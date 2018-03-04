15 ülke gezdiler yaşamak için Panama’yı seçtiler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İpek Evci (35) özel bir şirkette insan kaynakları müdürüydü. Fırsatını buldukça ailecek yurt içi ya da yurt dışına seyahatler yapıyorlardı. Bir gün aldıkları bir haberle hayatlarını değiştirdiler. Eşi Eren (36) ve oğlu Efe (4) ile Panama’ya taşındılar. Farklı bir kültür ve daha önce hiç alışık olmadıkları yaşam tarzı biraz onları zorlasa da iki yıldır buradalar. Evci ile Panama’daki hayattan ve ülkede yaşayan kızılderili kabilelere kadar her şeyi konuştuk.
İpek Evci (35) özel bir şirkette insan kaynakları müdürüydü. Fırsatını buldukça ailecek yurt içi ya da yurt dışına seyahatler yapıyorlardı. Bir gün aldıkları bir haberle hayatlarını değiştirdiler. Eşi Eren (36) ve oğlu Efe (4) ile Panama’ya taşındılar. Farklı bir kültür ve daha önce hiç alışık olmadıkları yaşam tarzı biraz onları zorlasa da iki yıldır buradalar. Evci ile Panama’daki hayattan ve ülkede yaşayan kızılderili kabilelere kadar her şeyi konuştuk.
Fotoğraflar: İpek EVCİ
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Seyahate olan tutkunuz nasıl başladı? - Çok eskiden beri farklı kültürleri tanımayı çok seviyorum. Ama seyahat konusunda eşim benden daha şanslı. Yaklaşık bir yıl Brezilya’da yaşamış, neredeyse tüm Brezilya’yı gezmiş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Şimdi de işi sebebiyle dünyayı dolaşıyor. Tabi bu sayede bana da yeni rotalar çıkıyor. Ailecek 15 ülke, 50’den fazla şehir gezdik.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Efe de şimdiden bir gezgin... - Sekizinci ülkesini gördü ve çoğunu da hatırlıyor. Seyahatlerimiz sonrasında çektiğimiz fotoğraflardan bir kitap yapıyorum. Keyif aldığı yerleri, orada yaşadığımız minik maceraları anlatan hikâye kitapları bunlar. Bazı geceler yatmadan önce bu kitapları okuyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hikâyelerde süper kahraman oluyoruz, gördüğümüz yunuslarla yüzüp, maymunları yakalıyoruz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Avrupa ya da Amerika’da yaşayan gezginlere denk geliyoruz ama Panama bana çok ilginç geldi. Hatta daha zor gibi, nasıl oluştu bu süreç? - Türkiye’de kurulu bir düzenimiz, evimiz, işimiz ve tatilleri kovalayıp planladığımız seyahatlerimiz vardı. Eren özel bir firmada uluslararası pazarlar müdürü. Kendisine merkezi Panama olan özel bir şirketten teklif geldi. “Panama mı?” diye durup bir düşündük tabi bizde…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çoğu kişinin Panama hakkındaki bilgisi Panama kanalı ve bir yarışma programının orada çekildiğinden ibaret. Kimse size oradaki sosyal hayat, okullar, yerel halkla ilgili bilgi veremiyor. Kararımız öncesinde bir haftalık seyahat yaptık. Buradaki hayatı anlamaya çalıştık. “İçiniz ısındı mı?” derseniz, ısındı. Sonrasında macera başladı…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Peki şu an hangi şehirde yaşıyorsunuz, orada hayat nasıl? - Panama City’deyiz. Ülkenin diğer şehirlerine göre daha modern, gelişmiş ve güvenli. Burada halk eğlenmeyi, dans etmeyi çok seviyor. Haftanın altı günü çalışıyorlar, pazar günlerini de genelde plajlarda geçiriyorlar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Panama yemyeşil bir ülke, tropik yağmur ormanlarıyla çevrili. Atlantik ve pasifik denizlerine kıyısı var. Dilerseniz hafta sonu iki saatlik sürüş mesafesi ile Karayipler’de yüzebiliyorsunuz ya da pasifikte sörf yapıyorsunuz. Ülkenin nüfusu 3-3,5 milyon civarında, bunun üçte biri de Panama City’de yaşıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Oturma izni için ne yapmak gerekiyor? - Belli şartlar doğrultusunda ülkede yatırım yaparsanız oturma hakkı kazanıyorsunuz. Birçok büyük şirketin merkezi bu ülkede, dilerseniz onlar aracılığıyla da ülkede çalışma ve oturma hakkı elde edebilirsiniz. Bu şirketlerden bazıları İspanyolcayı zorunlu tutsa da bunu şart koşmayan şirketler de var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ülkede beş yıllık oturma izninizi tamamladığınızda vatandaşlık için başvuru yapabiliyorsunuz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hayat pahalı mı, bir ayda ne kadar harcıyorsunuz? - Ne kadar para harcayacağınız tamamen sizin beklentileriniz ve harcama alışkanlığınız ile doğru orantılı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Örneğin, expatların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde elektriğin birim fiyatı daha yüksek. Aylık ortalama 50 dolar elektrik faturası ödeyen de var, 200 dolar ödeyen de. Ülkede etin kilogram fiyatı nispeten ucuz. Yarım kilo kıyma fiyatı 3-4 dal pırasa ile aynı.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Yemekler nasıl? -Mutfak olarak Latin Amerika ve Peru’nun etkisinde kalmışlar. Ağırlıklı olarak deniz böceklerini tüketiyorlar. Meşhur lezzetleri ise Ceviche…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Çiğ balıkla da yapılıyor pişmiş balıkla da. Genelde avokado, yeşillik, patates ve vazgeçemedikleri kişnişle servis ediyorlar. Bunlar dışında Panamalıların olmazsa olmazları; muz kızartması patacones, yuca, guacomelo salatası ve empanada…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Panama’da şu ana kadar nereleri gezdiniz? - Birçok adayı, Panama Kanalı’nı ve şelaleleri gezdik. Farklı tür kuşu, maymunu, timsahı görebileceğiniz yağmur ormanları her daim hafta sonu planlarımızda.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ülkenin Kosta Rika kıyısına yakın birçok turistin uğrak noktası olan Bocas Del Toro’da yaklaşık bir hafta geçirdik. Şehre en yakın adalardan birisi olan Contadora’ya fırsat buldukça gidiyoruz. İnci Takım adalarından birisi olan Contadora’ya Ekim- Aralık ayları arasında giderseniz balinaların doğum yaptığı döneme denk geleceğinizden, şanslıysanız balinaları da görebilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ama en çok Emberra yerlilerinin hayatlarına tanık olduğum anı unutamıyorum.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Kızılderili kabile olduklarını okumuştum ama sanırım çok fazla bilgi de yok onlarla ilgili, biraz anlatabilir misiniz? - Evet, Kolombiya ve Darien bölgesinden Panama’ya göç eden kızılderililer. Panama’da hükümetin izniyle, kendi yaşam tarzlarıyla Chagres Milli Parkı içerisinde yaşıyorlar. Elektrikleri yok, suları yok, doğru düzgün kıyafetleri yok. Kendi yaşam tarzlarından, doğayla birlikte yaşamaktan gayet mutlular. Fakat, her ne kadar tercih etmeseler de, bazı noktalarda temasları da oluyor şehir hayatıyla.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Nasıl? - Çocuklarını okula gönderiyorlar, acil durumlarda sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Bu temaslar için ihtiyaçları olan maddi kazançlarını el emeği yaptıkları ürünleri satarak kazanıyorlar.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Tabi bu döngü ve yaşanılanlar içerisinde dış dünyadan haberi olmayan, hayatları için tercih yapma şansı hiç olmayan çocuklar da var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Her ziyaretimizde hiçbir farklılık göz etmeden Efe’yle saatlerce oyun oynamalarından mı etkileniyorum bilmiyorum fakat hep düşünüyorum biz de dünyaya gözlerimizi bu kabilelerden birisinde açabilirdik diye…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Ne zaman geri döneceksiniz? Şu an bir geri dönüş planımız yok, süresiz buradayız. Efe 1.5 yıldır burada okul öncesi sınıfa devam ediyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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Hem İngilizce hem de İspanyolca öğreniyor.. İlkokula başlayacağı dönemde uzun vadeli planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz tabi ama bir kaç yıl daha bu düzenle devam edebiliriz gibi duruyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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“Sıradaki seyahatimiz Peru’ya olacak… Mayıs ayında orada olmayı planlıyoruz. Yalnız öncesinde daha kısa süreli Kolombiya ve Amerika seyahatleri yapacağız.”
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
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İpek Evci seyahatlerinde çektiği fotoğraflarını @aradiginizkisigeziyor Instagram adresinden paylaşıyor.