Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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40 milyon nüfuslu göçebe yaşam! İslam'ı ilk kabul eden kabileydi, şimdi ise…
Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesinde yaşam sürüyor Fulaniler… 40 milyon nüfusla göçebe bir kabile… Fulanileri özel kılan birçok özellik var. Örneğin, İslam'ı, ilk kabul eden kabileler arasında yer alıyor. Hatta ‘Sokoto Halifeliği'ni kurdular. Şimdilerde öyle bir hayat sürüyorlar ki, çok şaşıracaksınız. İşte Fulaniler hakkında ilginç bilgiler…
Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesinde yaşam sürüyor Fulaniler… 40 milyon nüfusla göçebe bir kabile… Fulanileri özel kılan birçok özellik var. Örneğin, İslam'ı, ilk kabul eden kabileler arasında yer alıyor. Hatta ‘Sokoto Halifeliği'ni kurdular. Şimdilerde öyle bir hayat sürüyorlar ki, çok şaşıracaksınız. İşte Fulaniler hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
Anadolu Ajansı
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Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesinde yaşam süren yaklaşık 40 milyon nüfuslu Fulanilerin çoğu, şehir hayatından uzak, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak göçebe yaşam tarzlarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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Fulaniler, Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan yaklaşık 40 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi. Dünyanın en büyük yarı göçebe halklarından Fulanilerin çoğu hayvancılıkla uğraşıyor. Nijerya'daki Fulanilerin bir kısmı şehirlerde yaşarken, büyük bir kısmı yarı göçebe olarak hayatlarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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Fulanilerin büyük sürülerle yaptıkları yolculuklar, sık sık çiftçilerle aralarında gerginlik yaşanmasına neden oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Anadolu Ajansı
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Ülkenin Müslüman kuzeyi ile Hristiyan güneyi arasında yer alan bu bölge aynı zamanda dini gerilimleri de besliyor.
Anadolu Ajansı
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Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığını ileri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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SOKOTO HALİFELİĞİ'Nİ KURDULAR İslam'ı, ilk kabul eden kabileler arasında yer alan Fulaniler, Afrika'da İslam'ın yayılmasında önemli bir yer alarak birçok âlim ve devlet adamı yetiştirdi.
Anadolu Ajansı
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Afrika'nın batısında 1804-1903 yılları arasında hüküm süren Sokoto Halifeliği'nin kurucusu Osman Dan Fodio, Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Fulani alim ve devlet adamları arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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"YENİ OTLAKLAR BULMAK ZORUNDAYIZ" Nijeryalı Fulani Yusuf Shehu, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Kaduna eyaletinden hayvanlarını otlatmak için yıllar önce yola çıktıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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18 yılda 300 kilometre yol katederek Abuja'ya kadar geldiklerini dile getiren 23 yaşındaki Shehu,
Anadolu Ajansı
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"Çok sayıda büyükbaş hayvanımız var ve hayvanları otlatmak için yeni otlaklar bulmak zorundayız. Bu nedenle devamlı göç ediyoruz" dedi.
Anadolu Ajansı
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Shehu, Fulanilerin lüks hayata ihtiyacı olmadığını belirterek, "Bize sadece yatacak bir yer ve yiyecek şeyler lazım. Ne elektriğe ihtiyacımız var ne de lüks bir şeye. Bu hayatımızdan da memnunuz" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Günlük hayatlarına sabah namazı ile başladıklarını aktaran Shehu, "Namazdan sonra hayvanlarımızı kontrol edip sütlerini sağıyoruz.
Anadolu Ajansı
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Biz dönene kadar kadınlar ev işleriyle uğraşır ve getirdiğimiz sütün bir kısmıyla kahvaltı yaparız" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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TEK ODALI TOPRAK EVLER Toprak ve sazlıklarla inşa ettikleri tek odalı evlerde yaşayan göçebe Fulani erkekler kahvaltıdan sonra hayvanlarını otlatıp tarlalarını sürürken, kadınlar inek sütü ve buğdaydan ürettikleri Fulanilerin geleneksel "Fura da Nono" isimli yiyeceğini satarak para kazanıyor.
Anadolu Ajansı
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Shehu, elektrik kullanmadıklarına dikkati çekerek, "Akşamları eve döndüğümüzde Kur'an-ı Kerim okuruz, sonra sohbet ederiz.
Anadolu Ajansı
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Çocuklar bir araya toplanır, büyüklerin anlattığı hikayeleri dinlerler" dedi.
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Hayvancılığın yanında tarımla da uğraşan Fulaniler, mısır, patates, domates ve biber başta olmak üzere birçok sebze yetiştiriyor.
Anadolu Ajansı
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Elektrik olmadığı için domates ve mısır gibi ürünleri kurutarak tükettiklerini dile getiren Shehu, yağ, şeker, tuz ve baharat gibi gıdaları ise satın aldıklarını söyledi.
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Shehu, "Bu mısırları hayvanlar ulaşamasın diye yerden yüksekte kurutuyoruz.
Anadolu Ajansı
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Mısırlar kuruduktan sonra çuvalın içinde koyarak döveriz, ondan sonra kullanırız" diye konuştu.
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ÇOBAN-ÇİFTÇİ ÇATIŞMALARI Nijerya'da, birçok insanın hayatını kaybettiği çoban-çiftçi çatışmaları yaşanıyor.
Anadolu Ajansı
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Çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarının herkesi rahatsız ettiğini belirten Shehu,
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"Son zamanlarda farklı gruplar tarafından yapılan saldırıların çoğunun suçu Fulanilere atılıyor ve Fulaniler terörist ya da kötü insan gibi gösteriliyor" dedi.
Anadolu Ajansı
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Shehu, şiddetin son bulmasını ve tüm Nijeryalıların bir araya gelmesini istediğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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"AKŞAMLARI, ELEKTRİK OLMADIĞI İÇİN KANDİL KULLANIYORUZ" Fulanilerin tek odalı evlerinin içinde yatak ve küçük ev eşyaları bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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Fulani kadınlar yemeklerini evlerinin önünde pişiriyor. Fulani Havva Alhaji ise lüks bir hayatı olmasa da durumundan memnun olduğunu dile getirerek, "Sabah kalktığımızda çocuklarla ilgileniriz ve sonra evimizi temizleriz.
Anadolu Ajansı
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Ailecek kahvaltı yaptıktan sonra eşlerimiz hayvanları otlatır ya da ektiğimiz sebzeler ile uğraşır. Akşamları, elektrik olmadığı için kandil kullanıyoruz" dedi.