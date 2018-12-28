Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2019'da gezilerinize ilham olacak dünyanın en güzel köyleri
Yılın bitmesine sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yine herkesi sarmaya başladı. Gezginler için yeni yıl, aynı zamanda yeni seyahatler, yeni planlar demek. Hiç kuşkusuz dünyada görülecek sayısız güzellik, keşfedilecek bir sürü yer var. 2019 planlarını yaparken buna ışık tutacak bir rehber hazırladım sizlere. İşte size ilham olacak dünyanın en güzel köy ve kasabaları…
Yılın bitmesine sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yine herkesi sarmaya başladı. Gezginler için yeni yıl, aynı zamanda yeni seyahatler, yeni planlar demek. Hiç kuşkusuz dünyada görülecek sayısız güzellik, keşfedilecek bir sürü yer var. 2019 planlarını yaparken buna ışık tutacak bir rehber hazırladım sizlere. İşte size ilham olacak dünyanın en güzel köy ve kasabaları…
Andong, Güney Kore UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Andong Hahoe Folk Village, Nakdong ırmağının bir kolu olan Hwachon çayı üzerinde yer alıyor. Pungsan’li Yu klanı tarafından 16. yüzyılda yapılmış, İngiltere Kraliçe’ si II. Elizabeth’in 1999 yılında yaptığı ziyaret sonrasında köy daha da ünlü olmuş. Köyde evler farklı büyüklükte olsa da iki çeşit olduğu dikkati çekiyor. Çatısı samandan yapılmış olanlar yoksul halkın yaşadığı evler, diğerleri de varlıklı ailelerin oturduğu evler. Hemen hemen her evin kendine ait bahçesi var. Köy, turistik olarak gezilere açık olsa da bazı evlerde insanlar yaşıyor.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Baan Tong Luang, Tayland Chiang Mai’de bulunan bu köy Lahu, Padong , Palong (The Long Neck Karen), Yao, Akha, Kayaw, Mhong, White Karen gibi birçok kabilenin yaşam biçimini görebileceğiniz bir açık hava müzesi. Her kabilenin farklı bir giyim tarzı olduğu gibi yaşadıkları evler, yaptıkları el işleri, gelenekleri de farklılaşıyor. Buradaki kabileleri ziyaret edebilir, yaşayan halkla konuşup fotoğraf çekilebilirsiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Bergheim, Fransa Alsace köylerinden Bergheim, yemyeşil bir doğanın içinde yer alan ufacık, şekerlemeye benzeyen evleriyle renkli bir yer. Fırından yeni çıkmış kurabiyelerin etrafa yayılan mis gibi kokusunu hissedebileceğiniz bu köyde, evler o kadar renkli ve göz alıcı ki dolaşırken hayranlık duymamak mümkün değil. Tadını çıkarmak için konaklamanızı tavsiye ederim. Sabah mis gibi çiçek kokan yemyeşil doğanın içinde uyanmak son derece keyifli.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Bled, Slovenya Avrupa’daki en romantik kasabalardan biri Bled, Ljubljana havaalanına yarım saat mesafede bulunuyor. Kasabaya adını veren Bled gölünün ortasında bulunan Bled Adası manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Bled Adası’na, gölün çevresindeki belli noktalardan kalkan Pletna ismindeki ahşap botlara binerek ulaşabilirsiniz. Adada bulunan kiliseyi gezdikten sonra önce bir dilek dileyin ve dilek çanını çalmayı unutmayın. Adada kısa ve keyifli bir yürüyüş gerçekleştirmeniz de mümkün. Bled Kalesi ise muhteşem göl manzarası ile kasabada uğramanız gereken ikinci önemli yer. Bled’in ünlü tatlısı Kremsnita’yı denemeden Bled’den ayrılmayın.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Cameron Highlands, Malezya Öyle bir yer düşünün ki, her yer göz alabildiğine yeşil. Yemyeşil ormanların içinden geçerken kendinizi birden yemyeşil çay bahçelerinde buluyorsunuz. Gördüğünüz manzara karşısında büyüleniyorsunuz ve gerçek mi değil mi anı sorgulamaya başlıyorsunuz. Çay bahçeleri, çilek tarlaları, arı çiftliği, kelebek parkı her şey o kadar doğal ve güzel ki şehir yaşamına geri döneceğiniz gün gelmesin, zaman burada dursun istiyorsunuz. 2019 planlarınızda Malezya yer alıyorsa bu güzellikleri yaşayabileceğiniz Cameron Highlands’i planınıza mutlaka ekleyin.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Carmel, Kaliforniya Carmel birbirinden güzel evleri ile sessiz, sakin ve huzurlu bir kasaba. Bir ev kiralayıp bütün bir yazı bu huzurlu kasabada geçirmek isteyeceğiniz kadar güzel. Sokaklarında dolaşıp etrafı keşfettikten sonra, Carmel kumsalında vakit geçirebilirsiniz. Gezinize ‘Monterey’ ve ‘Coastal 17¬-Mile Drive’ı dahil etmeniz mümkün. ‘Pebble Beach’ ve ‘Pacific Grove’ arasında uzanan bu yol boyunca Kaliforniya sahillerinin inanılmaz güzelliklerine şahit olacaksınız.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Ezé , Fransa Cote d’Azur sahilleri ile her yıl turistlerin en çok tercih ettiği bir rota Güney Fransa. Bu rotanın en popüler şehri Nice’e yarım saat mesafede bulunan Ezé köyü de en az Nice kadar ziyaret ediliyor. Sunduğu muhteşem manzarası ve taş evleri ile görülmesi gereken güzellikte bir ortaçağ köyü Ezé.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Myrdal, Norveç Flåm masal treninin son durağı Myrdal, kısa da olsa gezilmesi gereken, doğanın içinde kaybolabileceğiniz bir kasaba.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Freudenberg, Almanya Bembeyaz evlerden oluşan Freudenberg, ziyaretçilerine masal gibi bir tablo sunuyor.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Geiranger, Norveç Norveç’te o kadar güzel fiyordlar var ki henüz görmedi iseniz 2019’da mutlaka rotanızı bu güzel ülkeye çevirmelisiniz. Geiranger Fiyordu, Geiranger kasabası ile birlikte dünyanın en güzel fiyordlarından kabul edilmekte ve mutlaka görülmesi gereken fiyordlar listesinde ilk sıralarda yer almakta.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Giethoorn, Hollanda Giethoorn, Hollanda’nın en güzel kasabalarından biri. Amsterdam’dan arabayla bir buçuk saat mesafedeki kasabaya araçların girmesi yasak. Sadece bisiklet ve botlarla gezilebilen bu kasaba son derece dinlendirici. Yemyeşil ağaçlar ve rengârenk çiçeklerle süslü bahçeleri, masallardan fırlamış gibi görünen evleri ile herkesi büyüleyen kasabayı bot ile gezdikten sonra mutlaka yürüyerek de keşfetmelisiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Gokayama, Japonya Japonya’da görebileceğiniz en güzel köylerden biri olan Gokayama, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alıyor. Köydeki evler, üçgen şeklinde ve yapımında kuru otların kullanıldığı Gassho stilinde yapılmış. Bu bölgeye çok fazla kar yağdığı için evlerin bu stilde yapıldığı söyleniyor. Kışın giderseniz, Gokayama adeta bir masal köyüne dönüşüyor. Baharda ise sakuraların açmasıyla görsel bir şölene şahit olabilirsiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Gruyeres, İsviçre Gruyères, isminden de tahmin edebileceğiniz gibi Gravyer peynirinin ana vatanı. Peynir ve çikolata kokulu bu şirin kasaba özellikle sonbaharda muhteşem renklere bürünüyor. Kasabanın tepesine kurulu ve yapımı 13. yüzyıla dayanan ‘Gruyères Şatosu’ kasabada gezilmesi gereken yerlerden biri. Bir diğeri de Gravyer peynirinin yapımını izleyebileceğiniz ‘La Maison du Gruyère’ ismindeki fabrikayı ziyaret edip lezzetli peynirinden tatmak. Kasabayı günübirlik gezebileceğiniz gibi 2-3 katlı sevimli butik otellerinde konaklayacağınız güzel bir hafta sonu gezisi de planlayabilirsiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Hallstatt, Avusturya Avrupa’nın en güzel köyleri listelerinde adını sık sık duyduğunuz yerlerden biri olan Hallstatt’a tren veya araba ile ulaşmak mümkün. Eğer tren ile gelirseniz, istasyondan sizi 5 dakikada Hallstatt’a götürecek botlara binmeniz gerekiyor. Hallstatt, dağların arasında kalmış, göl kenarındaki ahşap evleriyle ziyaretçilere adeta bir tablo sunuyor. Burası aynı zamanda bir tuz üretim merkezi. Salzwelten tuz madenini ziyaret etmek isterseniz füniküler ile çıkarak madene ulaşabilirsiniz. Fünikülerden indiğinizde soluk kesici bir manzara ile karşılaşacaksınız.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Ivalo, Finlandiya Finlandiya'nın kuzeyinde yer alan ve Lapland’in en güzel bölgelerinden Ivalo, özellikle kış aylarında tam bir masal sunuyor gelenlere. Burada konaklamak için güzel bir seçenek olan Guesthouse Husky’e Ivalo havaalanından araç ile yaklaşık 20 dakikada ulaşmak mümkün. 6 tane odası olan bu konuk evinden girer girmez sıcacık bir ortam sarıyor etrafınızı. Burası aynı zamanda Husky çiftliği. Ara ara huskylerin uluma sesleri sizi biraz ürkütse de aslında çok sevimliler. Şehir ışıklarından uzak olması nedeniyle kuzey ışıkları da rahatça izlenebiliyor. Gündüzleri Husky’ler ile tura çıkıp akşamları da kuzey ışıklarını seyredebilirsiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Manarola, İtalya Cinque Terre, renkli binaları ve muhteşem deniziyle turistleri çeken, 5 köyüyle öne çıkan bir yer. Köyleri ve manzarayı keşfetmenin en güzel yolu, köyleri birbirine bağlayan Cinque Terre Trail'ini kullanmak. Köyleri araba ile dolaşmak park yeri olmaması nedeniyle çok zor. Köylere trenle ulaşmak çok rahat ve oldukça hızlı. Yazın son zamanlarının tadını çıkarmak için rotanıza ekleyebileceğiniz bu köylerden en beğenileni ise Manarola.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Mürren, İsviçre Araba ile girişin yasak olduğu Mürren’e trenle veya teleferik ile ulaşabiliyorsunuz. Mürren ufacık, şirin bir köy. Dört yanınızın dağlarla çevrili olduğu bu köyde, kendinizi dağlara daha önce hiç olmadığınız kadar yakın hissedeceksiniz. Mürren’de yapabileceğiniz en güzel şey, doğanın güzelliklerini keşfedebileceğiniz yürüyüşlere çıkmak olacaktır. İster Mürren köyünün sevimli yollarını keşfedin, isterseniz yakınındaki parkurlarda yürüyüş yapın hepsi de size ayrı bir keyif ve mutluluk verecek.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Ortahisar, Türkiye Geçmişi MÖ 1500’lü yıllara dayanan Ortahisar kasabasından Hititliler, Frigyalılar, Likyalılar gibi uygarlıklar gelmiş geçmiş. Kapadokya bölgesinin en büyük peri bacası olan kalesiyle ünlü bu kasaba, sunduğu muhteşem manzarası ve tarihi ile Kapadokya ziyaretçilerini kendine çekiyor.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Pokut, Türkiye Karadeniz, ülkemizin en güzel hazinelerinden biri. Gerek muhteşem doğası, gerek birbirinden güzel yaylaları ile özellikle yazın serinlemek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden. İsviçre’yi aratmayan bu güzel bölgemizin en güzel yaylası hiç kuşkusuz Pokut. Oldukça zorlu bir yolunun olması burayı görmek isteyen ziyaretçilere engel olmuyor. Köye varan herkes muhteşem manzarayı gördüğünde adeta büyüleniyor.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Rothenburg ob Der Tauber, Almanya Almanya’nın Romantik Yol rotalarından biri olan Rottenburg ob der Tauber özellikle yılbaşı pazarlarının kurulduğu dönem için güzel bir seçenek olacaktır. Bu şirin kasaba her sene ziyaretçilerine peri masalı yaşatıyor. Kasabada bulunan Christmas Müzesi de birçok hediye seçeneği arasında karar vermekte zorlanacağınız bir yer.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Roussillon, Fransa Provence bölgesi yaz aylarında uçsuz bucaksız tarlaların lavanta açtığı, havaya karışan mis gibi lavanta kokusu ile başınızı döndüren eşsiz güzellikte bir bölge. Luberon’un tepeleri ve Vaucluse dağı arasında kalan bu kasaba, rengi açık sarıdan turuncuya çalan demir oksitli kil yapısı nedeniyle kızıl kasaba olarak da geçiyor. Fransa’nın en güzel köylerinden kabul edilen Roussillon, Provence gezinize mutlaka dahil etmeniz gereken bir yer.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Saksun, Faroe Adaları Faroe Adaları, şelaleleri, yollarda sürekli karşınıza çıkan koyunları, yemyeşil doğası ve oyuncağa benzeyen rengarenk evleri ile her gezginin yolunu düşürmek istediği bir yer. Bu muhteşem adalarda her yer cennetten bir köşeyi andırıyor. Saksun ise ziyaretçilerin en beğendiği köylerin başında yer almakta.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Schwangau, Almanya ;Almanya Romantik Yol rotasında bulunan Schwangau kasabası adeta tabloyu andıran manzaraları ile ziyaretçileri çeken bir yer. Bu kasaba aynı zamanda iki masalsı yapıya ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri Almanya’nın en ünlü şatosu olan Neuschwainstein, bir diğeri de Hohenschwangau. Bunların dışında bölgede çok fazla yürüyüş parkuru da yer almakta. Ayrıca Tegelberg Dağı’na teleferik ile çıkarak yamaç paraşütü gibi aktiviteleri denemeniz de mümkün.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Shirakawago, Japonya Ölmeden önce görülmesi gereken köyler listesinde adı sık sık yer alan Shirakawa-go kartpostal gibi bir görünüme sahip bir köy. Köye vardığınızda girişinde yer alan köprüden yürürken Shogawa Nehri ve köyün manzarası sizi karşılıyor. Burada yer alan kafeler, hediyelik eşya satan dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Köydeki bazı evlerin önünde pirinç tarlaları bulunuyor. Köyün içinden geçen yolu takip ederseniz sizi köyü panaromik olarak görebileceğiniz yola çıkaracak. Bu yokuşu çıktıktan sonra çok güzel bir manzaranın sizi beklediğini göreceksiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Val di Funes, İtalya Alplerin bir uzantısı olan Dolomit Dağları, İtalya’nın kuzey doğusunda yer alıyor ve Belluno, Bolzano ve Trento bölgelerini kapsıyor. Bu bölgede bulunan milli parklar ziyaretçilere birçok yürüyüş parkuru ve kamp alanı sunması nedeniyle doğaseverler tarafından tercih ediliyor. Dolomit bölgesinin en güzel yerlerinden biri olan Val Di Funes’de doğanın güzelliği ruhunuza o kadar iyi gelecek ki buradan ayrılmayı hiç istemeyeceksiniz.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Vík í Mýrdal, İzlanda İzlanda’nın ünlü kasabası Vik í Mýrdal, simsiyah kumlardan oluşan Black Sand Beach’e uğrayan gezginler için dinlenme ve konaklama durağı. İzlanda’ya giderseniz bu kasabaya uğrayıp manzarasını izlemeden İzlanda’dan ayrılmamalısınız.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Viscri, Romanya Viscri Köyü, Ortaçağ’dan günümüze kadar bozulmadan kalabilmiş Sakson köylerinden ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alıyor. 1998’de ilk defa Romanya’ya gelen İngiltere Prensi Charles, Transilvanya bölgesini çok beğenince bu köyden ev bile almış. Viscri Köyü’nde günün erken saatinde ineklerini otlamaya götüren köylüleri, rengarenk köy evlerinin önünde dolaşan tavukları görmeniz mümkün.
Banu GÜNDOĞDU / Instagram: @heryolculukbirmasal
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Wengen, İsviçre Wengen, İsviçre’deki araba girmeyen köylerden bir diğeri. Araba ile gelirseniz aracınızı Lauterbrunnen’de bulunan Parkhaus Lauterbrunnen’e bırakmanız gerekiyor. Wengen’e ulaştığınızda İlk gitmeniz gereken yer, tüm Lauterbrunnen vadisini izleyebileceğiniz manzara noktası. Manzara o kadar etkileyici bir güzelliğe sahip ki burada mutlaka oturmalı ve manzarayı doyasıya izlemelisiniz.