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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı'
Seyahat
DHA
17.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Gaga Gölü için 'Koruma Amaçlı İmar Planı'

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan, doğal sit alanı Gaga Gölü için hazırlanan 'Koruma Amaçlı İmar Planı', Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na onaya sunuldu.

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Fatsa'nın turizm mekânlarından olan ve doğal güzelliğiyle görenlerin hayran kaldığı Gaga Gölü için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 'Koruma Amaçlı İmar Planı' hazırlandı. Plan, onay için Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu.

Gaga Gölü için Koruma Amaçlı İmar Planı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmalar tamamlandığında Gaga Gölü'nün, ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirebileceği turizm merkezi haline geleceğini söyledi.

Gaga Gölü için Koruma Amaçlı İmar Planı

Gaga Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu belirten Güler, "İlçenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve derinliği 10-15 metre arasında değişen Gaga Gölü, birinci ve üçüncü derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ortasında küçük bir adacık bulunan ve bu adacıkta kilise kalıntıları yer alan göl, imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ordu'nun önemli rekreasyon alanlarından biri haline getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun değerlerine sahip çıkacağımız gibi yapacağımız çalışmalarla saklı güzellikleri gün yüzüne çıkararak, vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebileceği alanlara dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Gaga Gölü için Koruma Amaçlı İmar Planı

Başkan Güler, hazırlanan planın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulduğunu ve 30 dönüm alanda kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 146,6 hektar alanda koruma amaçlı olarak hazırlanan imar planı onay için kurula sunuldu. Aynı zamanda göl etrafındaki parsellerin 30 dönümünde yürütülen kamulaştırma çalışmaları da tamamladı." dedi.

Gaga Gölü için Koruma Amaçlı İmar Planı

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