Fransa’nın Kelt köşesi... 36 saatte Rennes ve St.Malo

CUMA



18.00

Ahşaplı patika

Ty Anna Tavernası’nın masalarında yudumlayacağınız Lancelot birası (32 TL) ve yarı ahşap yapılar Brötanya’nın iki karakteristik özelliği. Mimari turunuzu Rönesans çağının eski, birbirine yaslanmış evlerinin sıralandığı Place du Champ-Jacquet’ta sürdürün. Sonra Rue Saint Guillaume’deki Ti-Koz’u görün. 1505 tarihli başyapıtta kırmızı ahşap üzerine insan desenleri kazınmış. Yürüyüşünüzü taş kaplı Rue du Chapitre’de noktalayın. Fiyakalı Gal ürünlerini Made in Frogs’da bulabilirsiniz.



20.00

Rue de l’Arsenal

Son iki yılda Rennes’deki Michelin yıldızlı restoranların sayısı üçe çıktı. Arsenal Caddesi bu sayede yeni kimlik kazandı. Uzakdoğu mutfağına odaklanan IMA, ödülünü geçen yıl aldı. Yakınlarındaki şef Virginie Giboire’nin aydınlık restoranı Rachines da bu yıl yıldızlılar listesine girdi. Mönüsünde deniz tuzuyla pişirilmiş, yanında çıtır kızartılmış kuşkonmaz küpleri ve taragon püresiyle servis edilen somon ızgara, nohut köpüğüyle servis edilen kuzu dikkat çekiyor. Üç tabaklık mönü 350 TL.









22.00

Ansiklopedi gibi mönü

Yaklaşık 70 bin üniversitelinin yaşadığı Rennes’de gece gençlerin gözdesi Rue Saint Michel çevresindeki barlar ama daha nezih alternatifler de var. Le Montford’un beyaz mermer masalarında fıçıda yıllandırılmış Negroni (80 TL) deneyebilirsiniz. Barın içki ansiklopedisini andıran mönüsünde hafif ve canlı Brötanya viskilerinden Eddu Silver (50 TL) da yer alıyor. Geceye birayla devam etmek isteyenler Le Coin Mousse’un kanal kıyısındaki masalarında yerel Drao (18 TL) gibi yüzlerce farklı Fransız birasını deneyebilir.



CUMARTESİ



10.00

Karanlık sanatlar

Musée des Beaux-Arts de Rennes’deki en etkileyici eserler aynı zamanda en tuhafları. ‘La Dame d’Antinoé’, Roma çağında yaşamış bir kadın. Mumyası Mısır’da bulunmuş. Sarıldığı beze yansıyan boyalı yüzünün çizgileri 2 bin yıl ötesinden güçlü bir ifadeyi günümüze taşıyor. Mariotto di Nardo’nun ‘Aziz Lawrence’ın Şehit Edilmesi’ tablosundaki canlı yakılmış azizin çaresiz yüz ifadesi, Rubens’in dev kinetik tablosu ‘Kaplan Avı’ ve Veronese’nin deniz canavarını parçaladığı dev tablosu da aynı oranda çarpıcı. Giriş 40 TL.









12.30

Koridorlar, tezgâhlar

1622’den bu yana hizmet veren Marche des Lices’in sokağa kurulan 300 kadar tezgâhında kendinize uygun bir şeyler mutlaka bulacaksınız; meyve, sebze, çiçek... Kapalı iki pasajda ise şarküteri ve kasaplar var. Kuzey pasajındaki Fagots et Froment’te taze ekmek ve çörek, Saucissons Léandre’de ödüllü sosisler, her türden peynir, elma ve üzüm şarabı sizi bekliyor. Rennes’in özel ızgara sosisini de bulabilirsiniz. Karamelize soğanla birlikte karabuğdaydan dürüme sarılıyor.



14.00

Hızlı çıkış

Peri masallarını andıran St. Malo’ya her gün birkaç tren kalkıyor. Yolculuk süresi 45 ila 60 dakika. Panoramik manzarayı seyredebileceğiniz, surların üstünden geçen yola Lion d’Or restoranının yanındaki St. Vincent kapısından çıkın. Sonra saat yönünde turlayın. Bir yanda kentin Gotik yapılarını, parke kaplı dar sokaklarını, diğer tarafta ise denizi, marinayı, kayalıkları, gelgitle oluşan havuzcukları, altın kumlu kıyı şeridini, 1689’da 14. Louis zamanında inşa edilen Ulusal Kale’yi seyredebilirsiniz.









16.00

Kraliyet tatilleri

Kâşif kaptanlarıyla meşhur St. Malo’nun denizden görünümü çok daha etkileyici. Compagnie Corsaire’nin 90 dakikalık tekne turları (140 TL) körfez ve kıyı şeridinin en güzel yerlerinden geçiyor. Denizin şekillendirdiği kayaların üstündeki köşkler ve Dinard yakınlarındaki lüks otelde bir zamanlar İngiliz kraliyet ailesi üyeleri tatil yapardı. Tekne açık denize yöneldiğinde şanslıysanız yunuslarla karşılaşacaksınız.



20.00

Denizin ödülleri

Okyanusun harikaları Restaurant Gilles’in mutfağında şekillendirilip, modern ve minimalist salonunda müşterilere sunuluyor. Tel şehriye ve kıtır ekmek küpleriyle kıvam kazanan karidese gömülün. Daha da iyisi, domates püresi ve Riesling ile tatlandırılmış lahana turşusuyla sunulan mezgit. Tatlı olarak dondurmalı elmayı deneyebilirsiniz. Üç tabak yemek 240 TL.











10.00

Brötanya amberi

Brötanyalı Anne (1477-1514), iki Fransız kralla evlenmiş ve iki kez kraliçelik unvanını elde etmişti. Günümüzde bu bölgenin en popüler tarihi karakterlerinden. Şimdilerde bira olarak da içilebiliyor. Dutchess Anne Tripel (32 TL), Chesterfield stili koltuk ve iskemleleriyle dikkat çeken yeni barlardan La Fabrique’de tadılabilir. Duvarı dolduran mönüde biralar lezzet, renk ve ulusal özellikleriyle belirtiliyor.



PAZAR



09.00

Michael’in dokunuşu

İddiaya göre başmelek Michael’ın 708 yılında Kardinal Aubert’i dürtmesiyle, Fransa’nın en görkemli dinsel yapılarından Mont-St.-Michel’ın temeli atıldı. Atlantik Okyanusu’ndan yükselen granit bloka surlar, yollar, bahçeler oyuldu. Zirvesine görkemli Katolik katedrali inşa edildi (giriş 65 TL). Adaya kent merkezinden turlar düzenleniyor (150 TL). Rennes’den de adaya ulaşmak mümkün.