle daha 10-15 yıl seyahat etmeyi planlıyoruz.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
16 / 25
75 yaşındayım ve halen seyahatten dönüp eve girdiğimde ‘Benim burada ne işim var’ diye kendime kızıyorum.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
17 / 25
Benden geçti diye bir şey yok. İnsanın içinde keşfetme isteği varsa yaşın bir önemi yok.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
18 / 25
Ayak basmadığım, görmediğim bir yer kalmasa bile evde oturacağıma en baştan gezmeye başlarım.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
19 / 25
Yeni yerler görmek bana çok iyi geliyor hatta yaşlanmamı geciktiriyor.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
20 / 25
Seyahat planlarken zamanlama çok önemli. Bir dakika bile uçak bileti fiyatlarında fark ediyor.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
21 / 25
Rotamı belirlerken özel olarak dikkat ettiğim bir şey yok.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
22 / 25
0 yıl sonra rotamı yaşıma göre seçerim ama şu an kendimi rotaya göre ayarlıyorum” diye anlatıyor ve ekliyor:
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
23 / 25
“Dünya mirası görmek bitmeyen bir yarış. Gittiğim yerlerde sadece miraslar değil aday olan yerleri de görüyorum.”
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
24 / 25
Ege çifti seyahat etmenin dışında dünya miraslarıyla ilgili konferanslar veriyor, insanları dünya mirası turisti olmak için teşvik ediyor.
Dila ÖZDOĞAN
SON GÜNCELLEME
25 / 25
Hatta ‘Dünya Gezginleri’ adlı bir dernekleri var ve arada katılacak insanları kendilerinin belirlediği turlar da gerçekleştiriyorlar.