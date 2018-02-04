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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Aynur TATTERSALL
04.02.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Futbolla karnavala dönüşen şehir: LİVERPOOL

Cenk Tosun’un İngiliz Premier Ligi ekibi Everton’a transferi gözleri Liverpool şehrine çevirdi. Burası ülkenin beşinci büyük şehri. Diğer bölgelere göre daha ılıman bir iklime sahip olduğu için yılın her mevsiminde turist akınına uğruyor. ‘Ortaçağ Ticari Liman Şehri’ adı altında Unesco Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan Liverpool, özellikle karşılaşmaların olduğu zamanlarda adeta karnaval alanına dönüyor.

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Beatles ve futbolla dünya turizminde önemli bir yere sahip olan Liverpool yılın her mevsiminde turistlerin ilgilisini çekmeyi başarıyor. Futbol karşılaşmalarının olduğu zamanlarda şehrin bar ve restorantları tıklım tıklım doluyor. Futbolla birlikte sokak kültürünün doyasıya yaşandığı bu şehre mutlaka birkaç gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Ülkenin diğer şehirlerine göre daha sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip olan Liverpool’un dünyaca ünlü futbol takımları Liverpool ve Everton’ın şehrin turizm potansiyelinde büyük katkısı var. Tabii efsanevi müzik grubu Beatles’ın doğduğu şehir olması Liverpool’u listesinde en üst sıralara koyuyor.

Futbolla karnavala dönüşen şehir: LİVERPOOL

Karşılaşma zamanı yaşanan heyecan, sahalardan pub’lara oradan sokaklara yansıyor.
Şehre ilk kez gelenlere The Wheel of Liverpool, Albert Dock, Beatles Müzesi, Denizcilik Müzesi, Liverpool One ve Liverpool Katedrali görmelerini mutlaka öneriyorum. Ayrıca Liverpool futbol takımının Anfıel Stadium’u ve Everton’ın Goodison Park stadyumu da futbol meraklıları için unutulmaz vakit geçirebilecekleri eğlenceli bir tur şansı sunuyor.

700 km yürüyüp topladığı çöpleri sanata dönüştürdü
700 km yürüyüp topladığı çöpleri sanata dönüştürdü 

Futbol tutkunlarının müzesi

Efsane Liverpool futbol takımı ve sporcuları hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi Anfiel Stadyumu Müzesi’nde bulabilirsiniz. Şehrin biraz dışında olan Anfield için bazı şirketler özel turlar düzenliyor. Kaldığınız otelden bu konuda yardım alabilirsiniz. Ayrıca şehrin içinden kalkan otobüslerle de kolayca ulaşabilirsiniz. Otobüsler stdayumun önüne kadar sizi götürüyor. Stadyumun müze kısmı ve Steven Gerrard koleksiyonu futbol tutkunları için tam bir cennet.

Futbolla karnavala dönüşen şehir: LİVERPOOL

Everton’ın Goodison Park stadyumu için de benzer turlar düzenleniyor. Everton futbol takımının stadyumu Goodison da en az Anfield kadar popüler. Liverpool merkeze taksiyle 10 dakika uzaklıkta. 15 bin nüfusu olan Everton’da sadece binalar ve birkaç lokal pub bulunuyor. Şehrin mutlaka görmeniz gereken yerleri listesinin en başında Anfiel Stadyumu’ndan sonra Albert Dock yer alıyor. Bir liman şehrinde olduğunuzu hatırlatan avlu şeklinde tasarlanmış bu eski limanda bir çok restoran, Deniz Müzesi, Beatles Müzesi, Tate Modern, Liverpool Sanat Galerisi yer alıyor.

Cenk Tosunun transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler
Cenk Tosun'un transfer olduğu Everton hakkında bilinmeyenler



Beatles’la baş başa

Liverpool denince akla ilk Beatles. Hediyelik eşya dükkânları, kitapçılar, barbardan yükselen sesler şehrin her köşesi Beatles’la bütünleşiyor. Müzede grubun hiçbir yerde duymadığınız ayrıntılarıyla dolu hikâyesini dinleme şansına sahip oluyorsunuz. İçerisinde bir kafe ve Beatles konseptli hediyelik eşyaların satıldığı bir mağazanın da bulunduğu müze, Albert Dock binasının giriş katında yer alıyor.

Futbolla karnavala dönüşen şehir: LİVERPOOL

‘Liverpoll One’da Beatles Yankılanıyor

Dev bir alışveriş merkezi olan Liverpool One açık havada kurulu bir eğlence merkezi. Publar, resorantlar ve kafelerle dolu olan bu alanda kendinizi adeta modern bir şehrin merkezinde hissediyorsunuz. Liverpool One’dan ayrılan sokaklardan birinde bulunan, Beatles’in kurulduğu ilk yıllarda çaldığı ve meşhur olduğu Cavern Club yer alıyor.

Futbolla karnavala dönüşen şehir: LİVERPOOL

Canlı müzik yapılan bu barda grubun şarkıları çalınıyor. Burada insan saatin nasıl geçtiğini anlamıyor. Beatles mearklısıysanız mutlaka gitmenizi tavisye ederim. Unutulmaz anılarla döneceksiniz. Liverpool’da ilginizi çekebilecek diğer bir turistik yer ise İngiltere’nin en büyük, dünyanın 3. büyük katedrali olan Liverpool Katedrali. Her gün 8:00 ile 18:00 arası açık alan Katedral dünyanın en ağır çanlarına sahip. Katedral Liverpool’a gelipte görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden biri.

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