1 Euro'ya ev veriyorlar! Tek şart ise...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yanlış duymadınız… İtalya’nın güzeller güzeli Sicilya bölgesinde 1 Euro veren ev sahibi oluyor. Mussomeli’ye gittiğimde eski şehir merkezini gezerken bazı evlerde ‘Casa 1 Euro’ tabelalarını gördüm. İtalyanca’da ‘casa’ ev demek. Sicilyalı arkadaşlarım “Neden 1 Euro’ya ev alıp bize komşu olmuyorsun?” dediklerinde şaka yaptıklarını sandım. Şaka olmadığını anlamam Mussomeli Belediye Başkanı Giuseppe Catania ile tanışmamla oldu. Çok ilginç şeyler yaşadım, işte detaylar…
Yanlış duymadınız… İtalya’nın güzeller güzeli Sicilya bölgesinde 1 Euro veren ev sahibi oluyor. Mussomeli’ye gittiğimde eski şehir merkezini gezerken bazı evlerde ‘Casa 1 Euro’ tabelalarını gördüm. İtalyanca’da ‘casa’ ev demek. Sicilyalı arkadaşlarım “Neden 1 Euro’ya ev alıp bize komşu olmuyorsun?” dediklerinde şaka yaptıklarını sandım. Şaka olmadığını anlamam Mussomeli Belediye Başkanı Giuseppe Catania ile tanışmamla oldu. Çok ilginç şeyler yaşadım, işte detaylar…
Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat
Nurgül Büyükkalay
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Bölgeye geldiğimde ilk işim Mussomeli Belediye Başkanı Giuseppe Catania ile tanışmak oldu.
Nurgül Büyükkalay
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Bu olayın şaka değil gerçek olduğunu, bir Türk vatandaşı olarak Sicilya Adası’nın tam ortasında ev sahibi olabileceğimi hem de bunun çok fazla prosedür gerektirmediğini söyledi bana…
Nurgül Büyükkalay
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Sonra Başkan Giuseppe’yi soru yağmuruna tuttum haliyle.
Nurgül Büyükkalay
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Peki kim, neden 1 Euro’ya ev satsın ki? Mussomeli Belediyesi’nin bunun için geçerli nedenleri var. Belediye şehirde turizmi canlandırmak için bir proje başlatmış.
Nurgül Büyükkalay
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Mussomeli’nin eski şehrindeki mahallelerde eskiden insanlar sabahlara kadar oturup sohbet ederlermiş. Mahallelerin daracık sokaklarında oturdukları evlerin balkonlarından balkonlarına birbirlerine yemek verirlermiş.
Nurgül Büyükkalay
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Yani mahalleler çok neşeli ve canlıymış. Son yıllarda ise bölge terk edilmeye başlamış. Ben de buna şahit oldum.
Nurgül Büyükkalay
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Gerçekten balkonlarında çamaşır asılı birkaç evdeki yaşam izleri dışında sokaklar boş ve sessizdi. Bu projeyle hem bu mahallelerin eski neşesine kavuşması hem de turizmin canlanması bekleniyor.
Nurgül Büyükkalay
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Mussomeli sadece İtalyanları değil, dünyanın dört bir yanından insanları da bekliyor. Bu evlere sahip olmak için İtalyan ya da AB vatandaşı olmanıza gerek yok.
Nurgül Büyükkalay
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Mussomeli nerede? Sicilya’nın tam kalbinde diyebilirim. Mussomeli, Sicilya Adası’nın dağlık bir bölgesinde yer alıyor. Deniz seviyesinden 765 metre yükseklikte.
Nurgül Büyükkalay
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11 bin nüfuslu küçük bir kasaba. En yakın olan deniz Agrigento 53 km uzaklıkta. Caltanissetta kıyısı ise 58 km uzaklıkta yer alıyor.
Nurgül Büyükkalay
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Mussomeli, Sicilya’nın en önemli şehirleri olan Katanya ve Palermo’ya da çok uzak değil. Katanya havaalanına 150 km, Palermo havaalanına 96 km uzaklıkta.
Nurgül Büyükkalay
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Anlaşılacağı üzere kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde değil. Bir saatlik yolculukla plaja ya da Sicilya’nın önemli şehirlerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz.
Nurgül Büyükkalay
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Otobüsle de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Katanya ve Palermo şehirlerinin hem havaalanlarından hem de şehir merkezlerinden Mussomeli’ye otobüsler kalkıyor.
Nurgül Büyükkalay
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Mussomeli’de sıcaklık ortalaması kış aylarında 7-11 derece, yaz aylarında ise 26-32 derece. Ayrıca Mussomeli’nin İtalya’nın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirtmek isterim.
Nurgül Büyükkalay
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1 Euro’ya ev satın almak için ne yapmak gerekiyor? Evinizi 1 Euro’ya aldınız. 1 Euro tabii ki sembolik bir rakam.
Nurgül Büyükkalay
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Evler eski olduğu için restorasyon yapmanız zorunlu. Zaten bu evlerden satın almanın koşullarından biri bu.
Nurgül Büyükkalay
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Restorasyon bütçesi eve göre değişebiliyor ancak metrekaresi ortalama 100 Euro tutuyor.
Nurgül Büyükkalay
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Tadilat için malzemeleri İtalya’dan almak zorunda değilsiniz.
Nurgül Büyükkalay
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Restorasyon masrafının yanı sıra noter, Belediye’nin sekretarya işleri ve yıllık mahalli vergi gibi giderler için 2500-4000 Euro arasında bir tutar ödemeniz gerekecek.
Nurgül Büyükkalay
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www.case1euro.it web sayfasında bu evlerle ilgili detaylı bilgi yer alıyor.
Nurgül Büyükkalay
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Öncelikle bu sayfadan ev seçiyorsunuz, sonrasında Mussomeli Belediyesi ile evin müsaitlik durumunu teyit etmeniz gerek.
Nurgül Büyükkalay
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Koşullardan biri de satın aldığınız evin tadilatını üç yıl içinde tamamlamak.
Nurgül Büyükkalay
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Sicilya’da Mussomeli dışında birkaç şehirde daha benzer projeyle 1 Euro’ya satın alabileceğiniz evler bulunuyor.
Nurgül Büyükkalay
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Sicilya’nın bu şirin kasabasına yolunuz düşerse Mussomeli Kalesi’ni ve Pamukkale’ye benzerliğinden dolayı İtalyanca ‘Scala dei Turchi’ adını alan Türk Merdivenleri’ni mutlaka ziyaret edin.
Nurgül Büyükkalay
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'Scala dei Turchi' Mussomeli’ye sadece bir saat uzaklıkta.
Nurgül Büyükkalay
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Ayrıca Sicilya mutfağından muhteşem lezzetler tatmak için Chichibio, Divinity ve Stonange Restoranlarını denemeden dönmeyin.