Fotoğraf sanatçılarıyla doğaseverleri buluşturan nokta: Giden Gelmez Dağları
Türkiye'nin Orta Torosları'nı oluşturan Giden Gelmez Dağları, Konya ve Antalya arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ile ziyaretçilerini karşılayan Giden Gelmez Dağları, doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için benzersiz bir deneyim yaşama imkanı sunuyor.
Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, yaklaşık iki metre yağan karın oluşturduğu eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.
Düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunu grup, Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları'nda, doğal güzelliklerini gezerek hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor. Doğa tutkunları Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı.
Kartpostallık görüntüler
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti. Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekiptekiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Zirvede bulutların üzerinde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren doğaseverler, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bildirdi.
'İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz'
Tırmanış ekibinde aktif rol üstlenenler, spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını araladıklarını aktardı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden doğa tutkunları şunları söyledi: "Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey. Metrelerce karda bile tırmanma aşkını insanlar kendinde görebiliyor. İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz."
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