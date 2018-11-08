20 yıllık işini bıraktı tatil köyü kurdu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bursa'da bir otomotiv firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrılan Arif Doğru (48), doğduğu mahallede 'tatil köyü' kurdu. Başta Arap turistler olmak üzere tatil köyüne ilginin yoğun olduğunu belirten Doğru, Uludağ eteklerindeki tesisi kış sezonuna hazırlıyor.
Bursa'da bir otomotiv firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrılan Arif Doğru (48), doğduğu mahallede 'tatil köyü' kurdu. Başta Arap turistler olmak üzere tatil köyüne ilginin yoğun olduğunu belirten Doğru, Uludağ eteklerindeki tesisi kış sezonuna hazırlıyor.
Fotoğraflar: DHA
DHA
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Bursa'da yaklaşık 20 yıl boyunca bir otomotiv firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Arif Doğru, çocukluk hayali olan 'tatil köyü' projesini hayata geçirmek için işinden ayrıldı.
DHA
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Doğup büyüdüğü yer olan Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi'nde doğal yaşam ile tatil anlayışının birleşeceği bir tesis kurmayı hedefledi.
DHA
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Doğru, burada gölün kıyısında bulunan arazisi üzerinde tatil köyünün projesini hazırladı. Projeyi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunan Doğru, buradan hibe alarak tatil köyünün yapımına başladı.
DHA
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'Gököz Natural Park' ismini verdiği tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru; gelen müşteriler için bungalov tipi evlerde konaklama, balık tutup at binme, ATV ile safari yapıp hobi bahçelerinde vakit geçirebilme gibi aktivitelerin bulunduğu bir yaşam alanı oluşturdu.
DHA
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Tesis, Uludağ'ın eteklerinde bulunmasından kaynaklı kış sezonu turizmi için önemli hale geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil köyü, kış sezonuna hazırlanıyor.
DHA
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Bu projenin aslında bir çocukluk hayaliyle başladığını belirten Arif Doğru, "Projeyi üniversite yıllarımda ise olgunlaştı ve projeye dönüştü. Bu projenin çıkış kaynağı, çocukluğumda burada geçirdiğim dönemde, insanlar sadece tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için ne uzayıp, ne de kısaldığını görmüştüm. Bunun bir çözümü olmalı diye düşünürken üniversite yıllarımda bu çözümün ne olduğunu buldum. Bu bölge Allah vergisi bir doğal güzelliğe sahip" dedi.
DHA
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Lüks otel konforunda bungalov evlerde konaklama hizmeti verdiklerini belirten Doğru, "Bunun yanında yöresel tatların da olduğu alekart restorant ve kafeteryamız var. Gölde balık tutma, ATV safari, at binme, okçuluk gibi aktiviteleri yapılabilen bir tesis burası. Bu özellikleriyle bildiğim kadarıyla Türkiye'deki tek tesis." dedi.
DHA
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"Bu aktivitelerin tamamını birlikte yapabileceğiniz tesis olması bakımından çok fazla ilgi çekiyor. National Geographic dergisinin Ocak 2012 sayısında, Türkiye'nin en romantik 10 bölgesinden biri seçildi burası.
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Birçok fotoğrafçılık kulübü buraya çekim için geliyor. Ayrıca bu bölge son zamanlarda film sahnelerine de ev sahipliği yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.
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Tesiste hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlayan Doğru, "Yerli misafirlerimiz genellikle İstanbul ve çevresinden geliyor. Günübirlik gelen müşterilerimiz ağırlıklı olarak Bursa merkezden geliyorlar.
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Özellikle kış ve yaz aylarında yabancı misafirlerimiz çoğunlukta oluyor. Gelen yabancı misafirlerimizin yüzde 90'ı Kuveytli. Kuveyt'i Dubai, Katar, Suudi Arabistan'dan gelenler takip ediyor. Son zamanlardan Avrupa ve Uzakdoğu'dan da misafirlerimiz gelmeye başladı" dedi.