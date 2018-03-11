26 ülke ve 75 şehir gören seyyah antropolog

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Serena Karamızrak (32) İstanbul Üniversitesi antropoloji mezunu. Şu sıralar halka ilişkiler şirketinde genel koordinatör olarak çalışıyor. Her fırsatta kendini yollara atıyor. Ya tek başına geziyor ya da arkadaşlarıyla… Bugüne kadar 26 ülke ve 75’ten fazla şehri gördü. En unutulmaz anılarını ise Hindistan, Tayland ve Nepal’de yaşadı. Karamızrak ile bir gezgin ve antropoloğun gözünden hem Hindistan, Tayland ve Nepal’i hem de seyahat maceralarını konuştuk.
Serena Karamızrak (32) İstanbul Üniversitesi antropoloji mezunu. Şu sıralar halka ilişkiler şirketinde genel koordinatör olarak çalışıyor. Her fırsatta kendini yollara atıyor. Ya tek başına geziyor ya da arkadaşlarıyla… Bugüne kadar 26 ülke ve 75’ten fazla şehri gördü. En unutulmaz anılarını ise Hindistan, Tayland ve Nepal’de yaşadı. Karamızrak ile bir gezgin ve antropoloğun gözünden hem Hindistan, Tayland ve Nepal’i hem de seyahat maceralarını konuştuk.
Fotoğraflar: Serena Karamızrak
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Herkes gezmek, yeni kültürleri tanımak ister. Yalnız bu durum gezginler için biraz farklı… Bir şey olmuş olmalı ki, hayatınızın merkezine seyahati koydunuz… - İlk olarak Köln’e yaptığım iş gezisiyle başladı yurtdışı seyahatlerim. Sonrasında hayatımın bir bölümünde gerçekten çok acı kayıplar yaşadım. Anladım ki seyahat, yaralarımı saran en büyük unsur.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her fırsatta kendimi uçağa attım. Seyahat benim antidepresanım… Bu çok büyük bir tutku…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Gezginler yolda olma halini tercih ederler. Siz fırsat buldukça yola çıkıyorsunuz, kendinizi gezgin olarak tanımlıyor musunuz? - Dediğiniz doğru… Kendini sadece gezmeye adamış insanlar gerçek gezgin. Ama ben de her bulduğum fırsatı değerlendiriyor ve her gün yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu yerler hakkında önceden bilgi edinip seyahat etmek çok daha anlamlı oluyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İşte burada gezgin ve turist arasındaki fark ortaya çıkıyor. Gezgin, önceden araştırmış, kendini gideceği yere hazırlamış, ne göreceğini, nelerle karşılaşabileceğini bilen…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Turist, daha çok anı yaşamak ve gittiği yerde gördükleriyle yetinen… Ben bir gezginim…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Siz de en çok iz bırakan ülke hangisiydi? - Bugüne kadar 26 ülke ve 75’ten fazla şehir gördüm. Tabii köyler ve kasabaları da içine katarsak bu rakam daha da artıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ama hedefim dünyadaki tüm ülkeleri gezip görebilmek. En çoksa Hindistan, Tayland ve Nepal’den etkilendim…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Aynı zamanda bir antropolog için buralar tam bir cennet… - Evet, bir kere bizden çok farklılar. Paraya pula çok fazla önem vermiyorlar. Onlar için en önemlisi iç huzur. Biz bunu pek başaramıyoruz. Özellikle Tayland’da insanlar hep güler yüzlü ve yardımsever.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hindistan için durum biraz farklı. Orada yoksulluk olduğu için size sürekli bir şeyler satmaya çalışan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Otantik kelimesinin tanımı ise Nepal ile birebir örtüşüyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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36 farklı etnik grubun olduğunu ve 123 farklı dilin konuşulduğunu duyunca kulaklarıma inanamamıştım.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nereleri gezdiniz, biraz deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? - Tayland’da Bangkok, Pattaya ve Phuket’i gezdim. Özellikle ‘The Beach’ filminin çekildiği Phi Phi Adası’na hayran kaldım. Hindistan’da Varanasi’de ölü yakma törenleri beni çok etkilemişti.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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13 / 30
Sevdikleri insanların yüzleri açık bir şekilde yanarak kül olmasını izlemeleri çok ilginç… Agra’daki Taj Mahal ve Jaipur’da fillerle çıkılan Amber Kalesi’ni de gezdim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nepal’de ise başkent Kathmandu’da ayak basılmadık yer bırakmadım. Durbar Meydanı adeta bir açıkhava müzesi. Nepal’in diğer şehirleri Bakthapur ve Patan da harikaydı…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Bu üç ülkeye gitmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? - Tayland’a için en uygun dönem kasım-mart arası... Hava bunaltıcı değil ve yağışlar da diğer mevsimlere göre daha az. Hindistan ve Nepal’e ise kasım-şubat ayları gidilmeli. Çünkü yazları oldukça sıcak olduğundan gezmek zor olabilir.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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16 / 30
Üç ülkeye de kesinlikle yalnız gitmeyin. Buralar zor rotalar. Ya buradan bir turla seyahat edin veya oradan yerel bir acenteyle anlaşın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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17 / 30
Özellikle Hindistan ve Nepal için söylüyorum, yalnız gidenler için şehir içi ulaşım oldukça zorlu. Ayrıca kesinlikle sokaktan yemek yemeyin ve açık su içmeyin.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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18 / 30
En çok eğlendiğiniz seyahat hangisiydi? - Dubai’deki çöl safarisinde çok eğlenmiştim. O sıcacık kumların üstünde uzanıp sessizliği dinlenmek değişik bir deneyimdi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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19 / 30
Tayland’da da yarı uyuşturulmuş kaplanların yanına gidip onlara dokunmuştum, hem ilginç bir deneyimdi hem de üzücüydü. Hırlama sesleri hâlâ kulaklarımda…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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20 / 30
En son nereye gittiniz, neler yaptınız? - Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gittim. İlk durağım Plitvice Gölleri Doğal Parkı oldu.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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21 / 30
Her gün yaklaşık 15 bin turistin ziyaret ettiği parkın içinde göller, şelaleler ve bin bir çeşit bitki türü var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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22 / 30
Ayrıca Hırvatistan’ın keşfedilmemiş sahil kasabası Rovinj bu sene gittiğim favori yerlerden. Adeta Hırvatistan’ın Portofino’su… Gidince ne demek istediğimi anlayacaksınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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23 / 30
Gezmek güzel, peki bütçeniz ne kadar? - Bir rakam vermek gerekirse en ucuz seyahatim üç günlük Beyrut gezisiydi.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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24 / 30
Hem uçak, hem konaklama için toplamda 450 TL harcadım. Geçen yıl yaptığım Belgrad gezime de 650 TL ödemiştim.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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25 / 30
Yine diğer masraflarla yaklaşık olarak 1000 TL harcamıştım. Ortalama bu miktarda geziyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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26 / 30
“İleriki dönemlerde de bir antropolog olarak kaybolmaya yüz tutmuş kültürleri araştırmak istiyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kim bilir belki bir gün hem seyahatlerimin hem de bu gibi çalışmalarımın yer aldığı bir kitap çıkarırım.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Serena Karamızrak, seyahatlerinde çektiği fotoğraflarınız ‘@serenakaramizrakk’ Instagram adresinden paylaşıyor.