1 Euro’ya ev veriliyor! Türk gezgin belediye başkanı ile görüştü, meğer…

Yani mahalleler çok neşeli ve canlıymış. Son yıllarda ise bölge terk edilmeye başlamış. Ben de buna şahit oldum. Gerçekten balkonlarında çamaşır asılı birkaç evdeki yaşam izleri dışında sokaklar boş ve sessizdi. Bu projeyle hem bu mahallelerin eski neşesine kavuşması hem de turizmin canlanması bekleniyor. Mussomeli sadece İtalyanları değil, dünyanın dört bir yanından insanları da bekliyor. Bu evlere sahip olmak için İtalyan ya da AB vatandaşı olmanıza gerek yok.