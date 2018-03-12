10 bin yıl öncesi gibi yaşayan Türkler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Moğolistan’ın Sayan Dağları’nda ren geyikleriyle birlikte göçebe hayatı süren ve Türkçe’nin bir lehçesini konuşan bir kabile var: Dukhalar… Bir başka deyişle ise Tsaatan halkı… Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Harvard Üniversitesi'nde Çin-Tibet Dilleri üstüne doktora yapan ve aynı zamanda fotoğrafçı da olan Sardar-Afkhami Dukhalar’ın hayatına konuk oldu. Çektiği fotoğrafların yanı sıra elde ettiği bilgiler de oldukça ilginç… İşte Dukhalar’ın ilginç hayatları…
Moğolistan’ın Sayan Dağları’nda ren geyikleriyle birlikte göçebe hayatı süren ve Türkçe’nin bir lehçesini konuşan bir kabile var: Dukhalar… Bir başka deyişle ise Tsaatan halkı… Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Harvard Üniversitesi'nde Çin-Tibet Dilleri üstüne doktora yapan ve aynı zamanda fotoğrafçı da olan Sardar-Afkhami Dukhalar’ın hayatına konuk oldu. Çektiği fotoğrafların yanı sıra elde ettiği bilgiler de oldukça ilginç… İşte Dukhalar’ın ilginç hayatları…
Kuzey Moğolistan'da yaşayan göçebe Dukhaları araştıran fotoğrafçı Hamid Sardar Afkhami onların günlük yaşantılarını fotoğrafladı... Dukhalar, Moğolistan'da 10 bin yıldır varlığını sürdürüyor.
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Günümüzden 10 bin yıl önceki yaşam tarzıyla hayatlarını sürdüren Dukhalar'ın inandıkları din ise Şamanizm.
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Moğolistan'a Tuva'dan gelen, avlarını paylaşan, ormanlardan yemiş toplayan, doğayla uyumlu ortaklaşmacı bir toplum olan Dukhalar, Sayan Dağları'nda yaşayan ve nesli hızla tükenen Ren geyikleriyle birlikte göçebe olarak yaşıyor.
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Harvard Üniversitesi'nde Çin-Tibet Dilleri üstüne doktora yapan Sardar-Afkhami; Dukha halkının yok olamaya yüz tutan yaşam tarzlarını keşfedip, ölümsüzleştirdi ve muazzam fotoğrafların yanı sıra bu halkı konu alan bir de belgesel de hazırladı.
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Ren geyiklerinin sütü ve peyniriyle, topladıkları yaban yemişleriyle beslenen bu topluluğun Türk dilini konuşması dikkat çekiyor.
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Ren geyikleri besliyor, karlı ormanlara onlarla gidip avlanıyor ve yiyecek buluyorlar.
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Ormandan topladıkları bazı şeyleri de en basit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevre köylerde satıyorlar.
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Dünyada artık çok az insanın yaptığı ve nesilden nesile geçen kartallarla avlanma geleneğine de burada hala rastlamak mümkün.
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‘Kartalla avlanan avcı’ olmak yalnızca bir unvan değil, bir yaşam tarzının da simgesi…
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Bu avcılar kartallar sayesinde tilki veya marmot gibi daha küçük hayvanları avlıyor.
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500-600 kişiden oluşuyorlar Dukhalar varlıklarını sürdürmelerinde büyük öneme sahip değerli kaynakları aramak için, birbirinden çok uzak bölgelere göç ederek bir göçebe hayatı yaşıyorlar.
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Halk, yaklaşık 500-600 kişiden oluşuyor.
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Aslında bu tip halklar Asya’nın her yerinde bulunabilir ama Dukhalar’ı diğer göçeme halklardan ayıran en büyük özellikleri; Tibet sığırı, deve, keçi ya da at yerine ren geyiği besiciliği yapmaları…
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Dukha halkına ‘Tsaatan’ denmesinin sebebi de şu: Moğolistan’da Dukhalar’dan başka ren geyiği yetiştiren bir topluluk yok.
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Bu nedenle Moğolcada ‘rengeyiği insanı’ anlamına gelen ‘Tsaatan’ diye adlandırılıyorlar.
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Rengeyiğini öncelikle sütü için ve kışın ava giderken üzerine binmek için kullanan Dukhalar, zorda kalmadıkları sürece geyiklerini et ihtiyacı için kesmiyorlar.
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Geleneksel olarak asıl geçimlerini yabani hayvan avlayarak ve doğadan topladıkları bitkilerle sağlıyorlar.
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Ancak yine de erkekler ava gitmeye devam ediyor.
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Avlanarak ve yabani yemiş toplayarak sürdürdükleri yaşam Dukhalar’ın toplumsal ilişkilerini de belirliyor.
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Yeterince av hayvanı bulmak şimdilerde iyice güçleşmiş olsa da, avcılar avladıkları hayvanların etini, obada her aileye dağıtıyorlar.
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Ava katılsınlar ya da katılmasınlar, bu eşit paylaşma erdemi değişmiyor.
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Bağlı oldukları bir lider yok, söz hakkı kadınlarda Dukhalar‘ın bağlı olduğu bir lider yok. Toplulukta herkes eşit haklara sahip…
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Dukhalar’ın içinde bazı aileler örneğin Ganbaa ailesi gibi aileler anaerkil bir yapıya sahip. Bu sebeple ailenin reisi de genelde bir kadın.
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Bu kasabada ölmek yasak! Longyearbyen, Norveç’te bulunan bir kasaba. Bu kasabada ölmek yasak. Mezarlığa yeni cenaze alımı da yıllar önce durdurulmuş durumda. Bu ilginç uygulamanın sebebi ise yıllar öncesine dayanıyor.