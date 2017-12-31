2018’in en popüler 20 yeri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Her yıl Türkiye’de seyahat edenlerin sayısı hızla artıyor. 2018’de de bu artışın devam etmesi bekleniyor. Artık yeni bir yıla giriyoruz. 2018’de nereye gideceğimize turizm acentaları ve biraz konunun uzmanı yazarlar karar veriyor. Biz de onlara “2018’de nereye gideceğiz?” diye sorduk. Jürinin seçim yapması zor oldu ancak en çok söylenen Türkiye’den 10, dünyadan da 10 yeri belirledik. İşte 2018’in en popüler 20 yeri...
Her yıl Türkiye’de seyahat edenlerin sayısı hızla artıyor. 2018’de de bu artışın devam etmesi bekleniyor. Artık yeni bir yıla giriyoruz. 2018’de nereye gideceğimize turizm acentaları ve biraz konunun uzmanı yazarlar karar veriyor. Biz de onlara “2018’de nereye gideceğiz?” diye sorduk. Jürinin seçim yapması zor oldu ancak en çok söylenen Türkiye’den 10, dünyadan da 10 yeri belirledik. İşte 2018’in en popüler 20 yeri...
Fotoğraflar: Alamy
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TURİZM SEKTÖRÜNÜN OTORİTELERİ VE HÜRRİYET SEYAHAT’İN YAZARLARINDAN OLUŞAN DEV JÜRİ SEÇTİ BAŞARAN ULUSOY - TÜRSAB Başkanı FİGEN ERKAN - Jolly Tur Genel Müdürü SUAT ÖZBEK - Etstur Genel Müdür Yardımcısı ALİ ONARAN / Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET KAMÇI - Coral Travel Genel Müdür Yardımcısı
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OKTAY TEMELLER - Setur Turizm Müdürü VELİT GAZEL - Gazella Turizm Yönetim Kurulu Başkanı OĞUZ TERZİ - MNG Turizm Genel Müdürü AHMET ZEKİ APALI - Turist Rehberleri Birliği Başkanı SERKAN OCAK - Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni
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SAFFET EMRE TONGUÇ - Hürriyet Seyahat Yazarı MEHMET YAŞİN - Hürriyet Seyahat Yazarı AYHAN SİCİMOĞLU - Hürriyet Seyahat Yazarı TOLGA ÖZBEK - Hürriyet Seyahat Yazarı
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YURT DIŞI Renkli ve huzurlu: Hindistan-Nepal Etrafınızın tapınaklarla dolup taştığı bu coğrafyada içiniz de mistik duygularla dolup taşacak. Yalnızca yeni Delhi’nin İngiliz modern şehir planlamacılığıyla inşa edilmiş çerçevesi sizi biraz şaşırtabilir.
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Himalayalar’ın eteklerindeki Nepal’de ise kendinizi dünyadan uzaklaşmış hissedebilirsiniz.
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Trekking rotalarını birbirine katmadan sakın dönmeyin.
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Velit Gazel, Hindistan ve Nepal için, “Hem yeni yerler keşfetmek, hem manevi bir yolculuk yapmak isteyen herkesin vazgeçilmezi olmaya devam edecek” diyor.
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Uzaklar artık yakın: Tayland-Phuket Andaman Denizi’nde dağlık, yağmur ormanlarıyla kaplı, kumsalları beyaz, denizi turkuaz bir ada Phuket.
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Tayland’ın en popüler plajlarına ev sahipliği yapan ada lüks oteller ve SPA merkezleri açısından da bir hayli zengin.
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Barındırdığı gece hayatı da mutlaka görülmesi gerekenlerden. Artık Tayland’a Türkiye’den direkt uçuşlar da var.
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Figen Erkan’a göre, Tayland’ın en büyük adası Phuket balayı ve spor tatili için ideal, üstelik vizesiz...
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İnkaların yurdu: Peru-Lima Güney Amerika’nın en büyük şehirlerinden Lima aynı zamanda en çok merak edilen yerler arasında. 1988’de ‘UNESCO Dünya Mirası’ ilan edilen şehrin tarihi merkezi, kentin kurulduğu 16. yüzyıldan kalma binaları ve anıtları barındırıyor. Ayrıca Güney Amerika’nın en eski medeniyetlerinin izini Peru’da bulmak mümkün.
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Oktay Temeller, Peru için “Orta Amerika’nın büyülü toprakları, kalbinde sakladığı İnka Antik kenti Machu Picchu ile bir seyahat tutkunun listesinde baş sıralarda yer alır” diyor.
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Başka dünya: İzlanda Kuzey Atlantik’teki bu kocaman adanın nüfusu yalnızca 334.252, üstelik bu insanların çoğu Başkent Reykjavik’te yaşıyor.
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Volkanik hareketliliğin bir hayli fazla olduğu gayzerler, kaplıcalarla, şelalelerle dolup taşıyor.
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Vikinglerin memleketi, doğa harikası İzlanda giderseniz pişman olmayacağınız bir yer. Oktay Temeller’e göre, İzlanda Myvatn Gölü, Dimmuborgir lav sahaları ve Svinafellsjökull Buzulu ile eşsiz ve masalsı kış manzaralarının adresi...
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Acılardan turizme: Vietnam Güneydoğu Asya’nın en popüler duraklarından Vietnam, sonu gelmeyen adalarıyla size onlarca farklı iklim ve kültür sunabilir. Minh Mang’ın mezarı, Vietnam Etnoloji Müzesi ve Savaş Kalıntıları Müzesi’ni en çok ziyaret edilen yerlerden. Sokak yemekleri lezzetli olduğu kadar sokakları da görülmeye değer.
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Ayhan Sicimoğlu, acıklı yakın tarihi ve komünizm öcüsü nedeni ile milyonlarca kişinin mezarı olan Vietnam’ın 2018’de daha da popüler bir yer haline geleceğini söylüyor.
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Akın var akın: İtalya Yıllardır Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke İtalya. Akdeniz’in akılları başlardan alan adaları Puglia ve Amalfi’nin sahilleri, başlı başına bir ülke gibi hissettiren Sicilya; ‘Çizme’nin topuğunda Kapadokya’yı anımsatan Matera, İtalya’yı turist mıknatısı haline getiren yerllerin başında geliyorlar.
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Suat Özbek, dünya modasının başkenti Milano’nun da her zaman İtalya’nın popüler durağı olduğunu hatırlatıyor.
Hürriyet Seyahat
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Soğuğun peşinden: Laponya Laponya yolundasınız, Kuzey Kutbu’na doğru Dünya’yı dimdik tırmanıyorsunuz… Bu düşünce bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Kuzey ışıklarını, köpek kızaklarını da ekleyin. İşte elinizde hayatınız boyunca unutamayacağınız bir macera oldu.
Hürriyet Seyahat
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Suat Özbek, Kuzey Işıkları’nın yarattığı muhteşem atmosferi ile Lapland’ın 2017’de olduğu gibi 2018’de de popülerliğini koruyacağını söylüyor.
Hürriyet Seyahat
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Sanat içinde sanat: İspanya-Bask Bölgesi İspanya’nın kuzeyindeki özerk bölge tam bir tasarım ve mimari cenneti. Başkenti Vitoria-Gasteiz olarak bilinse de ekonomik ve kültürel kalbi Bilbao’dur. Dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi’ni kesinlikle ziyaret etmelisiniz. Zira içindeki eserler kadar müzenin kendisi de bir sanat eseri.
Hürriyet Seyahat
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Mehmet Kamçı, İspanya için şu yorumda bulundu: “Muhteşem plajları, kendine has mimarisi ve özellikle deniz mahsullerinden oluşan eşsiz mutfağı için görmeye değer.” Ahmet Zeki Apalı ise İspanya’nın 2018’de Games of Thrones’un da katkılarıyla yine cazibe merkezi olacağını belirtiyor.
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Burnumuzun dibi: Yunan adaları İster ‘cruise’ tatili ister uçakla gidin, ister resort’ta kalın, ister köy evi, ister mavi tur, ister yamaç paraşütü…
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Yunan adaları dünyanın en çok turist akınına uğrayan noktalarında biri, sebepleriyse az önce sıraladığım gibi, herkes için her şey bu adalarda var.
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Persler’den Selçuklular’a... İran Tarih dolu bir gezi için İran size çok iyi bir alternatif olacak. MÖ 4000’lere dayanan geçmişiyle İran dünyanın en eski sürekli uygarlıklarından biri.
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Persler’e, Emeviler’e, Selçuklular’a, Timur Devleti’ne ve daha onlarca medeniyete ev sahipliği yapan coğrafyada bir çok kalıntıya rastamak mümkün.
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YURT İÇİ Yeniden doğdu: Kars Issızdı, soğuktu, yalnızdı… Birkaç yıldır ufak kıpırdanmalar yaşanıyordu, dile geliyordu, hatırlanıyordu. Olanlar geçen kış oldu ve Kars patladı! Doğu Ekspresi’yle insanlar akın akın Kars’a gitmeye başladı.
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Kristal karı kayakçıların ilk hedefi oldu. Doğu Ekspresi’nin biletleri çoktan tükendi. Figen Erkan, karın düşmesi ile başka bir güzelliğe bürünen Kars’ın aslında yılın tüm aylarında ilgi çeken bir destinasyon olduğunu belirtiyor. 2018’in ilk aylarında da Çıldır Gölü’nün dolmasıyla daha da popüler hale geleceğini söylüyor.
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Fıstık gibi: Gaziantep Başlı başına bir gastronomi şehri. Ancak Gaziantep’te o kadar çok şey var ki görülmesi gereken; Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi...
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Defalarca Gaziantep’e giden gurme yazarımız Mehmet Yaşin de önümüzdeki yıl “Merzimen Çayı’nın Fırat ile birleştiği yerdeki saklı cennet, bu yıl dikkatleri üstüne çekecek” diyor.
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Sihirli coğrafya: Kapadokya Peri bacalarının gerçek dışı manzaraları, kayalara oyulmuş bronz çağından kalma evleri, doğru zamansa gökyüzünü kaplayan sıcak hava balonlarıyla Kapadokya büyülü, güzel, estetik ama kesinlikle ‘normal’ bir yer değil.
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Ali Onaran, “Güzel Atlar Ülkesi Kapadokya karlar altında da bir başka güzel. Güçlü turizm potansiyelyle her mevsim seyahatseverlerin ilgi odağı olan Kapadokya 2018’de daha da popüler bir yer haline gelecek” diyor.
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Seyre dalın: Kastamonu Azdavay Kanyonu’na nazır inşa edilen, 450 metre yükseklikteki cam seyir terası bu yıl Kastamonu’nun turizmini salladı.
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Saat kulesi, tarih kokan konakları, kışın soba kokan sokakları ve şehrin yüzde 70’ini kaplayan ormanlarıyla Kastamonu görülmeye değer. Mehmet Yaşin, “2018’in yeni lezzet rotası. Şimdiden programınızı yapın” diye uyarıda bulunuyor.
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Eski toprak: Mardin Şehrin tepesinde bir noktadan Güneydoğu’ya baktığınızda, sonsuza kadar uzayıp giden Mezopotamya’yı göreceksiniz.
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Mutfağı sizi sürekli meşgul tutacak kadar iddialı; tarihiyse her daim etrafınızı saracak kadar gözler önünde ama sizi boğmayacak kadar ağırbaşlı.
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Yeşilmişik: Rize Yayla denince akla ilk gelen yerdir Rize. Aklınızdan geçen ikinci düşünce ise ‘Ayder’ olmalı, bu kadar anmışken Kaçkar Dağları’nı da es geçmek olmaz. Karadeniz’de yüksek irtifaları daha önce deneyimlemediyseniz Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları’nı mutlaka görmelisiniz. Yeşil rengi tekrar keşfedeceksiniz.
Hürriyet Seyahat
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Yazın bir numara: Muğla Bu mütevazı şehir Ege’nin belki de en güzel birkaç sahil yerleşimine ev sahipliği yapıyor. Bodrum, Datça, Alaçatı, Akyaka… Mavi turlar, su sporları, yemyeşil çam ormanları ve sonsuz konaklama imkânıyla Muğla tatilcilerin gözdelerinden olmayı hakediyor. Mehmet Kamçı, özellikle Datça’nın daha da popüler bir yer haline geleceğini belirterek, “Muhteşem doğası, tertemiz havası ve yazın sakin koyları ile Ege’nin incisi” diyerek anlatıyor Datça’yı...
Hürriyet Seyahat
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Güzel şehir: İzmir Ege’nin başkenti, başka şehirde yaşayanların aklındaki ikinci şehir… Yazın Çeşme, Karaburun; kışın Foça, Ödemiş vazgeçilmez. Kafanı dinlemeye de gitmelisin, dağıtıp eğlenmeye de.
Hürriyet Seyahat
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Ali Onaran, “Deniz tatili, festival rotaları, gurme lezzetleri ve Urla, Foça, Alaçatı gibi tatil beldeleri ile İzmir, 2018 yılında da en uğrak adresler arasında yer alacak” diyor.
Hürriyet Seyahat
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Güney havası: Antalya Yazın kaçacak bir yer arıyorsanız Alanya da seçenekler arasında olmalı. Mağaraları, Alanya Kalesi, gece restoranları, yemesi içmesi bir de Akdeniz’in koyu mavi suları sizi ikna etmeye yetecektir. Oğuz Terzi, büyük havuzlar ve aqua parkları seven çocuklu ailelere hitap eden Antalya’nın 2018’de de popülerliğini koruyacağını sölüyor.
Hürriyet Seyahat
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Peygamberler şehri: Şanlıurfa Güneydoğu’nun sıcak kenti Şanlıurfa’da gidilecek yer bitmez. Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Gümrük Hanı… Ama bir Göbeklitepe var ki, 11 bin yıllık tarihe sahip bu yapı dünyanın ilk tapınağı olarak biliniyor. Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’dan günümüze kadar hayatta kalmayı başaran yapıyı mutlaka görmelisiniz. Ayhan Sicimoğlu, Urfa’yı önermesinin nedenini şöyle açıklıyor: “İsot ve çiğköfteye benim gibi hastaysanız Urfa tam size göre...”