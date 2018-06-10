Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
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44 yıldır kimse içine giremiyor! İnsanlar her şeylerini bırakıp gittiler, nedeni ise...
Bu film seti gibi görünen ama tamamen gerçek, terk edilmiş bir ada Hashima... 44 yıldır hayalet şehir olarak günümüze kadar ulaşan Hashima’nın hikâyesi ise oldukça ilginç… İşte Hashima adasıyla ilgili detaylar….
Bu film seti gibi görünen ama tamamen gerçek, terk edilmiş bir ada Hashima... 44 yıldır hayalet şehir olarak günümüze kadar ulaşan Hashima’nın hikâyesi ise oldukça ilginç… İşte Hashima adasıyla ilgili detaylar….
Fotoğraflar: Alamy
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Hayalet şehir Hashima Adası, Japonya'nın güneyinde, Kyushu Adası'nın güneybatısında yer alıyor.
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James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikayesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi.
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Japonya'ya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor.
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Adayı ilginç kılan ise tam 44 yıldır hayalet şehir olarak bilinmesi…
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İşte Hashima’nın ilginç hikâyesi…
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Ada Japonya’nın güneyinde, Kyushu Adası'nın güneybatısında yer alıyor ve sahilden sadece 3 km uzaklıkta...
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Ada aslında 480 x 160 metre büyüklüğüyle küçük bir şehir kadar bile değil. Ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunmasıyla göç almaya başlıyor.
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Hızla çoğalan nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri unvanını kazanıyor.
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1800'lerin sonu Japonya'nın endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler.
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Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor.
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1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor.
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Bu verimli kömür madeninde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları ve sinema derken adanın nüfusu 5 bin 300'e dayanıyor.
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Bu durum adaya dünya üzerinde en yüksek yoğunluklu insan nüfusu rekorunu kazandırıyor.
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Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor.
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Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam dokuz katlı...
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Zamanla dünyada kömür enerjisi yerini petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor.