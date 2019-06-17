Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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1500 yıllık 'cüceler köyü' şaşırttı! Bölgeye giden yazar öyle şeyler buldu ki...
Makhunik, İran'ın kuzeydoğusunda 1500 yıl önce kurulmuş bir köy. Afgan sınırından 75 km uzakta. 100 yıl önce burada yaşayan insanların boyu yaklaşık 1 metreydi, ortalama boydan 50 cm daha kısa. Nedeni ise oldukça ilginç… BBC yazarlarından Shervin Abdolhamidi İran’ın bir metre boyundaki insanların köyü olarak bilinen Makhunik’e gitti ve gözlemlerini yazdı. İşte Makhunik köyü hakkında ilginç bilgiler…
Güliver’in Maceraları eserinde anlatılan cüceler şehri olan Liliput Şehri’ni hatırlatan veya fantastik eserlerde okuduğumuz Moria, Thorbardin, Mithril Salonları gibi fantastik yerleri aklımıza getiren Makhunik, dünyamızda ortaya çıkan fantastik bir yer gibi görünüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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İran’daki Iran Daily gazetesine göre; “1946 yılına kadar kimse, Lut Çölü’nin ortasında eski bir uygarlık olduğunu düşünmezdi bile. 1946 yılında Tahran Üniversitesi Coğrafya Fakültesi tarafından Şahdad’da bulunan çömlek kalıntıları, Lut Çölü’nde bir uygarlık olmuş olabileceğinin sinyallerini bize gösterdi” denilerek açıklanıyor Makhunik köyü…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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100 yıl öncesine kadar İran'ın Makhunik köyünde yaşayan insanların boyu yaklaşık bir metre civarındaydı. Makhunik, İran'ın kuzeydoğusunda 1500 yıl önce kurulmuş bir köy. Afgan sınırından 75 km uzakta. 100 yıl önce burada yaşayan insanların boyu yaklaşık 1 metreydi, ortalama boydan 50 cm daha kısa.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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2005'te bölgede 25 cm uzunlukta mumyalanmış bir insan cesedi bulundu. Bunun üzerine, Makhunik'in de aralarında bulunduğu 13 köyün bir zamanlar var olan ‘Cüceler Şehri’ne işaret ettiği söylentileri yayıldı. Uzmanlar mumyanın 400 yıl önce ölmüş prematüre bir bebek olduğunu açıklasa da bir zamanlar Makhunik'te yaşayan köylülerin boyunun normalden daha kısa olduğu iddiaları devam etti.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Köylülerin boyunun kısa olmasındaki en büyük etkenlerden biri yetersiz beslenmeydi. Bu kurak ve ücra bölgede hayvancılık yapılamıyor, sadece turp, tahıl, arpa ve hurma benzeri bir bitki yetiştiriliyor ve beslenme sadece bunlara dayanıyordu. Köyün en ilginç özelliklerinden biri, İran mutfağında ve misafirperverliğinde önemli bir yeri olan çaya karşı küçümseme yaklaşımıydı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Makhunik köyünün tarihi mimari yapısı ve geleneksel yaşam biçimi konusunda müze çalışmaları yapan 61 yaşındaki Ahmad Rahnama, eskiden oralarda çay içmenin sadece esrar bağımlılarına özgü bir alışkanlık olduğu yönünde bir inanç olduğunu söylüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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20. yüzyıl ortalarında yolların yapılması ile Makhunik köylüleri de İran'ın diğer bölgelerindeki pirinç, tavuk gibi gıdalara ulaşma olanağı buldu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Makhunik köyünde yaşayan 700 kişinin çoğu bugün ortalama boya sahip olsa da, atalarının ne kadar kısa boylu olduğunu hatırlatacak birçok şey var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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BBC yazarlarından Shervin Abdolhamidi bölgeye adım attığında gördüklerini şöyle açıklıyor: “Eski köydeki 200 taş evin 70-80 kadarının tavanı çok alçak. Beni gezdiren Rahnama'yı takip edip bu evlerden birine eğilip girince kendimi oturma odasında buluyorum.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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10-14 metrekare büyüklüğündeki bu odanın bir köşesi tahıl ambarı (kandik), bir köşesi ocak (karşak), bir kısmı da yatacak yer olarak kullanılıyor. Rahnama bu evlerin bu kadar küçük inşa edilmesinin sadece içinde yaşayan insanların kısa boylu olmasından kaynaklanmadığını söylüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Düzgün yol ve yük taşıyacak hayvan sıkıntısından dolayı insanlar evlerini yaptıkları taşları ve diğer malzemeleri kilometrelerce kendileri taşımak zorundaymış. Evlerin küçük olması daha az malzeme gerektirdiği gibi, ısıtması ve serinletmesi daha kolay oluyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Ayrıca çevreyle uyum halinde olduğundan işgalci güçlerin uzaktan bu yerleşim bölgesini tespit etmesini zorlaştırıyordu. Köyde yaşam bugün de kolay değil.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Sınırlı yapılan tarım son yıllarda kuraklık nedeniyle daha da azaldı, gençler iş bulmak için başka yerlere gitmek zorunda kaldı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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"İş için şehre giden gençler köye para ve yiyecek gönderiyor. Kadınlar burada dokuma yapıyor, ama başka iş yok" diyor beni gezdiren Rahnama. Yaşlılar ise devlet yardımına bağlı yaşıyor. Fakat Rahnama zorluklara rağmen köyün ilginç mimarisinin turist çekeceğinden ve yeni iş olanakları yaratacağından umutlu. "Artık her şey eskiye göre daha iyi. Eskiden insanlar kısa ve tıknazdı, şimdi daha uzun ve zayıf" diyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Dünyada tıpkı Makhunik gibi ilginç hikayesi olan birçok köy bulunuyor. İşte onlardan bazıları...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Akademisyen, çevirmen ve rahiplerin köyü: Phugtal Gompa Manastır Komünü / Hindistan Phuktal Gompa Manastırı Komünü, yaklaşık 2 bin 550 yıl önce çok sayıda bilge, akademisyen, çevirmen ve rahip tarafından ziyaret edildiğine inanılan doğal bir mağaranın çevresinde inşa edilmiş.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Manastırın uzak bir konumda oluşu meditasyon, barış ve yalnızlık üçlüsünü arayanlar için ideal bir yer konumunda.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Gelug Tibet Budizmi okulunun mevcut olduğu Phuktal Gompa, 15. yüzyılın başında Je Tsongkhapa'nın öğrencisi olan Jangsem Sherap Zangpo tarafından kurulmuş bir yer. 12. yüzyılda inşa edilmiş bu Himalaya Dağları manastırında bugün ise 70 rahip yaşamını sürdürüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Dış dünyayla bağlantısı yok: Motuo / Tibet Doğu Tibet'te bulunan Motuo dünyanın en izole edilmiş yerlerinden biri. Motuo, Çin'in 2 bin 100 ilçesinden biri olan fakat diğerlerinden farklı olarak dış dünyayla bağlantısı olmayan tek yer olarak biliniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Ayrıca burası Brahmaputra Nehri'nin Hindistan'a akması için geçtiği son yer durumunda. Himalayalar'ın güney yamacında yer alan bu köyde Menba ve Luoba etnik gruplarının yaşadığı biliniyor. 30 bin 550 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Motuo’da yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bu ilginç bir o kadar da etkileyici yere giden ziyaretçi sayısı ise pek fazla değil…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Tek bir yolun olduğu köy: Undredal, Sogn Og Fjordane / Norveç Sogn og Fjordane Norveç'in batı kıyısında bulunan bir eyalet. Kuzeyinde Møre og Romsdal, güneyinde Bergen, doğusunda Oppland ve güneydoğusunda Buskerud ile sınır olan eyalet 18 bin 623 kilometrekare yüz ölçümü üzerinde yaklaşık yüz dokuz bin nüfusa sahip. Eyalette toplam yirmi altı belediye bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Bu ilginç yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almış. Undredal köyüne ise tek bir yoldan ulaşım mümkün. 112 evin bulunduğu bu küçük köyün yapısı ve doğası ise görenleri etkileyen türden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Pek fazla ziyaretçi ağırlamayan bu köy Norveç’te görülmesi gereken yerlerden biri konumunda bulunuyor…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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300 kişinin yaşadığı ilginç yer: Tristan Da Cunha Adası Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Adaya en yakın olan Güney Afrika, tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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1506 yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu. Bu ilginç yerde halk yerleşik olarak sadece bir noktada toplanmış. Adanın bunu dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor. Adaya ve köye ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Büyüleyici bir köy: Gasadalur / Faroe Adaları-Danimarka Danimarkaya bağlı özerk bir bölge olan Faroe Adaları, İskoçya ile İzlanda arasında bulunuyor. Aynı zamanda Gasadalur köyüne de ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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213 metrelik sarp kayaların üzerine kurulmuş olan bu köye ulaşım sadece 2. Dünya Savaşı`nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle sağlanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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Ayrıca bu ilginç köyde yalnızca 18 kişi yaşıyor. Ayrıca köyde bulunan Mulafossur Şelalesi dünyanın en güzel şelalelerinden biri konumunda.