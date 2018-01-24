300 yıldır kimsenin boşanmadığı köy! Nedeni ise oldukça ilginç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
300 yıldır kimsenin boşanmadığı köy! Nedeni ise oldukça ilginç...
Biertan, Romanya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki köylerinden… Yedi Sakson Köyü'nden biri olan Biertan, Romanya'nın Transilvanya bölgesinde yer alıyor. Köyün en ilginç özelliği 300 yıldır boşanma olayının yaşanmaması. Nedeniyse oldukça ilginç… İşte Biertan hakkında ilginç bilgiler…
Biertan, Romanya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki köylerinden… Yedi Sakson Köyü'nden biri olan Biertan, Romanya'nın Transilvanya bölgesinde yer alıyor. Köyün en ilginç özelliği 300 yıldır boşanma olayının yaşanmaması. Nedeniyse oldukça ilginç… İşte Biertan hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 31
Biertan, Romanya'nın orta kesimindeki Transilvanya'da bulunan Yedi Sakson Köyü'nden biri. UNESCO tarafından koruma altına alınan Biertan, doğası ve yüzyıllardır ayakta olan yapılarıyla dikkat çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 31
Biertan'ı farklı kılan bir özelliği daha var. Romanya'nın tarihi köyünde 300 yıldır boşanma vakası yaşanmıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 31
Biertan hakkında bilinmesi gerekenler Köy, 97 kilometrekarelik bir alan kaplıyor. Sibiu kentinin 80 kilometre kuzeyinde yer alan Biertan, Ortaçağ'a kadar uzanan mimari yapılarıyla dikkat çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 31
Bölgedeki Sakson köylerinden biri olan Biertan, kalesi ve kilisesiyle dikkat çekiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 31
Bölgenin Almanca ismi ‘Birthalm'dır. Bölge tarih boyunca Alman yerleşimi olarak bilinmekte... Geçmişte Katolik inancına mensup olan bölge sakinlerinin mimarisine de bu durum yansımış durumda.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 31
Macar Krallığı'nın toprakları içinde kalan Biertan'da, reform hareketleri sonucu Protestanlık da yayılmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 31
Verimli bir coğrafyada yer alan Biertan'da geçim için yerel halk, ağırlıklı olarak tarımla uğraşmakta... Bunun yanı sıra Romanya'daki rejim değişikliğiyle birlikte dışarıya daha açık bir hale gelen ülkeyi ziyaret edenlerin sayısının artması Biertan'ı da olumlu yönde etkilemiş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 31
Biertan'ı farklı kılan özelliği Biertan'da 300 yıldır süren bir gelenek mevcut. Buna göre araları bozulan çiftler boşanmak yerine köydeki kiliseye gidiyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 31
Yüksek bir yerde kurulmuş 15. yüzyıldan kalma kilise köyde yaşamın merkezi gibi. Kilise'nin kalın bahçe duvarının dibinde kiler büyüklüğünde bir oda göze çarpıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 31
Burası 300 yıl boyunca evliliği sallantıda olan çiftlerin sorunlarını çözmede kullanılmış. Rahipler, sorunlu çiftleri altı hafta boyunca bu odada kilitli tutar, böylece boşanmalarını önlemeye çalışırmış.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 31
Bu 'evlilik hapishanesi' korkunç görünse de etkili bir yöntem olmuş. Odanın kullanımda olduğu 300 yıl boyunca Biertan'da sadece bir boşanma olmuş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 31
Bugün müze olarak kullanılan alçak tavanlı, kalın duvarlı bu küçük ve karanlık odadaki bütün eşya, eşlerin paylaşacağı tek kişilik küçük bir yatak, bir masa ve küçük bir sandıktan ibaretmiş.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 31
Transilvanya'da yaşayan Saksonlar din olarak Lütherci Protestan Hristiyanlığa inanırmış. Bu din belli koşullarda boşanmaya izin verse de, eşlerin evliliklerini sürdürmesi esastı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 31
Bu nedenle sorunlu çiftler kendi rızalarıyla rahipten yardım istiyor, o da onları bu evlilik hapishanesine gönderiyor, orada anlaşmazlıklarına çözüm bulmaları için altı hafta zaman tanınıyordu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 31
Bu, kadınları ve çocukları aile birliğine bağlayarak ayakta kalmalarını sağlayan bir uygulama olarak görülüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 31
Bu, kadınları ve çocukları aile birliğine bağlayarak ayakta kalmalarını sağlayan bir uygulama olarak görülüyor.
Ancak erkeğin yeniden evlenmesi halinde ikinci karısı bundan yararlanamıyordu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 31
12. yüzyılda Macar kralı 2. Geza, günümüz Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Almanya bölgelerinde yaşayan Sakson yerleşimcileri Transilvanya'nın kırsal kesimlerine yerleştirerek saldırılardan korunmaya, aynı zamanda bu bölgeyi kalkındırmaya çalışmıştı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 31
Böylece Biertan 1510'da 5 bin nüfuslu önemli bir ekonomik ve kültürel merkez haline gelmişti. Bölgenin merkezi konumunda yer alan kilise, kalın surlarıyla Saksonlar için ibadet ve korunma yeri olmuştu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 31
11 metreyi bulan surlar kilisenin yanı sıra köyün de etrafını sarıyor. Bugünkü köylüler de eski teknikleri kullanarak tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 31
Bu durum bölgenin yüzyıllar boyunca değişmediği izlenimi veriyor insana.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 31
Ancak günümüz insanlarının evlilikleri zor durumda olsa bile eşleri bir arada tutacak ekonomik ve dini baskılar daha az hissediliyor bugün.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 31
Biertan'ın papazı Ulf Ziegler BBC’ye verdiği bir röportajında konuyu şöyle açıklıyor:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 31
"Eşler eskiden sevgiye dayalı bir birliktelik sürdürmüyordu muhtemelen. Asıl neden çalışmak ve hayatta kalma mücadelesiydi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 31
Eşler altı hafta boyunca bu odaya kilitlendiğinde bir yıl sonrası için yeterince yiyecek üretmesi mümkün değildi. Bu nedenle bir an önce dışarı çıkıp işlerine devam etmek zorunda hissediyorlardı."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 31
Ziegler bugün bile bazı eşlerin sıkıntılı evliliklerini düze çıkarmak için odaya kilitlenmek üzere kendisine başvurduklarını söylüyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 31
"Modern ailelerde insanlar birbirine daha az vakit ayırıyor; yani atalarımızdan daha benciliz. Yalnızlık çekiyoruz. Bu yüzden bizim için neyin önemli olduğuna karar vermek ve bizleri bir arada tutan şeyleri belirlemek için daha fazla diyaloğa ihtiyacımız var."
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 31
Biertan nerede, nasıl gidilir? Sibiu kentine bağlı olan Biertan, Ortaçağ'dan kalma yapılarıyla dikkat çekiyor. Yemyeşil Transilvanya dağları eteklerinde bulunan Biertan, Romanya'nın başkenti Bükreş'in 320 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 31
Biertan köyüne ulaşmak için İstanbul'dan havayoluyla Bükreş ya da Cluj kentine ulaşmak gerekiyor. İstanbul-Bükreş yolculuğu bir buçuk saat civarı sürmekte... Bükreş'ten Biertan'a karayoluyla beş saatte ulaşmak mümkün. Yol üzerindeki güzergâh özellikle fotoğraf tutkunlarının hoşuna gidecek doğal güzelliklerle dolu. Cluj üzerinden Brietan'a karayoluyla ulaşmak ise üç saat sürüyor.