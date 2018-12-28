Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2018 'Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri! Türkiye'nin yeri çok şaşırttı...
2018'in sonlarına doğru yaklaşırken, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu yılın 'Dünya Mutluluk Raporu' açıklandı. Türkiye'nin yeri ise çok şaşırttı. İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...
2018'in sonlarına doğru yaklaşırken, Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu yılın 'Dünya Mutluluk Raporu' açıklandı. Türkiye'nin yeri ise çok şaşırttı. İşte dünyanın en mutlu ülkeleri...
Fotoğraflar: İngimage
Hürriyet Seyahat
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2018 Mutluluk Raporu, ülkelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor.
Hürriyet Seyahat
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Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı uzmanları tarafından yapılan çalışma, halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak verileri elde ediyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu yıl ilk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halk ile aynı olduğu vurgulandı.
Hürriyet Seyahat
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Listeye göre en mutsuz ülkeler ise, Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.
Hürriyet Seyahat
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Mutlu ülkeler ise şu şekilde:
Hürriyet Seyahat
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10- AVUSTRALYA Dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinin bu ülkeden çıkması Avustralya’nın listede yer almasını destekliyor. Dünyanın her yerinden gelen insanların yaşadığı bu ülkede konuşulan tüm diller ve dinler kabul ediliyor.
Hürriyet Seyahat
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Birçok kültürden insanın huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığı ülkede, tarihi ve kültürel açıdan da önemli olan birçok yer var. Hatta Avustralya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde 19 tarihi mekanı yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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9- İSVEÇ İskandinavya'nın en gelişmiş ülkelerinden olan İsveç eğitimdeki kalitesinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik birçok gelişmede de öncülük yapıyor. Yarıdan fazlası ormanlarla kaplı, irili ufaklı yüz binden fazla göle sahip olan ülke adını milattan önce bölgede yaşayan Svear kabilelerinden alıyor.
Hürriyet Seyahat
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8- YENİ ZELANDA Yeni Zelanda, yönetim biçimi ve halkına sağladığı imkânlar ile dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde sekizinci sırada yer aldı.
Hürriyet Seyahat
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Yeryüzünün etkileyici manzaralarını, muhteşem sahillerini, fiyortları, yemyeşil yağmur ormanlarını ve buzullarını görmek istiyorsanız gideceğiniz yer Yeni Zelanda olmalı…
Hürriyet Seyahat
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7- KANADA Irk ve sınıf ayrımının en az olduğu ülkelerden biri olan Kanada, sosyal ilişkilerde de saygıyı ön planda tutuyor. Muhteşem bir doğaya sahip olan ülkede dünyanın en çok turist çeken ülkesinden biri...
Hürriyet Seyahat
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Kanada’ya gezi için gitmek isterseniz kışın gidecekler için gezip görebilecekleri yerlerin başında gelen şehirler Ottowa, Quebec, Montreal, Toronto. Bunun yanında ülkede güneşin tepede olduğu günlerde de gezilecek birçok yer bulunuyor
Hürriyet Seyahat
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6- HOLLANDA Neşeli başkenti Amsterdam ile tanınan Hollanda sakin, yardımsever ve mutlu bir halka sahip durumda. Aruba, Çuraçao, Sint Marteen ve Hollanda’dan oluşan Hollanda Krallığı, 12 eyaleti oluşturan 61 şehri ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu güzel ülkeye gittiğinizde ise sanat ve kültür yönünden gezilecek birçok müze ve tarihi mekan bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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5- İSVİÇRE Bilim insanlarıyla ünlü İsviçre, dünyanın en mutlu ülkelerinden biri. Bankacılık ve finans sektöründe, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan İsviçre de halk fırsat ve imkanlardan oldukça memnun durumda. İsviçre, dünyanın en pahalı ülkelerinden biri olsa da aynı zamanda doğal güzellikleri ve muhteşem manzaralarıyla da ön plana çıkıyor.
Hürriyet Seyahat
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4- İZLANDA Volkanlar, buzullar, şelaleler diyarı olan İzlanda fazla göç almadığı için birbirine benzeyen ve aynı şeylerden zevk alan bir halka sahip durumda. doğanın en az insan kadar önemli olduğu İzlanda'da gezilecek ve görülecek birçok doğal güzellik bulunuyor. Bu doğal güzelliklerin başını ise kuzey ışıkları çekiyor.
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3- DANIMARKA İklim şartları dikkate alındığında, Danimarkalıların mutlu olması için bir sebepleri kalmıyor.
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Avrupa’da önemli bir destinasyon merkezi olarak bilinen Danimarka’da gezmeye ve görmeye değer pek çok kültür-sanat ve eğlence merkezi yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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2- NORVEÇ Birçok farklı kültürden insan bir arada yaşadığı Norveç doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile her yıl yoğun turist ilgisi görüyor.
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1- FİNLANDİYA Finlandiya pahalı bir ülke olmasına rağmen dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Eğitim kalitesi açısından da dünyanın ilk üçüne girmeyi başaran Finlandiya, halkına huzurlu ve mutlu bir yaşam sunmayı başarmış.
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58- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
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74- TÜRKİYE 2017'de geçen yıla göre 9 basamak yükselerek 69. sıraya yükselen Türkiye, 2018'de 5 sıra geriledi ve 74. sırada yer aldı.