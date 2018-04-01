1970 model Vosvos ile ilginç macera

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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2016’dan bu yana ailemle birlikte Kaliforniya’da yaşıyorum. Her hafta sonu ulusal parklar ya da diğer eyaletleri keşfe çıkıyoruz. Bu sefer rotamız oturduğumuz yere iki saat mesafedeki Big Bear Gölü oldu. Daha önce gitmek için birçok plan yapıyorduk ama bir türlü fırsat olmadı. Bu sefer gerekli hazırları yaptık ve yolculuğun daha maceraları olması için 70 Model bir Vosvos’la yollara düştük.
2016’dan bu yana ailemle birlikte Kaliforniya’da yaşıyorum. Her hafta sonu ulusal parklar ya da diğer eyaletleri keşfe çıkıyoruz. Bu sefer rotamız oturduğumuz yere iki saat mesafedeki Big Bear Gölü oldu. Daha önce gitmek için birçok plan yapıyorduk ama bir türlü fırsat olmadı. Bu sefer gerekli hazırları yaptık ve yolculuğun daha maceraları olması için 70 Model bir Vosvos’la yollara düştük.
Fotoğraflar: Hande Çilek, Alamy
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Big Bear Gölü, Kaliforniya eyaletinde San Bernardino Ulusal Ormanı’nın içinde yer alan yeşilliğin bol olduğu ve Kaliforniyalılar tarafından oldukça sık ziyaret edilen bir tatil bölgesi.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Özellikle Los Angeles, Orange County ve San Diego’ya yakınlığından dolayı kışın burada hafta sonları ev kiralayarak veya kamp yaparak geçirmek oldukça popüler.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Güney Kaliforniya’nın havası sıcak olduğu için karın düştüğü nadir yerlerden biri olması burayı oldukça cazip kılıyor.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kaliforniya’da yaşadığımızdan ve bizim eve yaklaşık iki saat araba yolculuğu uzaklığında olduğundan uzun zamandır buraya gelmek ve kamp yapmak istiyorduk. Yolculuğun daha maceralı olması için 1970 model bir VW kiralayıp gece de içinde kaldık.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Tabi ki karavan eski olduğundan kullanmak oldukça zor oldu. Ben düz vites kullanmayı bilmediğimden tüm yolu eşim Talha kullandı. İçerisinde klima olmayınca terleyince camı açtık, üşüyünce de kapadık.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Tüm kamplar güvenli Yola çıkmadan önce ‘Pineknot Kamp’ alanından yer kiraladık. Kafanıza göre herhangi bir yerde kamp yapamıyorsunuz.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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İyi ki önceden rezervasyon yapmışız çünkü hiç yer olmadığından gelenleri geri çeviriyorlardı.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Amerika’da kamp yapmak son derece güvenli... Arabanızı çekeceğiniz yerden, ateşinizi yakacağınız yere, tuvaletlere ve duşlara kadar her şey sizin için düşünülmüş. Etrafın ve tuvaletin temizliği ise sizi hayrete düşürebilir.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Yolda gelirken markete uğradığımız için her türlü yiyecek ve içecek türünden ihtiyacımızı marketten alıp arabaya yüklemiştik. Big Bear’a geldikten sonra ise benzinlikten paketlerde satılan odunlardan aldık. Alana yerleştik, güzel bir ateş yaktık ve akşam sofrasını bize temin etmiş oldukları ahşap piknik masasının üzerine kurduk.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Hava, Los Angeles’da 30 derece olmasına rağmen Big Bear’a yaklaşınca oldukça serinleyip 20 derecelere düştü.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Hava kararınca ateşin etrafında toplanıp marşmelov yedik ve mısır patlattık. Akşam gökyüzündeki yıldızlar cam gibi net görünüyordu, havası bile mis gibiydi. Akşam karavanın üstünü açtık ve kocaman bir çadır oldu, alt tarafta da yatak olan koltuğu açınca harika bir otele dönüştü.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Akşam hava sıcaklığı oldukça düştüğünden sizi soğuktan koruyacak giysi getirmenizde fayda var. Bu arada kamp yapmak istemezseniz günlük kiralayabileceğiniz harika göl manzaralı kabinler ve ahşap kulübe evler bulunuyor.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Hint yemeği sevenler kaçırmasın Big Bear’deki restoranların çoğu klasik Amerikan tarzı restoranlardan oluşuyor. Zaten kasaba kısmı çok büyük değil, dolayısıyla bir kaç isim öne çıkıyor yemek anlamında. Güzel bir kahvaltı yapmak için Grizzly Manor tercih edilebilir. Dev porsiyonlara sahip olan restoranda bir pankek sipariş edip iki kişi yiyebilirsiniz.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Öğlen veya akşam yemeği konusunda ise Amerikan mutfağı ile ilgisi olmayan bir yerin ismini vereceğim, ‘Himalayan’ yani bildiğimiz Himalaya/Hint yemekleri servis ediliyor.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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‘Samosa’ ve ‘kremalı tavuk Tikka masala’ enfesti, Hint yemeği seviyorsanız kaçırmayın.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Restoran en hareketli caddelerden biri olan Pine Knot Caddesi’nde bulunuyor dolayısıyla yemek çıkışı oldukça canlı olan bu caddede yürüyüş yapabilirsiniz. Lezzetli bir dondurma için North Pole Fudge, kahve molası için ise The Copper Q’ya uğrayabilirsiniz.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kayak yapmanın, kafa dinlemenin, kamp yapmanın ve göldeki ördekleri ekmekle beslemenin haricinde Big Bear Discovery merkezine gidip kaldığınız zamanlarda yapılacak olan festival veya konser gibi organizasyonları öğrenebilirsiniz.
Hande ÇİLEK / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Ayrıca isteyenler Moonridge Hayvanat Bahçesi’ne uğrayarak hayvanları ziyaret edebilir...