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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat20 metrelik kar görenleri şaşkına çeviriyor!
Seyahat

20 metrelik kar görenleri şaşkına çeviriyor!

Japonya’nın üç kutsal dağlarından biri Tateyama Dağı… Kış boyunca yağan kar, bölgede beyaz yığınlar oluşturuyor ve bu yığınlar çok büyük bir alanı kaplıyor. Bembeyaz duvarlarla kuşatılmış otoyol, araçla yolculuk edenler ve yolun bu bölümünü yürümek isteyenler için müthiş bir görsellik sunuyor. Dışarıdan bakıldığında insan gücünün yetmeyeceği ve geçilemez bariyerler gibi duran kar duvarları, sanki Game of Thrones’tan çıkmış gibi görünüyor. Peki buraya nasıl gidilir, nelere dikkat etmeli? İşte detaylar…

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Japonya’nın üç kutsal dağlarından biri Tateyama Dağı… Kış boyunca yağan kar, bölgede beyaz yığınlar oluşturuyor ve bu yığınlar çok büyük bir alanı kaplıyor. Bembeyaz duvarlarla kuşatılmış otoyol, araçla yolculuk edenler ve yolun bu bölümünü yürümek isteyenler için müthiş bir görsellik sunuyor. Dışarıdan bakıldığında insan gücünün yetmeyeceği ve geçilemez bariyerler gibi duran kar duvarları, sanki Game of Thrones’tan çıkmış gibi görünüyor. Peki buraya nasıl gidilir, nelere dikkat etmeli? İşte detaylar…

Fotoğraflar: Alamy

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Alpler'in büyüleyici güzelliğini duymayan yoktur, görmeyen de çok azdır. Avrupa’da birbirinden güzel kasabaların çoğu Alpler'in eteklerine kurulu ve insanları masallara davet etmekte.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Avrupa dışında da Alpler'in büyüsüne kapılabileceğiniz, inanılmaz güzellikte manzaralar görebileceğiniz bir yer var: Tateyama Japon Alpleri...

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Asya’da yer almasına rağmen birçok Avrupa ülkesinden çok daha temiz, inanılmaz kibar ve saygılı insanların yaşadığı bir ülke olan Japonya’da farklı bir deneyim yaşamak isterseniz bu yazı tam size göre...

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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ROTA ÜZERİNDE MÜTHİŞ DOĞAL GÜZELLİKLER BULUNUYOR
Japon Alpleri rotası Toyama’da bulunan Tateyama istasyonu ile Nagano’da bulunan Ogizawa istasyonu arasında uzanmakta. Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri… Bu rota üzerinde görülmesi gereken birçok doğal güzellik yer alıyor.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Bijodaira ormanları, Japonya’nın en yüksek şelalesi Shomyo, rotanın en yüksek noktası Murodo, rotanın kuşkusuz en etkileyici yeri Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı, Kurobe barajı ve baraj gölü bu rotada size farklı deneyimler sunacak güzellikte yerler.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Rotayı Tateyama-Ogizawa arasında tek yön planlayabileceğiniz gibi, gezeceğiniz yerlere göre Tateyama- Kurobeko, Tateyama-Daikanbo, Tateyama-Murodo arasında çift yön olarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Rotayı baştan sona görmek isterseniz en az 6-7 saat sürüyor. Dolayısı ile bir tam gününüzü bu bölgeye ayırmalısınız.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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YERİNİZİ ŞİMDİDEN AYIRTIN
Rotanın tamamı nisan ortasından aralık sonuna kadar geziye açık. Rotanın en etkileyici bölümü ise kesinlikle Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Her iki yanınızın yüksek kar duvarı ile çevrili olduğu bir yol hayal edin. Rotanın ilk açıldığı sıralarda, yer yer 19-20 metreleri bulan kar duvarları görmeniz mümkün.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Bu sıra dışı güzellik kısıtlı bir süre gezilebildiği için yerler hızla tükenmekte. Dolayısıyla tarihlerinizi belirleyip https://www.alpen-route.com/en/ sitesinden biletlerinizi almanızı öneririm.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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DEV BİR KAR KÜTLESİNİN ORTASINDAN GEÇEN BİR OTOYOL
Her ne kadar insan gücünün sınırlarını aşıyor gibi görünse de, Kar Kanyonu için her yıl Mart ayında birçok araç ve makine çalışıyor.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Mart ayı geldiğinde, buldozerler, kış boyunca otoyolu kaplayan ve artık iyice katılaşmış karları temizlemeye başlıyor. Devasa araçlar, biriken karı yavaş yavaş kıpırdatarak yoldan kaldırıyor.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Makineler, altta gömülü kalan asfalta ulaştıklarında, işçiler, döner fanlarla devreye giriyor. İşçiler geride kalan son kar tanelerini de yoldan temizleyerek, otoyolu kullanılır hale getiriyor.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Bu hummalı çalışma sonucunda ortaya çıkan ise dev kar kütlelerinin arasında araçlara açık bir otoyol.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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TATEYAMA FÜNİKÜLERİ
Tateyama istasyonuna geldiğinizde öncelikle internetten yaptığınız rezervasyonu görevliye onaylatmanız gerekiyor. Rezervasyonu yaptığınız saatte mutlaka orada olmalısınız.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Çok fazla talep var ve sayıya göre araçlara turistler alınıyor. Eğer gecikirseniz rezervasyonunuz ve paranız yanacaktır. Onay sonrasında Tateyama füniküleri için saatinizin gelmesini bekleyebileceğiniz salona geçiyorsunuz.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Japonlar inanılmaz dakikler. Bu nedenle hiçbir gecikme olmadan, tam vaktinde rotanıza başlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bekleme salonunda atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz kafeterya da bulunmakta.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Fünikülere binerek ulaşacağınız ilk durak Bijodaira. Burada inip ormanda yürüyebilir, Shomyo şelalesini görebilirsiniz.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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TATEYAMA OTOBÜSÜ İLE ZİRVEYE ÇIKIN
Fünikülerden indikten sonra rotanın ikinci durağına doğru çok keyifli bir gezi başlıyor. Giderek karlı dağlar, yerini karla kaplı yollara bırakmaya başlıyor.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Yol üzerinde inebileceğiniz yerlerden biri Midagahara. Açıkçası kar duvarını o kadar merak ediyordum ki bir an önce varmak istediğimden Murodo’ya doğru devam ettim. Zirveye vardığımda her yer kar ile kaplıydı ve muhteşem bir manzara karşımdaydı. En heyecan veren an ise boyumu çoğu yerde 2-3 kat aşan kar duvarı yolunda yürümek oldu.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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TATEYAMA TELEFERİĞİNDEN ALPLER'İN NEFES KESEN MANZARASINA ŞAHİT OLUN
Yolu tamamladıktan sonra varacağınız tünelden tekrar otobüse binip teleferiği beklemeye başlıyorsunuz.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Daha beklerken bile gördüğünüz manzara size büyülüyor. Teleferik oldukça kısa sürüyor ve o nedenle gözünüzü yol boyunca manzaradan ayırmayın.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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JAPONYA’NIN EN BÜYÜK BARAJI: KUROBE
Teleferikte gördüğünüz manzaraların etkisi daha geçmeden Kurobe füniküleri size başka bir manzaraya çıkarıyor: Japonya’nın en büyük barajı Kurobe.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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Benim gittiğim dönemde henüz baraj gölündeki buzlar erimemişti, o nedenle bot turları başlamamıştı. Eğer yaza doğru giderseniz gölde bot turu yaparak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal
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ROTANIN SONU
Baraj gezisi sonrası tünel otobüsüne binerek rotanın sonuna yani son durak Ogizawa’ya varıyorsunuz. Bu rota kesinlikle hayatımda yaptığım en keyifli gezilerden biriydi. Gezinizi rotanın açık olduğu hangi dönem planlarsanız planlayın mutlaka renk katacak güzel bir aktivite, keşfedecek bir manzara bulacaksınız.

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Banu Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @heryolculukbirmasal

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