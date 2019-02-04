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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları

Türkiye'nin Orta Torosları'nı oluşturan Giden Gelmez Dağları, Konya ve Antalya arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ile ziyaretçilerini karşılayan Giden Gelmez Dağları, doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için benzersiz bir deneyim yaşama imkanı sunuyor.

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Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, yaklaşık iki metre yağan karın oluşturduğu eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. 

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları

Düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunu grup, Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları'nda, doğal güzelliklerini gezerek hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor. Doğa tutkunları Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı.

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları


Kartpostallık görüntüler

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti. Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekiptekiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Zirvede bulutların üzerinde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren doğaseverler, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları


'İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz'

Tırmanış ekibinde aktif rol üstlenenler, spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını araladıklarını aktardı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden doğa tutkunları şunları söyledi: "Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey. Metrelerce karda bile tırmanma aşkını insanlar kendinde görebiliyor. İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz."

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları

Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları


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