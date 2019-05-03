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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
03.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü'nün son misafirleri olan pelikanlar, görenlerin büyük ilgisini çekiyor

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Tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü'nün yeni misafirleri pelikanlar oldu. AA'nın haberine göre, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde, 3 bin yıllık Frig Vadisi'nin jeolojik yapısına bağlı olarak tüf kayalık arazide şekillenen Emre Gölü'ne yaklaşık 200 civarında pelikan geldi.

Frigyanın yeni konukları Pelikanlar oldu

Frigya'nın cazibe merkezi olarak adlandırılan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor. Göl üzerinde uçan pelikan sürüsü, güzel görüntüler oluşturdu. Göle gelen yerli ve yabancı turistler, pelikanları fotoğraflamaya çalıştı. Çok sayıda balık türünün yaşadığı tatlı su kaynağı olan Emre Gölü'ne gelen pelikanlar, bir süre konakladıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.
Emre Gölü Sosyal Tesisi İşletmecisi Mustafa Gökmen, pelikanların nisan ayının ortalarından itibaren göle geldiğini söyledi.

Frigyanın yeni konukları Pelikanlar oldu

Pelikanların gölde sürekli görülmediğini dile getiren Gökmen, şunları kaydetti: "Göçmen kuşlar, genellikle nisan ve mayıs aylarında göle geliyor. Farklı kuş çeşitleri de var ama en çok pelikanlar ağırlıkta. Gözlemlediğimiz kadarıyla da pelikanlar yaklaşık 200 civarında ve sürü halinde hareket ediyorlar. Emre Gölü tatlı su kaynağı olduğu için çok sayıda balık çeşidi bulunuyor. Pelikanlarda gölün sığ noktalarında avlanarak besleniyor. Pelikanların, avlanma zamanlarında göl üstünde topluca hareketleri de tesise gelen ziyaretçilerimizin büyük dikkatini çekiyor."

 

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