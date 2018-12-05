Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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3200 yıllık kaya evlerde sıra dışı konaklama! 180 TL’ye ilginç deneyim...
Bolu'nun Seben ilçesindeki kaya evlerinin turizme kazandırılması için yaklaşık 10 yıl önce başlatılan çalışmalar hız kazandı ve hafta sonu gidilecek harika bir ortam ortaya çıktı. Seben Belediyesi tarafından bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla yapılan bungalov evler yoğun ilgi görüyor. Buraya gelenler adeta kaya evlerinde 3 bin 200 yıl öncesine yolculuk yapıyor. Özellikle sessiz sakin bir hafta sonu için çok ideal… İşte detaylar…
Bolu'nun Seben ilçesindeki kaya evlerinin turizme kazandırılması için yaklaşık 10 yıl önce başlatılan çalışmalar hız kazandı ve hafta sonu gidilecek harika bir ortam ortaya çıktı. Seben Belediyesi tarafından bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla yapılan bungalov evler yoğun ilgi görüyor. Buraya gelenler adeta kaya evlerinde 3 bin 200 yıl öncesine yolculuk yapıyor. Özellikle sessiz sakin bir hafta sonu için çok ideal… İşte detaylar…
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, otelin web sitesi
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Bolu Seben'de MÖ 1200'lü yıllarda Frigler tarafından yapılan ve bugüne kadar ulaşan Solaklar Kaya Evleri'nin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni projeler hayata geçirildi.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla binlerce yıllık yapılar korunurken, eskilere benzer şekilde inşa edilen taş evlerde konaklama imkanı bulan ziyaretçiler geçmişe yolculuğa çıkıyor.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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İlçenin Solaklar köyü mevkisindeki çalışmalarla hayata geçirilen projeler ile bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan dört katlı kaya evlerinin daha fazla tanıtılması amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Seben Belediyesi tarafından bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla bungalov evler yapılırken, kaya evleri restore edildi ve peyzaj için proje hazırlandı.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Solaklar bölgesinde ise ilçeye gelen turistlerin konaklaması için yeni bir çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Seben Belediyesine tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana 3 bin 200 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya evlerinin benzerleri inşa edildi.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Belediye tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen projenin tamamlanmasıyla bölgeye gelen turist sayısının daha da artması bekleniyor.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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"KAYA EVLERİNDE ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ" Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Solaklar Kaya Evleri ile ilçenin yanı sıra Bolu turizmine de katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Bolu'yu ve ilçeyi turizm merkezi yapma noktasında ilerlediklerini belirten Özbağ, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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"Solaklar köyündeki kaya evlerinde çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Buradaki mevcut kaya evlerimizi hem korumak hem de rehabilitesini yapmak istedik.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığından kiraladığımız 20 bin metrekarelik alanda da taş restoran, bungalovlar ve taş evler yaparak turizme katkıda bulunmak istiyoruz"
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Özbağ, yaptıkları çalışmalar kapsamında, Bolu'ya bağlı diğer ilçelere gelen tatilcilere alternatif bir alan oluşturmayı da amaçladıklarını anlatarak, "Seben'de Yuva, Muslar, Solaklar, Kabak, Karca ve Kesenözü köylerimizde değişik boylarda ve ebatlarda kaya evlerimiz var.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Bunlar içerisinde en ünlü olanı Solaklar ve Muslar köyünde bulunan kaya evlerimizdir" dedi.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Seben'in 663 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını belirten Özbağ, şunları söyledi:
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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"İlçemiz gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Hem doğa hem tarih hem de gastronomi anlamında turizm faaliyetleri icra ediyoruz.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Kartalkaya, Seben Gölü, kaya evleri, Kuz Deresi Kanyonu, Kınıkçı Kanyonu, Çeltikdere'de bulunan kilise kalıntısı ve kilise, tarihi 20 milyon yıl öncesine dayalı Hoçaş köyünde bulunan fosil ormanlarımız ve şifası ile Türkiye'nin her köşesinde adından söz ettiren kaplıcaları ilçe turizmine katkı sağlıyor"
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Bölgede hangi aktiviteleri yapmalı? Yörede ‘çanta ev’ olarak anılan eski tip yayla evlerinin halen varlığını sürdürdüğü Kızık Yaylası, Gerenözü Yaylası ve Haccağız Yaylası gibi bilinen yaylaların yanı sıra özellikle Seben Gölü etrafında bulunan Dedeler, Alpagut, Solaklar ve Kozyaka gibi yaylalar göl ile birlikte daha da revaç bulmaya başladı.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Eskiden sadece bir gelenek olarak devam eden ve hayvancılıkla bağımlı olarak görülen yayla kültürü, son yıllarda turizm hareketliliğinin artması ile birlikte dinlenme, temiz hava ve sağlıklı yaşam gibi konular nedeniyle de tercih edilir hale geldi.
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Seben-Bolu yolu üzerinde özellikle Seben Gölü'nün bulunduğu yer olan Taşlıyayla etrafında ve Seben- Kıbrıscık yol ayrımından sonra Kıbrıscık'a giderken çok sayıda yayla görme imkânı var. Mutlaka yürüyüş yapmalısınız…
Anadolu Ajansı / Hürriyet Seyahat
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Konaklama fiyatı iki kişi hafta içi 130, hafta sonu 180 TL. Kahvaltı dahil...