250 TL'ye doğanın içinde hafta sonu tatili

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Peki bu hafta sonunuzu şehrin yorgunluğundan kurutulmak için dağ evinde geçirmeye ne dersiniz? İşte yeşilin mavi ile birleştiği güzel bir hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz yerler. Üstelik fiyatlar da pek fazla cep yakmıyor.
İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Peki bu hafta sonunuzu şehrin yorgunluğundan kurutulmak için dağ evinde geçirmeye ne dersiniz? İşte yeşilin mavi ile birleştiği güzel bir hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz yerler. Üstelik fiyatlar da pek fazla cep yakmıyor.
Fotoğraflar: Otellerin siteleri
Ömer Faruk METİN
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Aktivitesi bol bir hafta sonu: Karaca Dağ Evleri / İzmit Karaca Dağ Evleri, hem huzurlu bir hafta sonu hem de eğlenceli ve aksiyon dolu aktiviteler yapmak için oldukça ideal bir yer. İdeal çünkü bu dağ evinin çevresi etkinliklerle dolu…
Ömer Faruk METİN
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Karaca Dağ Evleri’nin çevresinde ATV safari, paintball ya da 4 çarpı 4 bir jip kiralayıp çevre yaylalarda off-road yapmak mümkün. Ayrıca yoga yapılacak yerleri de bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Eskiden sadece çadır hizmeti veren Karaca Dağ Evleri, işi gün geçtikçe büyütmüş ve insanları mutlu etmeyi amaçlayan ve evinde gibi hissedecek bungalovlar inşa etmiş.
Ömer Faruk METİN
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Yarım pansiyon şeklinde hizmet veren Karaca Dağ Evleri’nin, iki kişi için 400 TL fiyatı var. Fiyata kahvaltı ve akşam yemeği dahil... (www.dagevleri.com / 0262 345 00 89)
Ömer Faruk METİN
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Dağların eşsiz huzuru: Taş Konak Dağ Evleri / Samsun Haftanın yorgunluğunu atmak için bir diğer adres ise Taş Konak Dağ Evleri. Taş Konak Dağ Evleri’nin sahipleri hayatlarının başlarında bambaşka bir işle uğraşsalar da zamanla insanların huzur bulacağı bungalovlar inşa ettiler. Şuanda bölgede toplam 16 bungalov bulunuyor
Ömer Faruk METİN
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Sabahları köy kahvaltısı ile güne başlayacak ve öğle taş fırında pide ve mangalda et çeşitleriyle bir ziyafet çekeceksiniz. Ayrıca Taş Konak Dağ Evleri’nde, Samsun’da bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nde kayak keyfi de yapabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Taş Konak Dağ Evleri’nden Akdağ Kayak Merkezi’ne ulaşım imkânı da sunuluyor. Ayrıca doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları ile hafta sonunuzu daha da huzurlu bir hale getirebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Taş Konak Evleri’ne yakın olan doğa yerleri ve kaplıcaları gezmek isterseniz birkaç tane seçenek çıkıyor karşınıza. Bunlar: Kunduz Ormanları, Havza Kaplıcaları ve Şahin Kanyonu.
Ömer Faruk METİN
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Taş Konak Dağ Evleri’nde iki kişilik fiyat 200 TL. Fiyata sadece kahvaltı dâhil… Akşam yemeği de yine bölgeye dâhil restorandan yiyebilirsiniz. (www.samsuntaskonak.com / 0362 230 00 34)
Ömer Faruk METİN
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Maşukiye’nin huzuru: Boğaziçi Butik Otel / Kocaeli Maşukiye’de bulunan Boğaziçi Butik Otel İstanbul’dan sadece 1 kilometre uzaklıkta. Türk mutfağı alanında uzman olan Boğaziçi Butik Otel, tesisinin içinden geçen akarsu ve çevresinin güzelliği ile temiz bir hava almanızı sağlayacak.
Ömer Faruk METİN
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27 otel odası bulunan bu tesiste toplantı odası ve çocuklar için bir de oyun alanı bulunuyor. Burada binicilik, ATV turu, paintball, doğa yürüyüşleri ve Sapanca Gölü’nde su sporları yapabiliriniz.
Ömer Faruk METİN
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Odaların her birinde muhteşem doğayı izlemeniz için balkon bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Yemek tesisteki otelden de yenilebileceği gibi bahçede bulunan barbekü de kullanılabiliyor.
Ömer Faruk METİN
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Boğaziçi Butik Otel’de kalmak için iki kişi 250 TL ödemesi gerekiyor. Fiyata kahvaltı dahil… Akşam yemeği tesisteki restorandan yapılıyor. (www.bogazicibutikotel.com / 0262 354 36 00)
Ömer Faruk METİN
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Karadeniz’in eşsiz güzellikleri: Birun Kümbet Dağ Evi / Giresun Türkiye’nin en temiz havasının bulunduğu Kümbet Yaylası’nda bulunan Birun Kümbet Dağ Evi’nde kalarak gerçek huzura erebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Sabah kahvaltı ile başlayan macera, yayladaki çeşitli aktivitelerle devam edecek. Ayrıca ATV turu, ateş başı sohbetleri, bisiklet keyfi ve piknik de yapabileceğiniz aktiviteler arasında.
Ömer Faruk METİN
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Restoranda Karadeniz mutfağından seçme lezzetler sunuluyor. Birun Kümbet Dağ Evi’nde odalar üçe ayrılıyor.
Ömer Faruk METİN
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Standart oda, tek katlı konak ve dubleks konak. Fiyatlar ise; standart oda 300 TL, tek katlı konak 400 TL, dubleks konak 500 TL olarak değişiyor.
Ömer Faruk METİN
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Ayrıca fiyatlara kahvaltı ve akşam yemekleri de dâhil. Aynı şekilde otelde havuz, sauna ve hamam imkânları da bulunuyor ve bunlar da fiyata dahil. (www.birun.com / 0454 386 61 11)
Ömer Faruk METİN
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Yeşilin ve mavinin birleştiği yer: Albatross Dağ Evleri / Balıkesir Eşsiz doğa manzaraları ve yeşilin mavi ile birleştiği yer olan Albatross Dağ Evleri, ahşap evleri ile huzurun adresi... Bu dağ evlerinde hafta sonunuzu bir bardak çayınızı yudumlarken doğayı izleyerek geçirebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Terasında akşam yemeği yiyebilir ve her sabah servis edilen geleneksel köy kahvaltısı ile sabahınıza huzurlu bir şekilde merhaba diyebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Gün içinde isterseniz bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, isterseniz de bisiklet macerasına katılabilirsiniz. Albatross Dağ Evleri’nde bir gününüzü geçirmek isterseniz iki kişi, kahvaltı ve akşam yemeği dahil, 275 TL. ödüyorsunuz.
Ömer Faruk METİN
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Ayrıca oda fiyatları deniz manzaralı ve suit odalar olarak değişiyor. (www.albatrossdagevleri.com / 0266 387 38 34)
Ömer Faruk METİN
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Kamp ya da bungalov: Kayserkaya Dağ Evleri / İzmir Şehrin yorgunluğundan kurtulmak için en güzel yöntem hafta sonunu bir dağ evinde geçirmektir. Kayserkaya Dağ Evleri de kendini insanlara huzurlu zamanlar geçirmeye adamış bir tesis.
Ömer Faruk METİN
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Kayserkaya Dağ Evleri, İzmir’in Şirince Köyü’nde bulunuyor. Standart odalar haricinden dileyen kamp da yapabiliyor. İster kendi çadırınızla gelin ister de tesisten bir tane edinebilirsiniz. Kamp kahvaltı hariç kişi başı 25 TL.
Ömer Faruk METİN
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Eğer kamp konaklamanıza kahvaltıyı da dâhil etmek isterseniz fiyat 30 TL’ye çıkıyor. Eğer dağ evlerinde konaklamak isterseniz 250 TL ödemeniz gerekiyor.
Ömer Faruk METİN
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Odalara göre fiyatlar da yükseliyor. Ayrıca üç gece ve üzeri konaklamalarda yüzde 15 gece ve üzeri konaklamalarda yüzde 25 indirim bulunuyor. (www.kayserkaya.com / 0232 898 31 72)
Ömer Faruk METİN
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Türkiye’nin en huzurlu yeri: Ayder Cise Dağ Evleri / Rize Hafta sonunuzu Trabzon’un huzurlu yaylalarında, bir dağ evinde geçirmekten daha iyi ne olabilir? Ama hemen söyleyelim tesis 20 Nisan’da açılıyor.
Ömer Faruk METİN
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Türkiye’nin en huzurlu yerlerinden Ayder Yaylası’nda bulunan Ayder Cise Dağ Evleri’nde, barbekü ve bir de restoran bulunuyor. Kahvaltı açık büfe şeklinde… Odaların balkonundan nehri ve dağların eşsiz güzelliğini akşama kadar izleyebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Tesiste ayrıca balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli etkinlikler bulunuyor. Ayder Cise Dağ Evleri’nde iki kişilik ve 2+1 yaklaşık 5-6 kişiyi ağırlayabilen iki farklı bungalov bulunuyor. İki kişilik bungalovlar 300 TL, 2+1 bungalovlar ise 500 TL. Fiyata kahvaltı dâhil… Akşam yemeği tesiste bulunan restorandan sağlanıyor. (www.ayder-cise-dag-evleri.blackseahotels-tr.com/tr/ 0464 657 20 12)
Ömer Faruk METİN
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Karadeniz'in en güzel 10 yaylası İşte herkesin bir gün gidip görmek isteyeceği, doğanın kendini tüm asaletiyle sergilediği en iyi 10 Karadeniz yaylası…Detaylar için videoya tıklayınız...