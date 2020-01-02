2020'de gidilecek en iyi adresler belli oldu! Listede şu sıralar Türkiye'de çok popüler olan bir yer de var...

6- GALLER Harikulade manzaralarla dolu bir kültür ve doğa gezisi yaşamak isteyen turistlere rotalarını 'Kırmızı Ejderha diyarı' olarak da adlandırılan Galler'e çevirmeleri tavsiye ediliyor. Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan Galler'in kuzeyinde İskoçya, batısında ise İrlanda Denizi bulunuyor. Olağanüstü bir doğa manzarasına sahip olan ülke yamaç paraşütü yapanlar, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak yeri.