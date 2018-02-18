3.5 yaşındaki çocuklarıyla dünyayı dolaşıyorlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Elvan Arslan Bayhan, pazarlama danışmanı. Bir süredir kurumsal hayata ara verdi. Şimdilerde ise tam zamanlı gezgin anne…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Eşi Murat Bayhan ve 3.5 yaşındaki oğulları Alp’le İsviçre’de yaşıyorlar. Bayhan ailesinin en büyük tutkuları seyahat… Öyle ki, Alp’in göbek bağını çok gezsin, dünya vatandaşı olsun diye Birleşmiş Milletler bahçesine gömmüşler. İşe yaramış olacak ki, Alp bugüne kadar 16 ülke gezdi. Üstelik çocukla gezmesi zor olarak bilinen yerler… Alp, Meksika’da rafting de yaptı, derme çatma balıkçı takasıyla balina göçü de izledi hatta annesinin sırtında Machu Picchu’ya bile tırmandı.
Fotoğraflar: Elvan ve Murat Bayhan
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İsviçre’de hayatınızı sürdürüyorsunuz. Nasıl gelişti bu süreç? - Murat’ın çok uluslu şirketlerde aldığı görevler nedeniyle 2010 yılında yurtdışında yaşamaya başladık. Önce İngiltere sonra Panama şimdi de İsviçre’nin güzel şehri Basel… İki aydır buradayız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nasıl İsviçre, alıştınız mı? - Her yer park ve yeşillik. Pazar günleri sokaklar bomboş... Yaz kış doğada herkes. Kışın kayağa, yazın da yürüyüşe gidiyorlar. Alıştım...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yalnız “Yaşanılacak bir yer mi?” diye sorarsanız, hayattan beklentinize göre değişir derim. Genç ve çocuğunuz yoksa İstanbul gibi metropol şehirlerden sonra 175 bin nüfuslu yerde yaşamak sıkıcı gelebilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Son sekiz yılınız çok hareketli geçmiş. Bu biraz da zor değil mi? - Elbette zorluğu var. Her iki-üç yılda bir baştan düzen kurmak, gittiğimiz yerde yeniden çevre edinmek zor. Hareketli olduğu kadar renkli bir hayatımız var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Değişimi seviyoruz, bu değişimleri de mümkün olduğunca olumlu yönde değerlendiriyoruz. Alp’in de ailemize katılmasıyla keşiflerimize beraber devam ediyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahati sizin için önemli kılan şey nedir? - Her çıkılan seyahat bizce kendinize meydan okumak demek. Rutininizin dışına çıkarak maceraya atılırken sınırlarınızı zorladığınız, yeni keşif ve deneyimlerle devamlı öğrendiğiniz bir süreç seyahat…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir de dünyada keşfedilmeyi bekleyen o kadar güzel yerler var ki, “bize müsaade” deyip yola çıkmak lazım. Gezdikçe anlıyorsunuz aslında dünyanın ne kadar azını tanıdığınızı…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Alp’de artık minik bir gezgin, bugüne kadar kaç ülke gezdi? - Alp doğuştan bir gezgin, gözlerini başka bir ülkede dünyaya açtı. Amerika’da doğdu. Üç haftalık yeni doğmuş bebek olarak ilk uzun uçuşunu yaptı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hatta göbek bağını Cenevre’de BM bahçesine gömdük. Dünya insanı olsun, dünyayı gezerek bizzat deneyimleyerek tanısın istiyoruz. Bugüne kadar 16 ülkeye ayak bastı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Amerika, Fransa, İsviçre, Türkiye, Malezya, Tayland, Singapur, İngiltere, Panama, Kolombiya, Peru, Küba, Kosta Rika, Meksika, Guatemala, Almanya. Şimdi ise Avrupa keşifleri yapacağız…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gezgin anneler, Avrupa gibi çocukla gezmesi daha kolay yerleri tercih ederler ama siz çıtayı biraz yükseğe koymuşsunuz. - Aslında insanların ilk bakışta böyle düşünmesi çok doğal… Çoğu gelişmekte olan ülke Avrupa seviyelerinde değil. Yalnız seyahat öncesi biraz araştırma ve hazırlıkla bu kısmı aşmak kolay.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Biz varız yanlarında, tüm gün beraberiz, başka bir şeye de ihtiyaçları yok ki… Alp’in en az ağladığı ve huysuzlandığı zamanlar birlikte gezdiğimiz anlardır. Onu meşgul eden ilgisini çeken o kadar yenilik, o kadar çok hareket var ki dışarıda…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatler sırasında onu çok etkileyen ve hiç ayrılmak istemediği bir an oldu mu? - Alp birçok arkadaşı gibi araçlara meraklı... Bogota seyahatimizde takside giderken çift katlı kafe otobüs gördük. “Ooo çift katlı otobüs!” diye çok heyecanlandı. Oraya gidelim diye istekte bulundu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Alp grubun bir parçasıysa onun da söz hakkı olmalıydı. İki-üç saatimizi otobüse ayırdık. Böyle şeyler yaşıyoruz…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yanınıza neler alırsınız? - Sık seyahat ettiğimiz için hep alınacaklar listem var. Mevsimine göre artılar eksiler olur. Bizim en başta kontrol ettiklerimiz pasaportlar, Alp’in mini ilaç çantası (derece ölçer, ateş düşürücü şurup, burun tıkanıklığı için ilaç), kameramız, telefonlar ve Alp’in iki peluşu olmazsa olmazlar. Gerisi zaten kıyafeteler, iki günlük atıştırmalık ve süt.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Alp’in kendi valizi var mı? - Var, çünkü bu çok önemli… Kendi valizini kendi hazırlar. Sınırlı sayıda oyuncak alır. “Beş tane alabilirsin” derim, genelde yerimiz az. Onlarla idare eder.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahatin böyle bir güzelliği de var. Azla mutlu olmayı ve sorumluluğu öğretiyor çocuklara…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bir de kendi hazırlıyor ya, almayı unuttuysa bazı oyuncaklarını sormuyor, “ben zaten o evde dinlensin diye düşündüm” diyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çocukla gezdiğiniz 16 ülkede ne gibi deneyimler elde ettiniz, biraz bahsedebilir misiniz? - Örneğin, Meksika’nın Yucatan bölgesini araba kiralayarak gezdik. Maya Antik Kentlere gittik Chitchen Itza gibi… Su mağaralarında body rafting yaptık. Peru’da 10 gün geçirdik. Yapılacak o kadar çok şey var ki...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Machu Picchu’ya tırmandık, sırtımızda taşıdık Alp’i… Çölde safari yaptık. “Çocukla tehlikeli olur” demişlerdi. Anlaştık, bize özel yavaş gittiler. Çöl arazi aracıyla şu Mad Max filmindeki araçlardan… Ama yaptık mı yaptık.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kosta Rika’da yağmur ormanlarında uzun parkurları asma köprülerde birlikte yürüdük.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Panama pasifik açıkları kambur balina göç yolları üzerinde… Alp daha 14 aylıktı. Okyanusta balina gözlemlemeye gittik. Bildiğiniz balıkçı takası, ceviz kabuğundaydık…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahat bütçeniz ne kadar? - Bu aslında tercihlere göre değişir. En yüksek bütçeli gezimiz Peru’ydu. Sırf Machu Picchu’ya ulaşım oldukça pahalı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tren, otobüs ve giriç ücreti derken bir kişi 225 Dolar harcamıştık. Bunun dışında Küba’da gece konaklamaya 15, gün içinde yeme içmeye 20 Dolar verdiğimiz günler de oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Alp’le yaptığımız gezilerde dünyayı yeniden keşfediyoruzve güzel anılar biriktiriyoruz.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Çocukla gezmek zor derler ya, yola çıktıktan sonra her şey bir şekilde yolunda gidiyor”