Futbolla karnavala dönüşen şehir: LİVERPOOL

Beatles ve futbolla dünya turizminde önemli bir yere sahip olan Liverpool yılın her mevsiminde turistlerin ilgilisini çekmeyi başarıyor. Futbol karşılaşmalarının olduğu zamanlarda şehrin bar ve restorantları tıklım tıklım doluyor. Futbolla birlikte sokak kültürünün doyasıya yaşandığı bu şehre mutlaka birkaç gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Ülkenin diğer şehirlerine göre daha sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olan Liverpool’un dünyaca ünlü futbol takımları Liverpool ve Everton’ın şehrin turizm potansiyelinde büyük katkısı var. Tabii efsanevi müzik grubu Beatles’ın doğduğu şehir olması Liverpool’u listesinde en üst sıralara koyuyor.







Karşılaşma zamanı yaşanan heyecan, sahalardan pub’lara oradan sokaklara yansıyor.

Şehre ilk kez gelenlere The Wheel of Liverpool, Albert Dock, Beatles Müzesi, Denizcilik Müzesi, Liverpool One ve Liverpool Katedrali görmelerini mutlaka öneriyorum. Ayrıca Liverpool futbol takımının Anfıel Stadium’u ve Everton’ın Goodison Park stadyumu da futbol meraklıları için unutulmaz vakit geçirebilecekleri eğlenceli bir tur şansı sunuyor.





Futbol tutkunlarının müzesi



Efsane Liverpool futbol takımı ve sporcuları hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi Anfiel Stadyumu Müzesi’nde bulabilirsiniz. Şehrin biraz dışında olan Anfield için bazı şirketler özel turlar düzenliyor. Kaldığınız otelden bu konuda yardım alabilirsiniz. Ayrıca şehrin içinden kalkan otobüslerle de kolayca ulaşabilirsiniz. Otobüsler stdayumun önüne kadar sizi götürüyor. Stadyumun müze kısmı ve Steven Gerrard koleksiyonu futbol tutkunları için tam bir cennet.







Everton’ın Goodison Park stadyumu için de benzer turlar düzenleniyor. Everton futbol takımının stadyumu Goodison da en az Anfield kadar popüler. Liverpool merkeze taksiyle 10 dakika uzaklıkta. 15 bin nüfusu olan Everton’da sadece binalar ve birkaç lokal pub bulunuyor. Şehrin mutlaka görmeniz gereken yerleri listesinin en başında Anfiel Stadyumu’ndan sonra Albert Dock yer alıyor. Bir liman şehrinde olduğunuzu hatırlatan avlu şeklinde tasarlanmış bu eski limanda bir çok restoran, Deniz Müzesi, Beatles Müzesi, Tate Modern, Liverpool Sanat Galerisi yer alıyor.









Beatles’la baş başa



Liverpool denince akla ilk Beatles. Hediyelik eşya dükkânları, kitapçılar, barbardan yükselen sesler şehrin her köşesi Beatles’la bütünleşiyor. Müzede grubun hiçbir yerde duymadığınız ayrıntılarıyla dolu hikâyesini dinleme şansına sahip oluyorsunuz. İçerisinde bir kafe ve Beatles konseptli hediyelik eşyaların satıldığı bir mağazanın da bulunduğu müze, Albert Dock binasının giriş katında yer alıyor.







‘Liverpoll One’da Beatles Yankılanıyor



Dev bir alışveriş merkezi olan Liverpool One açık havada kurulu bir eğlence merkezi. Publar, resorantlar ve kafelerle dolu olan bu alanda kendinizi adeta modern bir şehrin merkezinde hissediyorsunuz. Liverpool One’dan ayrılan sokaklardan birinde bulunan, Beatles’in kurulduğu ilk yıllarda çaldığı ve meşhur olduğu Cavern Club yer alıyor.







Canlı müzik yapılan bu barda grubun şarkıları çalınıyor. Burada insan saatin nasıl geçtiğini anlamıyor. Beatles mearklısıysanız mutlaka gitmenizi tavisye ederim. Unutulmaz anılarla döneceksiniz. Liverpool’da ilginizi çekebilecek diğer bir turistik yer ise İngiltere’nin en büyük, dünyanın 3. büyük katedrali olan Liverpool Katedrali. Her gün 8:00 ile 18:00 arası açık alan Katedral dünyanın en ağır çanlarına sahip. Katedral Liverpool’a gelipte görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden biri.