Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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120 TL'ye doğanın içinde hafta sonu tatili! Hepsi Türkiye'de...
Büyük şehirde yaşıyor ve sabah 8, akşam 5 mesai düzeninde çalışıyorsanız hafta sonları nefes almaya ihtiyacınız var demektir. Güneşin kendisini iyice hissettirdiği ve yazın müjdecisi olan İlkbahar, gezmek için harika bir zaman. Sizin için çok güzel bir liste hazırladık. İster kültür gezisiyle bolca bilgi edindiğiniz bir hafta sonu gezisi yapın, isterseniz doğanın kucağında dağ evlerinde ya da muhteşem manzara eşliğinde çadırda konaklayın. Üstelik pek fazla cep de yakmıyor. Örneğin 120 TL’ye unutulmaz bir hafta sonu geçireceksiniz. İşte detaylar…
Büyük şehirde yaşıyor ve sabah 8, akşam 5 mesai düzeninde çalışıyorsanız hafta sonları nefes almaya ihtiyacınız var demektir. Güneşin kendisini iyice hissettirdiği ve yazın müjdecisi olan İlkbahar, gezmek için harika bir zaman. Sizin için çok güzel bir liste hazırladık. İster kültür gezisiyle bolca bilgi edindiğiniz bir hafta sonu gezisi yapın, isterseniz doğanın kucağında dağ evlerinde ya da muhteşem manzara eşliğinde çadırda konaklayın. Üstelik pek fazla cep de yakmıyor. Örneğin 120 TL’ye unutulmaz bir hafta sonu geçireceksiniz. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, dağ evlerinin web siteleri
Ömer Faruk METİN
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Adı gibi: Şirince / Kayserkaya Dağ Evi Şirince’nin en güzel yanı organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları. Şirince’de masalsı sokaklarda gezebilir, evlerinin büyüsüne kapılabilir ve küçük şarap satılan yerlerde Şirince’ye özgü güzel şaraplardan satın alabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Meyveli şarapları çeşit çeşit: elma, çilek, muz, şeftali, kavun… Aziz John Baptist Kilisesi, Tiyatro Medresesi gibi yerleri görüp gezmeden dönmeyin.
Ömer Faruk METİN
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Ayrıca Tiyatro Medresesi’nin yanında Nesin Matematik Köyü de bulunuyor. Burada doğa ve huzur ile iç içe matematik öğretmek amaçlanmış. Şirince’de Kayserkaya Dağ Evi’nde kalabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Şirince’nin güzelliğini dağ eviyle buluşturan Kayserkaya Dağ Evi’nde iki kişilik oda fiyatı 250 TL. Dağ evinde ayrıca zaman geçirebileceğiniz birçok aktivite de bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Yemyeşil: Çamlıhemşin - Rize / Goboca Dağ Evi Karadeniz’in geneli gibi Rize de uçsuz bucaksız, güzelliği ile insanı büyüleyen yaylalarla dolu. Çamlıhemşin’de bulunan Fırtına Deresi’nin güzelliği ise insanın başını döndürüyor.
Ömer Faruk METİN
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Derenin manzarası filmleri aratmayacak güzellikte. Hemen yakınında bulunan Zilkale, size ülkemizin güzellikleri hakkında daha çok bilgi sahibi olmayı isteyeceğiniz bir güzellik sunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Çamlıhemşin’de nerede konaklayacağım diye düşünüyorsanız Goboca Dağ Evi’nde kalmak isteyebilirsiniz. Goboca Dağ Evi, Fırtına Deresi’nin üstünde sırtını dağlara dayamış tipik bir Karadeniz evi.
Ömer Faruk METİN
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Organik bahçeden toplanılan sebzelerle yöresel tatlar misafirlere sunuluyor. Kişi başı fiyatı 175 TL. Fiyata kahvaltı ve akşam yemeği dâhil. Yalnız Goboca Dağ Evi, 20 Nisan’da açılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyle birlikte üç gün… Sizin için iyi bir alternatif olabilir, listenize mutlaka ekleyin…
Ömer Faruk METİN
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Hafta sonunuzu kamp yaparak geçirmek isteyene: Kaş Camping Çam ormanlarıyla kaplı Torosların, adeta masmavi denizi kucaklar gibi sakladığı bir koyda bulunuyor Kaş. Sakin sokakları ve baharın gelmesiyle açan çiçekleri görmek için bile gidilesi bir yer.
Ömer Faruk METİN
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Burası için aktivite cenneti de diyebilirim. Örneğin, güzel kokulu sokaklarda bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Aynı zamanda burada bulunan Xanthos Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz. Bölgede ekstrem sporlardan birçoğu yapılıyor. Bu tür sporları seviyorsanız Yamaç paraşütü ve bungee jumpingin tadını Kaş’ta da çıkarmalısınız.
Ömer Faruk METİN
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Eğer otel değil de daha sakin bir yer arıyorsanız kesinlikle adresiniz Kaş Camping olmalı…
Ömer Faruk METİN
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Kendi çadırınızla geldiğiniz Kaş Camping’de çadırda konaklamak için 50 TL veriyorsunuz. Elektrik, su, banyo gibi ihtiyaçlar fiyat dâhilinde.
Ömer Faruk METİN
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Eğer bungalovlarda kalmak isterseniz iki kişi 120 TL.
Ömer Faruk METİN
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Ege’nin incisi: Bozcaada / Camping Bozcaada ’Ege’nin İncisi’ sözünü sonuna kadar hak eden Bozcaada’da hafta sonu için çok ideal. Ada Rum Mahallesi ve Türk Mahallesi olarak ikiye ayrılmış.
Ömer Faruk METİN
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Rum Mahallesi’nde daha çok restoranlar, kafeler, meyhaneler bulunurken Türk Mahallesi’nde ağırlıkla pansiyonlar ve butik oteller var. Bozcaada’nın güzelliği karşısında büyülenmiş ve konaklayacak yer arıyorsanız Camping Bozcaada’yı tam size göre…
Ömer Faruk METİN
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Çadırlarda kalarak Bozcaada’nın güzelliğiyle iç içe zaman geçiriyorsunuz. İster çadırda ister bungalovlarda konaklayabilirsiniz. Çadırda konaklama kişi başı 45 TL.
Ömer Faruk METİN
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Yalnız kendi çadırınız varsa 35 TL. Bungalovda kalmak isterseniz 130 TL.
Ömer Faruk METİN
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Doğayla iç içe: Yuvacık / Karaca Dağ Evi İstanbul’a iki saat mesafede yer alan Yuvacık, Kocaeli’nde bulunuyor. Yuvacık öyle bir yer ki, doğal güzellikleri insana huzur veriyor. Burada doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz birçok yer bulunuyor.
Ömer Faruk METİN
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Sabahları akan derenin yanı başında güzel bir köy kahvaltısıyla güne başlayabilirsiniz. Yuvacık, doğa sporlarının birçoğunu yapabileceğiniz bir yer. Hem de doğada koşmayı, yürümeyi seviyorsanız Yuvacık tam size hitap ediyor.
Ömer Faruk METİN
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Yuvacık’ı gezmek bir günden fazla süreceği için burada konaklamak isterseniz Karaca Dağ Evi’nde konaklayabilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Şehirden kaçıp doğaya sığınanlara bir nevi kucak açan Karaca Dağ Evi’nde kendinizi hem huzurlu hem de evinizde hissedeceksiniz.
Ömer Faruk METİN
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Yarım pansiyon hizmet veren Karaca Dağ Evleri iki kişi 400 TL.
Ömer Faruk METİN
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İstanbul’a çok yakın ve ucuz: Abant / Abant Yeşil Ev Abant’ta her mevsim ayrı güzel ama bahar bir başka… Göl kenarında gezinti yapabilir ve bölgede yapılan fayton turlarıyla Abant’ı keşfedebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Ayrıca gelmişken alabalığın tadına bakmadan sakın dönmeyin. Abant’ta bulunan Sinekli Yaylası’nı ve Örmeci Yaylası’nı da gezebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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Nerede konaklamalı? Abant Yeşil Ev oldukça güzel…
Ömer Faruk METİN
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Abant’ın güzelliğini taşıyan Abant Yeşil Ev’de doğanın uyanışını kuşlarının cıvıltısı eşliğinde izleyebilirsiniz.
Ömer Faruk METİN
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İki kişilik fiyatı 800 TL.
Ömer Faruk METİN
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde: Safranbolu / Kolağası Butik Otel Tamamı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, Osmanlı tarihinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor.
Ömer Faruk METİN
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Yüzyıllara meydan okuyan yaklaşık 2 bin adet konağı ile Safranbolu adeta bir açık hava müzesi. Mutlaka Cinci Han Kervansaray ve Cinci Hamamı’nı ziyaret etmelisiniz.
Ömer Faruk METİN
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Safranbolu’da konaklamak için Kolağası Butik Otel’i tercihiniz olmalı. İki kişi 210 TL.
Ömer Faruk METİN
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Sessizlik istiyorsanız doğru adres: İznik / Askania Günbatımının güzelliği karşısında büyülendiğiniz bir hafta sonu için İznik en ideal yerlerden. Burası toprağı eşeleseniz tarih fışkıran bir yer. Çiniler, tarihi yapılar ve surlar…
Ömer Faruk METİN
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Sessizlik istiyorsanız mutlaka uğrayın bu güzel yere… İznik’te konaklama seçenekleri arasında İznik Askania’yı tercih edebilirsiniz. Askania, Yunan Mitolojisi’nde ‘İznik Gölü’ anlamına geliyor.
Ömer Faruk METİN
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Askania size tamamen doğal bir yaşam sunuyor. Balığınızı gölden kendiniz tutabileceğiniz gibi taze tutulmuş balıklardan da yiyebilirsiniz. İki kişilik fiyat kahvaltı dahil 250 TL.