40 günlük çocukla çadırda nasıl kalınır?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bedia Betül Utlu (29) moda tasarımcısı, Mustafa Utlu (29) coğrafya dalında araştırma görevlisi. Mutlu ailesi bugüne kadar dört kıtada 25 ülke ve 67 şehir gezdi. Yurt dışı seyahatlerinin dışında en büyük tutkuları yurt içinde kamp yapmak. Cuma günleri iş çıkışından sonra kendilerini doğanın kucağına bırakıyorlar. Şimdi ise iki yaşındaki kızları Lina da onlara eşlik ediyor. Lina, henüz 40 günlükken kampla tanıştı. Yeri geldi 5 litre su bidonlarının içinde yıkandı, eksi 10 derece soğuklukta uyumak zorunda bile kaldı. Bedia Betül ile çocukla kampın zorluğu ve seyahat maceralarını konuştuk.
Bedia Betül Utlu (29) moda tasarımcısı, Mustafa Utlu (29) coğrafya dalında araştırma görevlisi. Mutlu ailesi bugüne kadar dört kıtada 25 ülke ve 67 şehir gezdi. Yurt dışı seyahatlerinin dışında en büyük tutkuları yurt içinde kamp yapmak. Cuma günleri iş çıkışından sonra kendilerini doğanın kucağına bırakıyorlar. Şimdi ise iki yaşındaki kızları Lina da onlara eşlik ediyor. Lina, henüz 40 günlükken kampla tanıştı. Yeri geldi 5 litre su bidonlarının içinde yıkandı, eksi 10 derece soğuklukta uyumak zorunda bile kaldı. Bedia Betül ile çocukla kampın zorluğu ve seyahat maceralarını konuştuk.
Fotoğraflar: Bedia Betül Utlu
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Instagram sayfanızdan anladığım kadarıyla Türkiye’de sık sık kamp yapıyorsunuz. Doğaya olan bu tutku nasıl başladı? - Bu durum eşimin coğrafyacı olması ve benim dağlara, akarsulara, sessizliğe olan aşkımdan kaynaklanıyor. Kampa gitmek bizim hayat felsefemiz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ülkemizde yüksek dağlık bölgelerde buzulların oluşturduğu göllerden tutun da çok güzel çam ve sedir ağaçlarının gölgesinde meydana gelen göllere kadar birçok görülmesi gereken yer var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bunlar bizi kampçı yapan ve doğayı sevmemize, ona saygı duymamıza iten güzelliklerden sadece birkaçı. Şimdi iki yaşındaki kızımız Lina da bize eşlik ediyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Lina daha çok küçük. Kamp için zorlanmıyor musunuz? - Hiç zor değil. Seçtiğiniz konum çok önemli. Özellikle piknik alanlarını tercih etmiyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çünkü kalabalık ve insanın fazla olduğu yerde her zaman çocuğunuza, “Ona dokunma, oraya gitme, yaklaşma düşersin!” gibi uyarılar fazla yapıldığında dinlemek istemiyor ve hırçınlaşıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Onun gönlünce koşabileceği bir alan seçerseniz daha rahat edersiniz. Yeri geldi Lina’yi 5 litre su bidonlarının içinde yıkadık, hatta buz gibi sulara bir anda dalıp çıkardık. Hepsi çok keyifli olan faaliyetlerdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çocukla nerelerde kamp attınız? - İlk Bolu-Yedigöller’de attık. O zaman Lina 40 günlüktü. Daha gözleri bile tam açılmamıştı ve katı yiyecekler tüketemiyordu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Arabada süt sağıyor, karnı acıktığında sütü sıcak suda ısıtarak besliyorduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir sonraki kampımız iki haftalık Ege ve Akdeniz seyahatimiz içerisinde yer aldı. Çok ıssız koyda ya da birçok güzel dağın eteğinde kamp attık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu aktivitede Antalya, Muğla, Uşak, Aydın, Denizli ve Kütahya’da çok güzel kamp alanları keşfettik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bolu Aladağ Goleti’nde eksi 10 derecede doğayla baş başaydık. Bartın, Karabük, Edirne, Lüleburgaz, Çanakkale gibi birçok ilde kamp deneyimimiz oldu. Ama bazı yerleri kimsenin görmesini istemiyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Neden? - Temizlik, saygı ve sevgi anlamında birçok eksiklik var. Bazı yerlerin sahillerimiz gibi mangallardan ve kömür kokularından ibaret olsun istemiyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sizce yurt içinde çocuklu aileler için en uygun kamp yerleri nereler? Sakarya Poyrazlar Gölü sakin ve güzel bir yer. Özelikle birçok belde merkezine yakın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yuvacık Barajı’nda Aytepe Kamp Alanı’nı da tavsiye ederim. Yalova da trekking parkurları ve kamp yapılabilecek ender güzelliklere sahip.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki yurt dışında kaç ülke gezdiniz? - Eşimle birlikte Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’da 25 ülke ve 67 şehir gezdik. Lina ile de 3 ülkeye ayak bastık. Yurt dışı konusunda henüz yolun başında sayılırız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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25 ülke içinde en unutamadığınız anlarınız neler? Aslında çok var ama biz doğaya meraklı bir aile olarak en çok aktivite içeren anları unutamıyoruz. Örneğin Nepal’de 40 km uzunluğunda derin bir akarsu vadisinde yapmış olduğumuz rafting harikaydı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aynı zamanda bu tarz aktiviteleri yaparken dünyanın farklı bölgelerinden samimi dostluklar kuruyorsunuz. Tayland’da ise Phi Phi ve James Bond adaları yakınlarında ıssız denebilecek tamamen doğal olan deniz mağaralarında kano maceramız da unutulmazlardan... Bir de 2014’de Interrail turumuz hâlâ dün gibi aklımızda...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Interrail özellikle öğrenciler tarafından çok yapılıyor. Siz ne gibi deneyimler elde ettiniz biraz bahsedebilir misiniz? - Uzun bir zaman diliminde neredeyse tüm Avrupa’yı gezmek gerçekten güzel. Öncelikle şu çok net, Interrail kısıtlı bütçeyle insanın neler yapabileceğinin kanıtıdır.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bazı günler sadece marketlerden almış olduğumuz peynirler ve değişik türlerdeki zeytinlerle karnımız doyurduk.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her ülkede ikişer gün kaldık. Konaklamalırımız tren garları önünde ya da Eyfel Kulesi’nin dibinde çimlerde oldu. Sabahlara kadar eğlendik. Yalnız her şey toz pembe değil tabii dikkat de etmek gerekiyor. Fransa’da gece tren garında uyurken Faslı göçmenlerin Çinli bir turisti gasp etmeleri bizi çok şaşırtmıştı. Olaya müdahale etmek istediğimiz an bıçaklarını bize doğrulttular. Fransa da bu tarz bir olayı yaşamak gerçekten bizi üzmüştü.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatlerinizde ortalama ne kadar harcıyorsunuz? - Son dönemlerde dolar ve euro kurunun artmasıyla bu rakamlar daha da artmaya başladı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Örneğin bir hafta sonu ya da beş günlük bir yurtdışı aktivitesinde uçak biletleri yeme-içme, araç kiralama her şey dahil 2000-2500 TL arasında değişiyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Interrail turunda Milano’da eşim ve benim için ödemiş olduğumuz pizza ücretinin 50 Euro olması şu ana dek ödemiş olduğumuz en yüksek yemek ücreti. Değdi mi? diye sorarsanız ülkemizde gerçek anlamda daha iyilerini de gördük.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Sıradaki rotanız neresi? - Haziranda Slovakya, Macaristan ve Polonya’yı kapsayacak gezimiz olacak. Ağustos ayında uzun süreli Yunanistan’dan başlayarak karayolu ile Norveç fiyordlarına kadar gezeceğiz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu bizim için hem zorlu hem de maceralı olacak. kendi arabamızla gideceğimiz için her yerde durup drone ile çekim yapacağız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ayrıca rota boyunca çadırda konaklayacağız. Yurt içindeyse Ağrı Dağı ve Trans Kaçkarlar tırmanış ve dağcılık faaliyetimiz olacak.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Utlu ailesi seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını ‘@adventure_utlufamily’ Instagram adresinden paylaşıyor.