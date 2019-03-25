Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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11 sayısının kutsal kabul edildiği kasaba! Her şey bu rakama göre tasarlanıyor, nedeni çok ilginç…
İsviçre’nin merkezinde bulunan İtalyan, Fransız ve Alman mimarisinin karışımı olan ülkenin Barok tarzdaki en güzel kasabalarından Solothurn… Kasabanın yaklaşık 500 yılı aşkın süredir kutsal kabul edilen sayı 11… Şehirde birçok yapı veya oluşum buna göre yapılıyor. BBC Travel yazarlarından Mike MacEacheran kasabaya gitti ve sırrın peşine düştü. İşte detaylar…
İsviçre’nin merkezinde bulunan İtalyan, Fransız ve Alman mimarisinin karışımı olan ülkenin Barok tarzdaki en güzel kasabalarından Solothurn… Kasabanın yaklaşık 500 yılı aşkın süredir kutsal kabul edilen sayı 11… Şehirde birçok yapı veya oluşum buna göre yapılıyor. BBC Travel yazarlarından Mike MacEacheran kasabaya gitti ve sırrın peşine düştü. İşte detaylar…
İtalyan Gaetano Matteo Pisoni ve Paolo Antonio Pisoni tarafından tasarlanan katedral 1762-1773 yılları arasında inşa edilmiş. Kent için önemli bir sayı olan 11 rakamı burada da beliriyor. 11 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde olup çan kulesinde de asılı duran 11 çan bulunuyor
Sıcak ve kültür dolu bir kasaba Güzel tarihi anıtları, antik roma dönemine ait binaları ve sağlam surlarıyla trafiğe kapalı Old Twon mey-danı çok sayıda küçük dükkân ve hanın bulunduğu kasabanın en güzel yerlerinden.
Tarih Müzesi’nden uluslararası Doğa Tarihi Müzesi’ne, Taşlar Müzesi’nden ENTER PC Müzesi’ne kadar birçok kültürel yerler bulunuyor. Ayrıca Eski Arsenal Müzesi’ni ziyaret ederek Avrupa’nın en büyük silah koleksiyonlarını görebilirsiniz.