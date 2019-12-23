Yazı ve fotoğraflar: Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
23 Aralık 2019 - 11:53,
1 Euro’ya ev veriliyor! Türk gezgin belediye başkanı ile görüştü, meğer…
İtalya'da nüfus azalmasıyla mücadele için ‘1 Euro’ya ev’ satan kasabalara bir yenisi eklendi. Sicilya Adası’nın dağlık bölgesinde yer alan Mussomeli yeni misafirlerini bekliyor. Hürriyet Seyahat Gezgini Nurgül Büyükkalay bölgeye giderek Belediye Başkanı ile görüştü ve tüm detayları öğrendi… İşte 1 Euro’ya ev sahibi olunan Mussomeli hakkında bilgiler…
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Yanlış duymadınız… İtalya’nın güzeller güzeli Sicilya bölgesinde 1 Euro veren ev sahibi oluyor. Mussomeli’ye gittiğimde eski şehir merkezini gezerken bazı evlerde ‘Casa 1 Euro’ tabelalarını gördüm. İtalyanca’da ‘casa’ ev demek.
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Sicilyalı arkadaşlarım “Neden 1 Euro’ya ev alıp bize komşu olmuyorsun?” dediklerinde şaka yaptıklarını sandım. Şaka olmadığını anlamam Mussomeli Belediye Başkanı Giuseppe Catania ile tanışmamla oldu. Çok ilginç şeyler yaşadım, işte detaylar…
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Bölgeye geldiğimde ilk işim Mussomeli Belediye Başkanı Giuseppe Catania ile tanışmak oldu. Bu olayın şaka değil gerçek olduğunu, bir Türk vatandaşı olarak Sicilya Adası’nın tam ortasında ev sahibi olabileceğimi hem de bunun çok fazla prosedür gerektirmediğini söyledi bana… Sonra Başkan Giuseppe’yi soru yağmuruna tuttum haliyle.
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Peki kim, neden 1 Euro’ya ev satsın ki?
Mussomeli Belediyesi’nin bunun için geçerli nedenleri var. Belediye şehirde turizmi canlandırmak için bir proje başlatmış. Mussomeli’nin eski şehrindeki mahallelerde eskiden insanlar sabahlara kadar oturup sohbet ederlermiş. Mahallelerin daracık sokaklarında oturdukları evlerin balkonlarından balkonlarına birbirlerine yemek verirlermiş.
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Yani mahalleler çok neşeli ve canlıymış. Son yıllarda ise bölge terk edilmeye başlamış. Ben de buna şahit oldum. Gerçekten balkonlarında çamaşır asılı birkaç evdeki yaşam izleri dışında sokaklar boş ve sessizdi. Bu projeyle hem bu mahallelerin eski neşesine kavuşması hem de turizmin canlanması bekleniyor. Mussomeli sadece İtalyanları değil, dünyanın dört bir yanından insanları da bekliyor. Bu evlere sahip olmak için İtalyan ya da AB vatandaşı olmanıza gerek yok.
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Mussomeli nerede?
Sicilya’nın tam kalbinde diyebilirim. Mussomeli, Sicilya Adası’nın dağlık bir bölgesinde yer alıyor. Deniz seviyesinden 765 metre yükseklikte. 11 bin nüfuslu küçük bir kasaba. En yakın olan deniz Agrigento 53 km uzaklıkta. Caltanissetta kıyısı ise 58 km uzaklıkta yer alıyor.
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Mussomeli, Sicilya’nın en önemli şehirleri olan Katanya ve Palermo’ya da çok uzak değil. Katanya havaalanına 150 km, Palermo havaalanına 96 km uzaklıkta. Anlaşılacağı üzere kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde değil. Bir saatlik yolculukla plaja ya da Sicilya’nın önemli şehirlerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz.
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Otobüsle de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Katanya ve Palermo şehirlerinin hem havaalanlarından hem de şehir merkezlerinden Mussomeli’ye otobüsler kalkıyor. Mussomeli’de sıcaklık ortalaması kış aylarında 7-11 derece, yaz aylarında ise 26-32 derece. Ayrıca Mussomeli’nin İtalya’nın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirtmek isterim.
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1 Euro’ya ev satın almak için ne yapmak gerekiyor?
Evinizi 1 Euro’ya aldınız. 1 Euro tabii ki sembolik bir rakam. Evler eski olduğu için restorasyon yapmanız zorunlu. Zaten bu evlerden satın almanın koşullarından biri bu. Restorasyon bütçesi eve göre değişebiliyor ancak metrekaresi ortalama 100 Euro tutuyor.
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Tadilat için malzemeleri İtalya’dan almak zorunda değilsiniz. Restorasyon masrafının yanı sıra noter, Belediye’nin sekretarya işleri ve yıllık mahalli vergi gibi giderler için 2500-4000 Euro arasında bir tutar ödemeniz gerekecek. www.case1euro.it web sayfasında bu evlerle ilgili detaylı bilgi yer alıyor. Öncelikle bu sayfadan ev seçiyorsunuz, sonrasında Mussomeli Belediyesi ile evin müsaitlik durumunu teyit etmeniz gerek.
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Koşullardan biri de satın aldığınız evin tadilatını üç yıl içinde tamamlamak. Sicilya’da Mussomeli dışında birkaç şehirde daha benzer projeyle 1 Euro’ya satın alabileceğiniz evler bulunuyor. Sicilya’nın bu şirin kasabasına yolunuz düşerse Mussomeli Kalesi’ni ve Pamukkale’ye benzerliğinden dolayı İtalyanca ‘Scala dei Turchi’ adını alan Türk Merdivenleri’ni mutlaka ziyaret edin.
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'Scala dei Turchi' Mussomeli’ye sadece bir saat uzaklıkta. Ayrıca Sicilya mutfağından muhteşem lezzetler tatmak için Chichibio, Divinity ve Stonange Restoranlarını denemeden dönmeyin.