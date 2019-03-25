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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat11 sayısının kutsal kabul edildiği kasaba! Her şey bu rakama göre tasarlanıyor, nedeni çok ilginç…
Seyahat

11 sayısının kutsal kabul edildiği kasaba! Her şey bu rakama göre tasarlanıyor, nedeni çok ilginç…

İsviçre’nin merkezinde bulunan İtalyan, Fransız ve Alman mimarisinin karışımı olan ülkenin Barok tarzdaki en güzel kasabalarından Solothurn… Kasabanın yaklaşık 500 yılı aşkın süredir kutsal kabul edilen sayı 11… Şehirde birçok yapı veya oluşum buna göre yapılıyor. BBC Travel yazarlarından Mike MacEacheran kasabaya gitti ve sırrın peşine düştü. İşte detaylar…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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İsviçre’nin merkezinde bulunan İtalyan, Fransız ve Alman mimarisinin karışımı olan ülkenin Barok tarzdaki en güzel kasabalarından Solothurn… Kasabanın yaklaşık 500 yılı aşkın süredir kutsal kabul edilen sayı 11… Şehirde birçok yapı veya oluşum buna göre yapılıyor. BBC Travel yazarlarından Mike MacEacheran kasabaya gitti ve sırrın peşine düştü. İşte detaylar…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Yaklaşık 2 bin yıl önce Romalılar tarafından kurulan ancak yakınındaki başkent Bern’e yakınlığı nedeniyle pek çok ziyaretçi tarafından unutulan güzel bir kasaba Solothurn…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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11 sayısının bütünleştiği kasaba; 11 kilise, 11 şapel, 11 çeşme, 11 kule ve 11 müze gibi yapılarıyla oldukça şaşırtıcı… 11 sayısı sadece bunlarla sınırlı değil. İşte detaylar…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kasabanın sembolü
Şehirde bulunan nefes kesen manzaralara sahip en dikkat çekici yapısı olan St. Ursus Katedrali…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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İtalyan Gaetano Matteo Pisoni ve Paolo Antonio Pisoni tarafından tasarlanan katedral 1762-1773 yılları arasında inşa edilmiş. Kent için önemli bir sayı olan 11 rakamı burada da beliriyor. 11 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde olup çan kulesinde de asılı duran 11 çan bulunuyor

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Şehrin eşsiz manzaralarını ve kırsal alanını görebileceğiniz 249 basamakta yürümek etkileyici bir deneyim sunuyor. Şehrin temasıyla da eşleşince katedralin inşası 11 yıl sürüyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Katedral, tasarlanma sürecinde bazı şifreli öğelere ve aynı zaman şehrin geleneği olan sayısal dizelere uygun yapılmış.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Katedralin merdivenlerini çevreleyen iki klasik çeşme bulunuyor. İkisi de 11 ince muslukla süslenmiş. Ayrıca burada 11 kapı ile 11 sunak bulunuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Sunak, özellikle antik dinlerde yaygın olan adak adanan ya da kurban edilenlerin kullanıldığı taş masa.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Sayının gizemi
Solothurn’da yaşayan herkes kasabayı çevreleyen 11 sayısının hikâyesini biliyor. Yalnız neden bu kadar her şey de dikkat edildiğini hatırlamıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bir halk efsanesine göre, bir zamanlar kasabada çok çalışan ama hiç başarılı olamayan kasaba sakinlerinin duaları üzerine Wissenstein Dağı’ndan gelen 11 elften söz ediliyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Dağdan gelen 11 elf halkı kurtarmak adına gelmiş ve kasaba belediyesi onlara kurtarıcı olarak isimlen-dirmiş.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bir başka efsaneye göre ise 11 kutsal veya kehanet olabileceği hakkında birçok Solothurn sakininin hem fikir olduğu başka bir düşünce.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Nümerolojide 11 genel olarak inanç ve kehanetlerle ilgili olan tüm sayıların en sezgisel olanı olarak kabul ediliyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ortaçağ zamanından kalma bu düşünceleri hakkında kesin bilgiler bulunmamasına rağmen şimdilerde herkes 11 yaşında özel bir kutlama yaparlar.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Sıcak ve kültür dolu bir kasaba
Güzel tarihi anıtları, antik roma dönemine ait binaları ve sağlam surlarıyla trafiğe kapalı Old Twon mey-danı çok sayıda küçük dükkân ve hanın bulunduğu kasabanın en güzel yerlerinden.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Sıcak yaz akşamlarında İsviçre’nin Rhen Nehri’nin bir kolu olan Aare Irmağı’nın geçtiği bahçelerinde ve restoranlarında güzel bir manzara görebilirsiniz.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Kasaba, Solothurn Film ve Edebiyat Günleri olmak üzere birçok kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tarih Müzesi’nden uluslararası Doğa Tarihi Müzesi’ne, Taşlar Müzesi’nden ENTER PC Müzesi’ne kadar birçok kültürel yerler bulunuyor. Ayrıca Eski Arsenal Müzesi’ni ziyaret ederek Avrupa’nın en büyük silah koleksiyonlarını görebilirsiniz.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Tarih ve doğayı bir arada
Kasabanın sahip olduğu Tabiat Tarihi Müzesi özellikle aileler arasında en çok tercih edilen yerlerden…

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bu müzeyi ziyaret ederek bölgenin hayvan, bitki ve mineral yaşamı hakkında birçok bilgiyi öğrenebiliyor-sunuz

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Bunların dışında 150 milyon yılı aşkın bir süredir taş ocaklarında fosilleşmiş kaplumbağalar, Weissens-tein’in güzel denizyıldızı ve elbette ünlü Lommiswil dinozor izlerini bulunuyor.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca kasabanın biraz dışında bulunan Verena bölgesi yürüyüşçüler için popüler bir yer.

Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy
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Yürüyüşçüler ve bisikletçiler için çevredeki alanda ve Aare’deki geniş patika ağıyla 600 km’lik bisiklet yolu bulunuyor.

Seyahat HaberiSeyahat HaberiGezginIsviçreIsviçreSolothurn kasabası11in kutsal kabul edildiği kasabaseyahatdunyagezi
Hürriyet Seyahat - Çeviri: Erdem Enginar | Fotoğraflar: Alamy

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