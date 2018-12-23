29’uncu Buz Otel açıldı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Her yıl, İsveç’in kuzeyindeki Torne Nehri buz tuttuğunda, Jukkasjärvi köyünde yeni bir Buz Otel inşa ediliyor.
Hürriyet Seyahat
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Nehrin buzu tasarıma ve mimariye dönüşüyor. 29’uncu Buz Otel de hizmete girdi.
Fotoğraflar: Alamy
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Jukkasjärvi, 600’e yakın nüfusuyla Arktik Daire’nin 200 km. kuzeyinde, 6 bin göl ve altı nehir ile çevrelenmiş bir köy.
Hürriyet Seyahat
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Nehirlerden biri olan Torne, her yıl Buz Otel’in inşaasında kullanılan buzun tamamını sağlıyor. Torne’dan 10 saniyede akan suyun miktarı 4 bin ton buza eşit çünkü.
Hürriyet Seyahat
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Her kış dünyanın dört bir yanından tasarımcılar Jukkasjärvi’ye giderek yeni oteli tasarlıyor, her bahar güneşin erittiği otel kaynağına, Torne Nehri’ne geri dönüyor.
Hürriyet Seyahat
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Sayıları 70 bini bulan ziyaretçiler genellikle bir geceyi ‘soğuk’ odalarda, kalan zamanlarını ise ‘sıcak’ odalarda geçiriyor.
Hürriyet Seyahat
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Buzdan yapılan soğuk odalarda ısı eksi 5 derecenin üzerine çıkmıyor. Buzun üzerinde yatabilmek için özel uyku tulumlarına girmek zorundasınız.
Hürriyet Seyahat
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Sabahları görevliler sıcak bir fincan yabanmersini suyuyla uyandırıyor sizi. Eksi beş derecede bir geceyi atlatanlara diploma da veriliyor.
Hürriyet Seyahat
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Otelin yapımı için Torne nehrinden 2 bin 500 blok buz çıkarılıyor. Her bir blok iki ton ağırlığında oluyor.
Hürriyet Seyahat
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Otel görevlileri “Misafirlerimizin çoğu daha önce ne uyku tulumunda ne de sıfırın altında uyuma tecrübesine sahip olmuyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu yüzden yatma zamanı geldiğinde bazıları gerçekten gergin oluyor. Ama sabah uyandıklarında ne kadar iyi bir uyku çektiklerini fark edince mutlu oluyorlar” diyor.
Hürriyet Seyahat
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Otelin her odası ayrı bir sanatçının elinden çıkıyor. İki yüz civarında sanatçı bu deneyimin parçası olmak için başvuruyor, her yıl aralarından 15-20 kişi seçiliyor.
Hürriyet Seyahat
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Sanatçılar tasarladıkları odaları inşa etmeye kasım ayında başlıyorlar. Tasarımcıların yarısı tamamen yeni isimlerden seçiliyor.
Hürriyet Seyahat
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Yapılan iş aslında buz heykeltraşlığı. Buz sanatından uzmanlaşmış kişiler burada çalışıyor.
Hürriyet Seyahat
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Buz otelin 2 bin 100 metrekare büyüklüğünde sabit bir bölümü de var, otel yılın 365 günü hizmet veriyor.
Hürriyet Seyahat
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Burada yazın 50 gün boyunca güneşin hiç batmadığı dönemler oluyor. Misafirler bisiklete bilip sükunetin tadını çıkarıyor. Dileyen nehirde rafting, dileyen karada buz heykeller yapıyor, balık tutuyor.
Hürriyet Seyahat
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Çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için birçok önlem alınmış. Örneğin ulaşım sırasında açığa çıkan karbon emisyonlarını azaltmak için ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılıyorlar. Elektrik de güneş panellerinden sağlanıyor.