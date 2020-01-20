Gala Gölü flamingolarla renklendi

Flamingolar, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Gala Gölü Milli Parkı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı geçirmek için geldi.







10 bin flamingoya geçici ev sahipliği yapıyor

Gölün yanı sıra suyla dolu çeltik alanlarında dinlenen ve beslenen flamingolar göçmek için baharı bekliyor. Yaklaşık 45 bin kuşa ev sahipliği yapan ve dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan göl ve çevresinde flamingolar görsel şölen sunuyor. Son yıllarda artan sayılarıyla yaklaşık 10 bin flamingoya geçici ev sahipliği yapan Gala Gölü ve yol kenarlarındaki su dolu çeltik tarlalarında görülen pembe tüylü konuklar yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor.







