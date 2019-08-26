Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriFotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları
GeriSeyahat Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları

Elazığ'daki Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Elazığ'ın Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları, güzellikleriyle dikkat çekiyor. Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla güzel manzaralar oluşturuyor. Valiliğin desteğiyle sağlanan modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla gruplar halinde kanyonları rahatlıkla gezebilen ziyaretçiler, doğal yapılara büyük ilgi gösteriyor.

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları


"Dünya turizmi için önemli bir kazanım"

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleriyle kanyonlarda inceleme yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının sadece Elazığ ve Türkiye için değil dünya turizmi açısından da önemli kazanım olduğunu söyledi. Özen, "Kanyonlarla ilgili hem gezi turları hem de turistik tanıtımlar konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu güzellikleri hem ilimize hem ülkemize tanıtacağız. Turistik gezi amaçlı farklı yerlere giden vatandaşlarımızdan, uzak diyarlarda böyle güzellikleri aramak yerine yanı başlarındaki bu tür güzellikleri görmelerini ve bunları tanıtmalarını, anlatmalarını istiyoruz" dedi.

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları


"Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor"

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, Saklıkapı'nın, kendine has karakteristik özellikleriyle Türkiye'deki ender kanyonlardan biri olduğunu söyledi. Saklıkapı'nın bir ucunun Karaleylek kanyonuna dayandığını anlatan Şengün, şöyle konuştu: "Saklıkapı kanyonu, oldukça ilginç, kendine özgü özellikleri olan, akarsuyun derini aşındırmasına bağlı oluşmuş Türkiye hatta dünyadaki en güzel kanyonlardan biri. Kanyonda rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Bu bölge ve çevrede yapılacak yeni düzenlemelerle, farklı coğrafi, jeomorfolojik ve turizme ait unsurların birlikte ele alınıp incelenmesiyle bölge bütünüyle değerlendirildiğinde turist akınına uğrayacaktır. Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor."

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları


 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor
Maceraseverlerin yeni gözdesi 'Paddle'
Pangal Şelalesi'ne yoğun ilgi
Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' İstanbul'da