125 TL'ye doğanın içinde, dağ evinde hafta sonu tatili

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
125 TL'ye doğanın içinde, dağ evinde hafta sonu tatili
İstanbul’da artık beton yığını çok, yeşil alan neredeyse hiç yok. Bu nedenle doğaya her gün daha fazla özlem duyuyoruz. Bir de bunların üstüne yoğun gündem ve iş stresi eklenince bünyeye doğada güzel gün geçirecek rotalar gerekli. Sizin için güzel bir hafta sonu listesi hazırladık. Listemizde dağ evlerinde konaklamadan, doğanın içinde yapılacak kano, ATV turu gibi aktiviteye kadar her şey var. Üstelik hepsi İstanbul’a yakın ve cep yakmayan rotalar…
İstanbul’da artık beton yığını çok, yeşil alan neredeyse hiç yok. Bu nedenle doğaya her gün daha fazla özlem duyuyoruz. Bir de bunların üstüne yoğun gündem ve iş stresi eklenince bünyeye doğada güzel gün geçirecek rotalar gerekli. Sizin için güzel bir hafta sonu listesi hazırladık. Listemizde dağ evlerinde konaklamadan, doğanın içinde yapılacak kano, ATV turu gibi aktiviteye kadar her şey var. Üstelik hepsi İstanbul’a yakın ve cep yakmayan rotalar…
Fotoğraflar: Dağ evlerinin siteleri, Alamy, Wikimedia Commons
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
2 / 35
ORMANIN İÇİNDE HUZUR BAHÇESİ: KULİNDAĞ DAĞ EVİ Hafta sonunuzu kafa dinleyerek, bir dağ evinde kalarak ve ormanın içinde huzur dolu saatler geçirerek harcamak isterseniz Kulindağ Dağ Evi, İstanbul’da oluşuyla tercihiniz olabilir.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
3 / 35
Odalar kişi başı 125 TL. Kahvaltı ise fiyata dahil. Hafta sonu kahvaltınızı ormanların içinde bir dağ evinde yapmaktan keyif alacaksanız durmayın deriz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
4 / 35
Her bungalov tek oda ve banyodan oluşuyor. Ayrıca doğa ile daha iyi vakit geçirmeniz için odalarda televizyon bulunmuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
5 / 35
Her odanın ise kendine ait ismi var. Bu odalar isimlerini Aladağlardaki zirve adlarından alıyor. (www.kulindag.com / 0850 302 02 99)
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
6 / 35
ÇOCUKLU BİR GEZİ İÇİN: ZİRVE DAĞ EVİ Kocaeli’nde bulunan Zirve Dağ evi, odaları, manzarasıyla başlı başına bir cennet. Fiyatı ise iki kişi 300 TL.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
7 / 35
Çocuk oyun parkı, mini hayvanat bahçesi bulunan Zirve Dağ Evi’nde dilerseniz çocuğunuzla da güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Zirve Dağ Evin’de çadır yapmak için de bölgeler bulunuyor fakat kar yağışı sebebi ile şuan kullanılamıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
8 / 35
Doğa yürüyüşleri ile zamanınızı geçirmek ve yeni yerler keşfetmek için de uygun yerleri var. (www.zirvedagevi.com / 0535 084 04 27)
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
9 / 35
ALABALIK ZİYAFETİ: ÖZCAN DAĞ EVİ Hafta sonunuzu İstanbul’un dışında ama çok da uzak olmayan bir yerde geçirmek istiyorsanız Bolu’da bulunan Özcan Dağ Evi’ni mutlaka listenize eklemelisiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
10 / 35
Burada doğa yürüyüşleriyle ormanın içinde gezinebilirsiniz. Fiyatı ise iki kişi 350 TL. Ormanın içinde, stresten uzak bir hafta sonu geçireceğiniz garanti…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
11 / 35
Fiyatın içinde kahvaltı ve evlerin yanında bulunan dereden tutulan Alabalık ziyafeti de dahil. (www.ozcandagevi.com / 0536 229 53 95)
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
12 / 35
MUHTEŞEM DOĞASIYLA: MAŞUKİYE Hafta sonunu doğa ile iç içe geçirmeye karar kılmışsanız aklınızda ilk beliren yerlerden biri de şüphesiz Maşukiye olmuştur.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
13 / 35
Ormanları, dereleri ve şelaleleri ile doğaseverleri kendine çekmeyi başarıyor. Kartepe ile Sapanca arasında kalan Maşukiye, sadece bölgeyi değil çevresini de gezmeye olanak sunuyor. Derelerin kenarlarında bulunan Alabalık restoranları ile bir ziyafet çekebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
14 / 35
Burada bir bungalovda kalmak isterseniz Maşukiye Cansu Bungalov otelde kalabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
15 / 35
Aynı zamanda alabalık restoranı bulanan otelde bungalov evde kalmak isterseniz 250 TL. vermeniz gerekiyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
16 / 35
Fiyata sadece kahvaltı dahil. Bungalov harici standart odalarda da kalma seçenekleri bulunuyor. (www.masukiye.net / 0530 140 30 37)
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
17 / 35
ASIRLIK KONAKLARIYLA NOSTALJİK BİR YOLCULUK: MUDURNU Mükemmel doğasıyla hafta sonu kafa dinlemek için en ideal yerlerden birisi. Fotoğraf çekmek, doğa yürüyüşleri yapmak için birebir…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
18 / 35
Eğer cumartesi günü Mudurnu’ya gitmek planınızdaysa Mudurnu yöresel pazarını görebilirisiniz. Pazar sadece cumartesi günü kuruluyor. Eski tarz evleri ile kartpostallık bir görüntü sunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
19 / 35
Ayrıca gezebileceğiniz pek çok yer de var. Saat Kulesi ve Eski Hamam gibi…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
20 / 35
Eğer burada konaklamak isterseniz Hacı Şakirler Konağı’nda kalabilirsiniz. İki kişi 250 TL. Fiyata kahvaltı ve akşam yemeği de dahil. Bu asırlık konak 170 senedir hizmet veriyor. (www.hacisakirlerkonagi.com / 0 374 421 38 56)
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
21 / 35
TÜRKİYE’NİN EN SAKİN ŞEHRİ: GÖYNÜK Türkiye’nin en sakin şehirlerinden olan Göynük, hafta sonunu huzurlu geçirmek için en uygun yerlerden. Asırlık konakları ve eski caddeleriyle size nostaljik bir hafta sonu sunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
22 / 35
Aynı zamanda bölgede gezecek birçok yer var. Zafer Kulesi, Çınarlar Köprüsü, Anıt Ağaç ve Akşemseddin Konağı…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
23 / 35
KAPLICA CENNETİ: SAKARYA / KUZULUK Burası Sakarya’da Akyazı’ya bağlı kaplıca bölgesi... Öyle ki Kuzuluk evlerinde normal musluğun yanında, kaplıca suyu akan bir musluk bulunuyor. Yolculuk süreniz iki saat. Her taraf orman ve dağlarla çevrili…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
24 / 35
Bölgeye gelmeden önce Yarımcada bulunan ve Atatürk’ün Kocaeli’nde kahve içtiği yer olan ‘Yarımca Türk Kahvesi’nde kahve içebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
25 / 35
Bahçesinde 650 yıllık çınar ağacı bulunuyor. Hatta o çınara Fatih Sultan Mehmet’in atını bağladığı rivayet edilir. (Türk Kahvesi 6 TL.)
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
26 / 35
Gelelim Kuzuluk’a... Güzel bir kaplıca terapisinden sonra Kerimali Dağı’nda yürüyüş yapıp Sakarya Ovası’nda kaybolabilirsiniz. Hatta köy pazarındaki bazlamaların tadına mutlaka bakmalısınız.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
27 / 35
HEM YAKIN HEM DE UCUZ: İĞNEADA Hafta sonu kaçmak için hem yakın hem ucuz hem de huzurlu bir yer arıyorsanız, istikamet İğneada! İstanbul’dan Çerkezköy, Saray, Vize, Poyralı, Demirköy ve İğneada güzergahı…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
28 / 35
Bu yolu kullanarak üç saatte İğneada’ya varılıyor. Burada iki gününüzü dopdolu geçireceğiniz garanti… İğneada’da gezilecek yerlerin hepsi doğanın içinde. Mert Gölü’nde kano turu, ATV turu yapılacaklar listesinde ilk sırada yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
29 / 35
EN YAKIN CENNET: AĞVA İstanbul’da şehir keşmekeşinden yorulup, biraz sükunet, biraz temiz hava için hızlıca bir yere mi kaçmak isteyenlerin favorilerinden biri Ağva… Üç tarafı suyla çevrili olan bölge, sakin yapısıyla dinlenmek ve keyif yapmak isteyenlerin gözdesi… Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Ağva, İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
30 / 35
Ulaşımı kolay olan bölge Göksu ve Yeşilçay nehirleri ile çevrili. İstanbul'dan otomobille Şile otobanı üzerinden ulaşabileceğiniz Ağva'ya ayrıca Üsküdar'dan kalkan otobüslerle de gelebilirsiniz. Doğal güzellikleri ile meşhur olan Ağva'da, eski yerleşim yerleri olan Hacılıköy ve Kalemköy'e mutlaka uğramalısınız.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
31 / 35
Kalemköy Roma dönemine ait yapıları ve kilise taşları ile ön plana çıkarken Hacılıköy ise içerisindeki Gürlek Mağarası ile dikkat çekiyor. Bölgenin civarında yer alan Saklıgöl ise yemyeşil doğası ile kahvaltı yapabileceğiniz güzel mekânları barındırıyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
32 / 35
KAMP İÇİN EN YAKIN YER: SARISU Hafta sonu için sakin, kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız burası en doğru adres… Pek bir aktivite yok, aslında görülecek gezilecek yerler de sınırlı… Ama iş stresinizi doğanın içinde atmak istiyorsanız burayı listenize eklemelisiniz.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
33 / 35
Sarısu Kandıra’ya 8 km. uzaklıktaki Babaköy sınırları içinde, Sarısu Deresi’nin Karadeniz’le birleştiği yerde kurulu. Ağaçlar arasından süzülerek gelen Sarısu deresinde sazan, tatlı su levreği ve çeşitli tatlı su balıkları üretiliyor.
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
34 / 35
Bölgenin sahil şeridinde kamp alanları, kır gazinoları ve kafeler var. Burası ormanlarla kaplı saklı bir cennet… Aslında pek mevsimi değil ama bir çılgınlık yapıp kamp yapmak isterseniz en sakin seçenek burası…
Hürriyet Seyahat
SON GÜNCELLEME
35 / 35
Bu lezzetler damak çatlatıyor İzmir'e yolunuz düşerse mutlaka bu lezzetleri tatmalısınız. Detaylar için videoya tıklayın...