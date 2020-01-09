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Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor

Frig Vadisi'nde son günlerde etkili olan kar yağışı, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde görsel şölen oluşturdu.

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Alternatif turizmin cazibe merkezi olarak nitelendirilen Frig Vadisi'nin tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacaları ve Emre Gölü'nde kar yağışı sonrası etkileyici manzaralar oluştu.

Frigyada kış manzarası büyülüyor


Vadinin önemli bölümünün yer aldığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Döğer beldesi ile Bayramaliler, Üçlerkayası, Demirli ve Ayazini köylerinde, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından 3 bin yıllık Frigya beyaza büründü. Doğal güzellikler arasındaki 506 kilometrelik yürüyüş yoluyla da dikkati çeken Frig Vadisi, kar yağışının ardından adeta "beyaz gelinlik" giydi.

Frigyada kış manzarası büyülüyor


Etkileyici görüntülerin oluştuğu vadi, kış manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor. İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Frigya'nın önemli bir kısmının yer aldığı ilçenin, 3 yıldır bölgeye yapılan yatırımlarla alternatif turizmin gözde mekanı olduğunu söyledi.

Frigyada kış manzarası büyülüyor


Frigya'nın her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu belirten Doğanoğlu, "Vadide, 3 bin yıllık tarihi mekanlar, oyma kaya mezarları, ören yerleri ve Emre Gölü bulunuyor. Turizm açısından Emre Gölü, Afyonkarahisar açısından çok önemli bir yere sahip." dedi. Doğanoğlu, kar yağışı sonrası Frigya'da harika manzaraların oluştuğunu dile getirerek, "Frig Vadisi'ndeki tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları karla kaplandı. Ortaya harika manzaralar çıktığını görüyoruz. Bölgede oluşan eşsiz görsel şölene doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Frigyada kış manzarası büyülüyor


Frigyada kış manzarası büyülüyor


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