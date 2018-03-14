Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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125 TL'ye doğanın içinde tatil! Hafta sonu buralarda bir başka güzel...
Üçüncü cemre düştü ve artık bahar geldi. Biraz olsun gündemden uzaklaşmak, çiçeklerin, kuş seslerinin içinde huzurlu bir hafta sonu tatiline ne dersiniz? Sizin için hem tüm iş stresinizi unutacağınız hem de bolca aktivite yapacağınız, içinde konaklamanın da olduğu güzel bir liste hazırladık. Üstelik pek fazla cep de yakmıyor.
Üçüncü cemre düştü ve artık bahar geldi. Biraz olsun gündemden uzaklaşmak, çiçeklerin, kuş seslerinin içinde huzurlu bir hafta sonu tatiline ne dersiniz? Sizin için hem tüm iş stresinizi unutacağınız hem de bolca aktivite yapacağınız, içinde konaklamanın da olduğu güzel bir liste hazırladık. Üstelik pek fazla cep de yakmıyor.
Fotoğraflar: Otellerin kendi siteleri
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Her yer yemyeşil: Hindiba Doğa Evi / Bolu Çoğunlukla günübirlik gezi rotası olarak düşünülür oysa yetmesi mümkün değil. Doğasıyla, tarihiyle, gastronomi kültürüyle tam anlamıyla keşfetmek isterseniz Bolu’yu, günlere ihtiyacınız var. Ama şanslısınız ki yılın bir dönemi değil 12 ayı gidilebilen, her mevsimi kendine yakıştırmayı bilen bir şehir.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Gezilecek ve yapılacak çok şey var. Özellikle kafa dinlemek istiyorsanız, Hindiba Doğa Evi buradaki en güzel seçenek. Yedigöller yolu üzerinde yer alan Hindiba Dağ Evi, içinden küçük bir derenin de geçtiği sakin bir hafta sonu için ideal.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Burada ağaçların arasında yürüyebilir, spor yapabilir ve havanın ısınmasıyla kitabınızı alıp ağaçların altında uyuyabilirsiniz. Taş ve ahşap ev seçeneği sunan Hindiba Dağ Evleri, aynı zamanda mutfağı konusunda da iddialı.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ve diğer ekolojik koşullarda yetişen yerlerden aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Şehirden biraz olsun uzaklaşma hayali kuruyorsanız bu şirin yer Ankara’ya iki, İstanbul’a ise dört saat uzaklıkta. Bir günlük oda fiyatı ise 125 TL. (www.hindibadogaevi.com / 0850 346 94 79)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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İstanbul’a iki saat uzaklıkta: Beta Home Göl Evi / Sapanca İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca. Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak için, bu hafta sonu Sapanca en doğru adres… Peki nerede kalmalı?
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Beta Home Göl Evi, doğanın içinde farklı tür villa seçenekleri ve sabahları sundukları serpme kahvaltıyla kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz bir yer. Her sabah uyandığınızda kuş cıvıltılarını dinlerken odanızda göl manzarasını izleyebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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9 / 30
Dilerseniz kendi yemeğinizi kaldığınız odalarda yapabilir ya da otelin restoranında yiyebilirsiniz. Bir günlük oda fiyatı ise 450 TL. Fiyata kahvaltı dahil. (www.betahomelakehouse.com / 0533 695 45 79)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Bol aktiviteli: Saklı Göl Evleri / Burdur Eğer doğayla buluşmak, kafanızı dinlemek ve kuş sesleri arasında kendinizden geçmek istiyorsanız Saklı Göl Evleri tam aradığınız yer...
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Burada sizi kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayacak konforu sunan özel tasarımlı göl evleri ve müthiş bir doğa bekliyor.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Gittiğinizde sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi ve bisiklet turu gibi keyifli aktiviteler de yapabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Ayrıca çevrede tarihi ve kültürel anlamda gezecek çok yer var. Özellikle Kremna, Milias ve Kral Yolu gibi tarihi yerlere uğramadan sakın dönmeyin.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Çadırda kalmak isteyenler için 2 Kişi 550 TL Bungalovda kalmak isteyenler için iki Kişi 640 TL. Fiyatlara kahvaltı da dahil. (www.sakligolevleri.com / 0248 344 21 22)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Doğanın içinde bungalovlarda tatil: İda Natura Bungalov Evleri / Balıkesir Bol oksijen, huzur, doğal lezzetler, kuş sesleri, köylülerin sıcak sohbetleri… Sadece bütün bunları yaşamak için değil, hayal kurmak için de bu mevsimde bir hafta sonu kaçamağı için en iyi adreslerden biri Kaz Dağları…
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan İda Natura oksijen, doğa ve huzur üçlüsünün birleştiği bir yer.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Burada hidromasaj hizmetinden, safari ve bisiklet turlarına kadar birçok aktivite de yapabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Otelde iki kişilik odaların fiyatı 200 TL. (www.idanatura.com / 0266 384 82 82)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Kaz Dağları’nın eteklerinde: Erguvanlı Ev - Çanakkale Kaz Dağlarının eteklerindeki Yeşilyurt köyünde bulunan Erguvanlı Ev az sayıda insanla, doğanın içinde sakin bir tatil geçirmek, doğa yürüyüşleri yapmak, çevrenin tarihi ve turistik yerlerini görmek isteyenler için en ideal mekânlardan biri.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Burada kaplıcalara da gidebilirsiniz. Birçok alternatif ulaşım yolunun bulunduğu otele kendi arabanızla gitmek istediğinizde İstanbul’dan Yeşilyurt’a kara yoluyla Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Ayvacık üzerinden 450 km’lik, yaklaşık olarak 5,5 saat süren bir yolculukla ulaşacaksınız.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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İki kişi 390 TL. ( www.erguvanliev.com / 0286 752 56 76)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Akdeniz’in güzeli: Hoyran Wedre / Antalya Toros Dağları’nın koynunda, Akdeniz’e yüksekten bakan Hoyran Wedre ziyaretçilerine şehirden uzak tamamen doğayla iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. Birçok oda çeşidinin bulunduğu Hoyran Wedre yerli ziyaretçilerin yanında yabancı turistlerinde gözdesi konumunda.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Çevresinde birçok tarihi ve kültürel mekanın bulunduğu bu otele gitmek isteyenler, Demre-Kaş yolunun 15. Km’sinde bulunan Davazlar köyünden sola saptıkan 3 km sonra Hoyran köyüne ulaşabilirler.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Bu etkileyici otelde kalmak isterseniz 2 kişi kahvaltı dahil 360 TL. Şuan hizmet vermeyen Hoyran Wedre 1 Nisan’da açılacak. (www.hoyran.com / 0286 752 56 76)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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En huzurlusu: Abant Lotus Hotel / Bolu Doğanın içinde huzurlu bir tatil arıyorsanız, Abant Lotus Hotel tam size göre. İnsana huzur veren manzarası, hemen yanı başındaki orman ve dere ile Abant Lotus Hotel huzurlu bir hafta sonu için ideal yerlerden.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Hotel, Bolu merkezine 16 kilometre, Abant Gölü’ne ise 15 kilometre uzaklıkta. Restoran konusunda iddialı olan Abant Lotus Hotel, serpme köy kahvaltısı, Lotus Kebabı, Levrek Balığı ve Bolu’ya özgü tahinli kabak tatlısı gibi seçeneklerle zengin bir menü sunuyor.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Bir günlük oda fiyatı 900 TL. (www.abantlotus.com 0374 237 10 90)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Nisanda açılacak, şimdiden listesinize ekleyin: Klaskur Adaş Dağ Evi / Artvin Nefes almak ve bulutlarda uyumak için en doğru adres Artvin… Özellikle hafta sonunda bir dağ evinde kalabilir ve Klaskur Adaş Dağ Evi’nin çevresindeki eşsiz doğal güzelliklerde bir hafta sonu geçirebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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Dağ ve nehir manzaralı Klaskur Dağ Evi’nde doğa yürüyüşü yapabilir veya kayıkla nehirde dolaşabilirsiniz. Aynı zamanda Artvin’in doğal güzelliklerine bütün gününüzü ayırabilir ve güzel, huzurlu bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Nisan ayında açılacak olan Klaskur Adaş Dağ Evi’nde konaklamak isterseniz 250 TL ödemeniz gerekiyor. (0533 966 42 77)
Ömer Faruk METİN | Baran ARSLAN
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İzmir'in en meşhur lezzetleri Simit’e gevrek, çekirdeğe çiğdem diyen İzmir’deki lezzetler bir başka… Ege’nin incisi İzmir’in sokak lezzetlerini keşfe çıkmaya ne dersiniz? Detaylar için videoya tıklayınız...