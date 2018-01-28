14 Şubat’a 10 öneri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yaşadığınız şehirden birkaç saat uzaklıkta ya da dünyanın öbür ucunda; bembeyaz kar örtüsüyle kaplı ya da tropikal bir plajda; tıka basa mideye indirmeli veya ufak bir yudum, bir ısırıkla tat peşinde koşmalı… Sevgililer Günü’ne az kaldı. Tatil planları arasında gidip gidip gelenlere, her zevke göre, yurt içi ve yurt dışından 10 tatil rotası seçtik.
Yaşadığınız şehirden birkaç saat uzaklıkta ya da dünyanın öbür ucunda; bembeyaz kar örtüsüyle kaplı ya da tropikal bir plajda; tıka basa mideye indirmeli veya ufak bir yudum, bir ısırıkla tat peşinde koşmalı… Sevgililer Günü’ne az kaldı. Tatil planları arasında gidip gidip gelenlere, her zevke göre, yurtiçi ve yurtdışından 10 tatil rotası seçtik.
Fotoğraflar: Alamy
Tuna ATEŞ
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Ada huzuru: Bozcaada Baş başa tatil denince akla gelen ilk yerlerden biri. Kuzey Ege açıklarında, Geyikli kasabasından feribotla ulaşılan ada tam bir kafa dinleme durağı.
Tuna ATEŞ
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Sunacağı çılgın bir gece hayatı, büyük eğlenceleri yok. Gecelerinde bunlar yerine muhteşem yıldız ve ay manzaraları var.
Tuna ATEŞ
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Her köşesinde güzel şarap içebileceğiniz, tatlı tatlı müzik dinleyebileceğiniz, güler yüzlü insanların sizi ağırladığı mekânlar bulabilirsiniz.
Tuna ATEŞ
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(Feribot seferleriyle ilgili; www.gdu.com.tr)
Tuna ATEŞ
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Yakınınızdaki sıcaklık: Ağva-Şile İstanbul’a 100 kilometre uzaklıktaki bu duraklara gitmek bile başlı başına hoş bir tecrübe. Orman yolları içinde kıvrıla kıvrıla şehirden uzaklaşıp, kendinizi Göksu ve Yeşilçay Nehirlerinin kıyısına atın.
Tuna ATEŞ
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Şirin balıkçı kasabası Şile’de siniri, gürültüyü unutun, bir kahvaltı yapın, temiz havanın da tadını çıkarın. Soğuk havanın Ağva’ya kattığı bir güzellik var; şömine-soba keyfi. (www.jollytur.com – İki kişi için 259 TL)
Tuna ATEŞ
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Yaylalar diyarı: KaradenizYağmurlu, serin ve yemyeşil ormanlar arasında yüksek düzlükler boyunca uzanan Karadeniz yaylalarında bir tatile ne dersiniz?
Tuna ATEŞ
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Ayder, Kaçkar yaylaları, Fırtına Vadisi, Çamlıhemşin, Zilkale, Kaçkarlar Milli Parkı gibi hazinelere sahip bu coğrafyada yapacağınız tatil, birkaç ayın yorgunluğunu üzerinizden alacak. (www.tatilsepeti.com – 778 TL)
Tuna ATEŞ
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Toprağın ve rüzgârın eseri: Kapadokya Bir doğa harikası olan bu coğrafya Peri Bacaları’yla, Ihlara Vadisi’yle, antik şehriyle Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri.
Tuna ATEŞ
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Nevşehir’deki ‘Seki’ kışın gidilebilecek en güzel restoranlar arasında ilk sıralarda gelir. Taş şöminesi içinizi ısıtırken camdan Erciyes’i seyre dalabilirsiniz.
Tuna ATEŞ
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Sıcak hava balonlarına binmek için sabah 5’te kalkmanız gerekiyor. Söylemek gerekli midir bilmem ama değeceğine emin olun.
Tuna ATEŞ
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Balonlara binmeseniz bile gökyüzünde süzülüşlerini izlemek başlı başına dünya dışı bir deneyim. (www.etstur.com – 268 TL)
Tuna ATEŞ
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Yemek düşkünlerine: Gaziantep-Şanlıurfa Türkiye’nin en lezzetli şehirleri şüphesiz Gaziantep ve Şanlıurfa’dır.
Zeugma Mozaik Müzesi’ni bir güzel gezdikten sonra Tahmis Kahvesi’nde menengiç kahvesi veya zahter çayı içmeniz de tavsiye edilir.
Tuna ATEŞ
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Urfa’da Balıklıgöl, Kapalı Çarşı, Birecik’i ziyaret ettikten sonra mırralı, çiğköfteli sıra gecesiyle tatilinize son verebilirsiniz. (www.tatilbudur.com – İki kişi için 1.400 TL)
Tuna ATEŞ
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Avrupa’ya açılan kapı: Belgrad Yurtdışı tatili istiyor ama gözünüz çok uzaklarda değilse Sırbistan, Belgrad çok iyi bir seçenek. Tarihi dokusu çok zengin olan şehirde Avrupa ve Osmanlı izlerini bir arada görebilirsiniz.
Tuna ATEŞ
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Sava ve Tuna nehirlerinin kesişiminde bulunan Kalemegdan Kalesi büyüleyici bir atmosfere sahip.
Tuna ATEŞ
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Knez Mihailova Caddesi size İstiklâl’in eski zamanlarını çağrıştırabilir. 18. yüzyılın klas atmoferini yaşatan ‘Little Bay Restaurant’ romantik bir akşam yemeği için uygun bir seçenek.
Tuna ATEŞ
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Şubat’ta tur seçenekleri için www.gruppal.com size yardımcı olabilir.
Tuna ATEŞ
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Afrika büyüsü: Tanzanya Macera tutkunları için Tanzanya tam bir cennet. Dünyanın en büyük volkanik dağlarından biri olan Klimanjaro’da gündüz tırmanış ve trekking yapabilir; akşamında yıldızlar altında yatabilirsiniz (www.gazella.com - 15.600 TL).
Tuna ATEŞ
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Serengeti ve Manyara milli parklarında Afrika’nın inanılmaz doğal yaşamıyla yüzyüze gelebilir ve efsanevi ‘Büyük Göç’e tanıklık edebilirsiniz (www.gazella.com - 15.200 TL).
İstediğiniz yaz olsun: Barbados Kışa kısa bir mola vermek isteyenler kendisini Barbados’ta denize atabilir. Adanın sahilleri efsanevi bir güzelliğe; denizi cam gibi berraklığa sahip.
Tuna ATEŞ
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Bunlar dışında ada yemyeşil tropikal ormanlarla kaplı. Çoğu tropik ada ülkesinin aksine Barbados zengin bir ülke, bunu da güzelliğine borçlu.
Tuna ATEŞ
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Sokaklarında yerel ressamlarla tanışabilir, dalgalara karşı sörf yapanları izlerken romunuzdan bir yudum alabilirsiniz. (www.cafetur.com – 6.270 TL)
Tuna ATEŞ
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O bir klişe, bir efsane: Paris Fransa’nın ve romantik tatil adreslerinin başkenti. Lourve Müzesi’nde dünyanın en ünlü sanat eserlerini kanlı canlı görmelisiniz.
Tuna ATEŞ
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Kendinizi Champs Elysees’de alışverişte kaybedebilir; her köşe başında bulunan, Paris’in romantik dokusunu taşıyan kafe ve restoranlarda keyifli oturmalar yapabilirsiniz.
Tuna ATEŞ
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Tattığınız şaraplar önünüzde tatmadıklarınız arkanızda, Fransız mutfağının peynir ve mezelerini deneyebilirsiniz. (www.prontotour.com – 1715 TL)
Tuna ATEŞ
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Kuzey ışıkları: İzlanda Dünyanın en güzel ve gösterişli doğa olaylarından biri Aurora Borealis, yani Kuzey Işıkları... Gökyüzünde dumansı hareketlerle salınan eden yeşil, mor ve kırmızı tonlarında ışıkları hayal edebiliyor musunuz?
Tuna ATEŞ
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İzlanda toprakları volkanik aktiviteyle kaynıyor. Her yerinden gayzerler, kimi küçücük kimiyse dev boyutlarda şelaleler, akarsular, termal kaynaklar, mineral havuzları fışkırıyor.
Tuna ATEŞ
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Turkuaz buzullar, buz mağraları karşısında ağzınız açık kalabilir. (www.sekaitour.com – 13.460 TL)